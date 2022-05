Šéf diplomacie o postoji Maďarska: Vyhlásenia Maďarska k vojne na Ukrajine zužujú priestor pre kooperáciu V4

BRATISLAVA - Vyhlásenia a postoj Maďarska k vojne na Ukrajine výrazne zužujú priestor pre kooperáciu krajín V4 v zahraničnopolitických otázkach. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Reagoval tak na oznámenie maďarského premiéra Viktora Orbána o vyhlásení stavu vojnovej hrozby a jeho argumentáciu, ktorá sa týka nielen existencie vojnového konfliktu, ale aj bruselských sankcií, spôsobujúcich "ekonomický rozvrat a drastické zvyšovanie cien". Korčok to považuje za neadekvátne a nekorektné formulácie.

"Nič také ako bruselské sankcie neexistujú. Sú to sankcie, ktoré prijímajú členské štáty Európskej únie ako odpoveď na ruskú agresiu,“ zdôraznil Korčok. Pripustil, že Maďarsko má úplne odlišný postoj k hodnoteniu vojny na Ukrajine, než je to v prípade ďalších troch krajín V4.

My nie sme vo vojne, ale táto vojna sa nás týka

"My nie sme vo vojne, ale táto vojna sa nás bytostne týka," upozornil Korčok na totožný postoj SR, Českej republiky i Poľska. Myslí si, že ak by každá krajina EÚ preukazovala rovnaký postoj ako Maďarsko, že "vojna sa jej netýka", bol by už na východných hraniciach SR iný susedný štát ako Ukrajina.

Napriek postoju Maďarska nechce Korčok hovoriť o rozpade V4. Myslí si, že zhodu stále možno nájsť v oblasti vnútornej kooperácie medzi členskými štátmi, smerom k zahraničnopolitickým otázkam však pocit jednoty celej vyšehradskej skupiny stráca. "Ja nevidím motiváciu vyvárať dojem, že V4 úzko spolupracuje v zahraničnopolitických otázkach," skonštatoval Korčok.

Maďarská vláda v súlade s ústavou vyhlásila s platnosťou od stredy (25.5.) stav vojnovej hrozby. Oznámil to premiér Viktor Orbán vo videozázname zverejnenom v utorok večer na Facebooku. Šéf maďarskej exekutívy vyhlásil, že vojna na Ukrajine, "ktorej koniec nik nevidí", znamená priebežnú hrozbu pre Maďarsko, ohrozuje fyzickú bezpečnosť, ale je aj hrozbou bezpečnosti dodávky energií pre hospodárstvo i rodiny, ako aj pre ich materiálnu bezpečnosť. "Vidíme, že bruselské sankcie vedú k obrovskému ekonomickému rozvratu a k drastickému zvyšovaniu cien," povedal Orbán.