VIDEO Predsedníčku Poslaneckej snemovne mrzí aktuálna situácia vo V4: Je na Maďaroch, ako sa situácia vyvinie

K obom témam sa vyjadrila počas víkendovej návštevy európskych novinárov, ktorí do Prahy zavítali na pozvanie českého predsedníctva v Rade EÚ. Český parlament je podľa jej slov pripravený podporovať všetky priority, ktoré si v rámci predsedníctva stanovila vláda. Patrí medzi vojna na Ukrajine a pomoc utečencom, ale aj energetická bezpečnosť a odolnosť demokratických inštitúcií.

VIDEO Pekarová Adamová o podpore parlamentu pre priority českého predsedníctva

Parlament pripravuje niekoľko aktivít

"V rámci parlamentu sa budeme venovať aj téme Východného partnerstva lebo nesmieme zabúdať na krajiny, ktoré sú buď čakateľmi na členstvo v EÚ, alebo čakateľmi na demokraciu, ako je to napríklad v Bielorusku," opísala situáciu. Spresnila, že parlament pripravuje niekoľko aktivít, ktoré sa zamerajú práve na krajiny tohto regiónu. Už na budúci týždeň to bude na pôde Poslaneckej snemovne napríklad akcia na podporu mladej generácie z krajín Východného partnerstva.

Slováci dokážu dať tomuto zoskupeniu "druhý dych"

Ďalšie aktivity sa zamerajú na podporu občianskych organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktoré majú dôležitú úlohu pri budovaní slobody a demokracie. Pekarová Adamová s novinármi hovorila aj o význame Vyšehradskej štvorky v rámci EÚ po tom, ako ročné predsedníctvo V4 od 1. júla prebrala Slovenská republika. Vyjadrila presvedčenie, že Slováci dokážu dať tomuto zoskupeniu "druhý dych". Pripomenula, že v posledných mesiacoch maďarského predsedníctva V4 a v kontexte rôznych reakcií na ruskú agresiu voči Ukrajine, boli aktivity tohto zoskupenia utlmené a došlo k sérii zrušených stretnutí.

Zároveň vyjadrila nádej, že toto neformálne zoskupenie, ktoré v minulosti prinieslo konkrétne výsledky, má stále zmysel. "Na druhej strane nie je možné ignorovať, že jeden z našich partnerov v tejto skupine, má k vojne, ktorá prebieha tak blízko nás a ktorú bezdôvodne rozpútal Vladimir Putin, iný prístup ako tie ostatné. Musíme to vedieť pomenovať a vymedziť sa proti tomu," vysvetlila. Podľa jej slov bude lepšie, ak V4, keď sa jedná o takéto témy, bude v "pasívnejšom móde".

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Členovia tohto zoskupenia by podľa nej mali v tomto smere skôr hľadať spoločnú cestu so štátmi mimo tejto skupiny, ako napríklad s baltskými krajinami, prípadne s ďalšími, ktoré vidia, kto je v tomto konflikte jasným agresorom a tým pádom aj to, s kým netreba obchodovať. "Verím tomu, že si s tým Slováci poradia, lebo Slovensko má dlhodobé skúsenosti pri riešení citlivých vzťahov s Maďarskom. A že aj napriek tomu, čo sa teraz deje, sa im podarí dať V4 nejaký nový cieľ, ktorý nás bude všetkých spojovať," uviedla.

Dodala, že je na Maďaroch samotných, ako sa bude ich krajina ďalej vyvíjať. "Nás to neteší, že aj keď sme v jednej rodine európskych krajín a v NATO, tak máme v tejto veci niekoho, kto lavíruje. Z dlhodobého hľadiska sa to nikomu nevyplatí," odkázala.