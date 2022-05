Mimoriadna daň z ruskej ropy sa ODKLADÁ: Koalícia sa nevie dohodnúť! Ďalšia šanca bude až v júni

Aj preto sa hlasovanie presunula na dnešok. K téme sa mala stretnúť koaličná rada. Šéf finančného výboru Marian Viskupič včera uviedol, že si vyžiadali čas navyše, aby sa rozprávali o riešeniach. Ak im koalícia nevyhovie, plánujú použiť veto.

12:14 Smer by podporil návrh na zníženie cien pohonných látok

Opozičný Smer podporí všetko, čo bude viesť k zníženiu cien potravín, pohonných látok a energií. Vyhlásil to šéf strany Robert Fico. Ak by koalícia prišla s návrhom na zdanenie firiem, ktoré majú obrovské zisky a peniaze by sa použili napríklad na kompenzáciu miest a obcí, na pomoc dôchodcom, rodinám bez detí alebo na zníženie spotrebnej dane či DPH, Smer by to podporil.

"Ale nedohodli sa na ničom, návrh ide do stratena na ďalšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR," skonštatoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Poslanci Smeru-SD sa pri návrhu o protiinflačnom balíku zdržali, pretože podľa Fica nejde o návrh, ktorý by reagoval na drastické zdražovanie. "To, čo včera schválili v národnej rade, je výsmech ľuďom," reagoval.

12:10 Koaliční partneri schválili rozvrat verejných financií

"Je nám ľúto, že sa hodnoty niektorých politikov tak jednoducho lámu. Miesto toho, aby sme spoločne podporili rozpočtovo zodpovednú pomoc v čase inflácie, s ktorou sme od začiatku súhlasili, Igor Matovič radšej "zaťal" miliardovú sekeru v skrátenom legislatívnom konaní a v parlamente sa poistil hlasmi fašistov z ĽSNS. Koaliční partneri včera znásilnením legislatívneho procesu schválili rozvrat verejných financií, obrovský problém pre samosprávy a rozdávanie peňazí tým, ktorí to nepotrebujú," napísala strana SaS.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook

12:04 Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v stredu pre novinárov v parlamente uviedol, že strana SaS a OĽANO sa nedohodli na finálnom znení tohto návrhu. "Náš názor je taký, že sme za to, aby Slovnaft bol zdanený touto daňou," skonštatoval. Sme rodina podľa neho súhlasí aj s tým, aby to bolo použité na 8 % DPH na palivá alebo na platy učiteľom a lekárom.

12:00 O zdanení mimoriadnych príjmov z ropy budú poslanci hlasovať až na schôdzi so začiatkom od 14. júna.

11:58 Strana Dobrá voľba a Umiernení žiada urýchlené odstavenie ruskej ropy

Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení považuje debaty o zdaňovaní spracovania ruskej ropy za podporu vojny na Ukrajine a žiada urýchlené odstavenie jej dodávok na Slovensko. Vláda ani bratislavská rafinéria Slovnaft podľa strany nezodpovedala základné otázky o možnostiach zmeny dodávateľa ropy a zmenila tému z toho, ako zastaviť vojnu, na to, ako na nej zarobiť, povedal na stredajšom brífingu člen predsedníctva strany Radoslav Baťo. "Vyzývame slušných poslancov a poslankyne, aby nehlasovali za zdaňovanie vojny, kým nedostanú odpovede na základné otázky," povedal Baťo.

11:10 V menej troch klubov SaS, Sme rodina a OĽaNO podal šéf parlamentu Boris Kollár návrh, aby vypustili hlasovanie o mimoriadnej dani z ropy. O tej sa bude rokovať na ďalej schôdzi. Šeliga navrhol, aby sa rokovalo aj po 19-ej, aby sa schôdza čo najskôr skončila.

10:38 Juraj Šeliga uviedol, že prvá dohoda je, že sa návrh presunie na ďalšiu schôdzu a medzitým by mali prebehnúť rokovania v Bruseli. "Stále je priestor nájsť kompromis aj na zníženie inej dane. My sme navrhli, aby sa začalo hovoriť o plyne. Od januára pôjdu ceny hore, to je fakt. Náš návrh ako strany Za ľudí bol, že schváľme teraz ropu, nech sa vytvorí akýsi bank, do ktorého pljdu peniaze z dane z ropy a od 1. januára by klesla DPH na plyn. To nie je v rozpore s usmernením EÚ," uviedol. Sme rodina, OĽaNO aj minister financií s tým súhlasili, SaS s tým zatiaľ nesúhlasila.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:35 V stredu o 11.00 h by malo plénum hlasovať o zdanení mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Rafinéria Slovnaft by mala podľa návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát chce túto výhodu využiť na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu.

Hlasovanie preložili

Poslanci parlamentu včera presunuli hlasovanie o zdanení mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Pôvodne mali o posunutí do druhého čítania rozhodnúť už v utorok o jedenástej. SaS navrhovala, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad dane z pridanej hodnoty (DPH) na naftu a benzín. Ak tento návrh neprejde, podľa šéfa liberálov a ministra hospodárstva Richarda Sulíka chce SaS zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy v parlamente vetovať. Minister financií Igor Matovič však upozornil, že predpisy EÚ neumožňujú zníženie DPH na motorové palivá.

SaS je pripravená použiť veto

Zníženie cien paliva je podľa SaS účinné protiinflačné opatrenie. Na včerajšej koaličnej rade mal Marián Viskupič spolu s koaličnými partnermi riešiť dva naše pozmeňujúce návrhy SaS. "Oba z nich budú mať efekt na zníženie cien pohonných hmôt, čo je zároveň protiinflačné opatrenie," uviedla strana na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/SaS

"Ak minister financií neprijme žiaden z našich návrhov, sme pripravení použiť právo veta na daň z ropy," uviedla strana, podľa ktorej by takáto daň v konečnom dôsledku takmer určite viedla k vyšším cenám pohonných hmôt na pumpách. Liberáli zopakovali, že podľa slov riaditeľa Slovnaftu Mareka Senkoviča žiadna dohoda s Matovičom o cenách benzínu a nafty uzavretá nebola. "Sľúbili sme, že budeme postupovať tak, ako doteraz. Neviem, čo presne minister Matovič povedal, ale nech by sa pýtal ktokoľvek, pôjdeme tak, ako doteraz. Ak trh pôjde hore, pôjdeme hore," dodala strana.

Navrhované zníženie DPH na pohonné látky predpisy EÚ neumožňujú

Predpisy EÚ však podľa Matoviča neumožňujú zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá. Ministerstvo financií preto nemôže súhlasiť s návrhom SaS využiť mimoriadne zdanenie spracovania ruskej ropy na zníženie DPH na palivá z 20 na osem percent. Strana znížením DPH podmienila súhlas so zdanením ruskej ropy.

Galéria fotiek (5) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič upozornil na smernicu EÚ, ktorá upravuje možnosti znižovania DPH. "Môžete hľadať sprava doľava, žiadna možnosť na zníženie sadzieb DPH na pohonné látky tam nie je," povedal Matovič. Upozornil aj na list, ktorý v apríli poslala Európska komisia jednotlivým štátom a v ktorom na tento problém upozorňuje. Podľa Matoviča bol reakciou na zníženie DPH na motorové palivá v Poľsku, no Slovensko by sa podľa neho malo správať "dospelo" a dodržiavať pravidlá.

Na platy sestier a učiteľov mal myslieť pri príprave rozpočtu

Keďže nie je možné znižovať DPH na motorové palivá, navrhol strane SaS, že výnos zo zdanenia ruskej ropy využije na platy zdravotných sestier, lekárov a učiteľov. Podľa prepočtov ministerstva by mala v tomto roku daň priniesť približne 180 miliónov eur a v ďalších dvoch rokoch 300 miliónov eur. Rozdielne údaje prezentované analytikmi vysvetlil minister konzervatívnosťou Inštitútu finančnej politiky. Ten odhaduje výnos dane na 58 miliónov eur v tomto roku a 24 miliónov eur v budúcom.

Od SaS očakáva, že bude s návrhom súhlasiť a nebude blokovať zdanenie Slovnaftu profitujúceho v súčasnosti z lacnejšej ruskej ropy. Pokiaľ sa zákon, o ktorom má rokovať Národná rada SR v nasledujúcich dňoch, neschváli, príde podľa neho Slovensko iba za jún približne o 30 miliónov eur. "Pevne verím, že SaS odloží škriepky bokom, uzná svoju chybu a podá pomocnú ruku sestrám a učiteľom," dodal Matovič.

SaS Matovičov návrh odmietla. Na vyššie platy sestier, lekárov a učiteľov mal podľa nej myslieť pri príprave rozpočtu. "Sme, samozrejme, otvorení zníženiu či pozastaveniu akejkoľvek inej dane. Ak však nebude dohoda na znížení dane v takom rozsahu, ako sme navrhli, zavedenie dane z ropy vetujeme," uviedol predseda SaS Richard Sulík. "Našou snahou bolo znížiť DPH z cien benzínu a nafty na osem percent. Napriek tomu, že k tomuto kroku pristúpilo Poľsko, Igor Matovič je proti. Na koaličnej rade sa dokonca rozprávalo o období do konca roka, čo by sa dalo vyrokovať aj s EÚ," dodal Sulík.