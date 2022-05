Tajná dohoda? Za zaradenie protiinflačného balíčka hlasovali aj kotlebovci: Spojenie s diablom, tvrdí SaS

Poslanci parlamentu začali v piatok 12. rokovací deň 65. schôdze návrhom opatrení v boji proti zdražovaniu. Národná rada (NR) SR vo štvrtok (19. 5.) rozhodla, že návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 50 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. V tzv. zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať aj zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy či návrh zákona na riešenie problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať.

Archívne VIDEO Matovič po predložení protiinflačného balíčka do parlamentu víta aj možnosť, že aj opozícia prispeje s návrhmi

Návrh na skrátené legislatívne konanie pre tzv. protiinflačný balíček však sprevádzalo kontroverzné hlasovanie. Za to, aby sa návrh financmajstra zaradil do aktuálnej schôdze parlamentu a rozhodlo sa o ňom v čo najskoršom čase, hlasovali aj nezaradení poslanci, pôvodne členovia kotlebovej ĽSNS. Poslanecký klub strany sa však po právoplatnom odsúdení predsedu strany rozpadla. Rovnako za hlasovali aj niektorí poslanci združení okolo hnutia Republika. Za bol Martin Beluský, Peter Krupa, Filip Kuffa, Štefan Kuffa, Stanislav Mizík, Rastislav Schlosár, Magdaléna Sulanová, Jozef Šimko, Tomáš Taraba. Zo 140 prítomných poslancov za zaradenie návrhu hlasovalo 82 zákonodarcov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: NRSR

Hlasovaniu však predchádzalo aj gesto medzi Igorom Matovičom a Štefanom Kuffom, Tomu financmajster Matovič venoval široký úsmev a podal mu ruku po tom, ako povedal, že návrh podporí. Avšak, z koaličnej strany SaS sa začali ozývať hlasy, že to nebude len tak. Týmto štýlom rozmýšľal napríklad podpredseda ústavnoprávneho výboru a liberál Alojz Baránik. Ten na tento problém poukázal na sociálnej sieti.

"Podľa koaličnej zmluvy by členovia koalície nemali presadzovať svoje zámery pomocou opozície. Aspoň tak tomu ja rozumiem. Zrejme ale sú možné aj iné interpretácie. Dnešné úspešné hlasovanie za pomoci fašistov a iných extrémistov ukazuje, že príručný extrémista je niekomu lepší, ako SaS. Že takéto transakcie nie sú zadarmo, dúfam, nie je potrebné zdôrazňovať," konštatoval saskár. Igor Matovič však slová o tom, že by sa mal s kotlebovcami a ich bývalými členmi dohodnúť, odmietol. "Nepredpokladám, že by im niekto niečo sľúbil," povedal.

Podľa koaličnej zmluvy by členovia koalície nemali presadzovať svoje zámery pomocou opozície. Aspoň tak tomu ja... Posted by Alojz Baránik Právo a Sloboda on Thursday, May 19, 2022

K celej veci sa vyjadril aj podpredseda klubu Sloboda a Solidarita Roman Foltin. Ten to, čo sa udialo včera v parlamente, označil ako neuveriteľné. Podľa jeho slov sa totiž Igor Matovič rozhodol rozvrátiť verejné financie. "A keďže SaS s tým nesúhlasí, našiel si tichú podporu od strany Mariána Kotlebu. Úprimne som z toho znechutený. Považujem to za spojenie s diablom len pre to, aby mohli ukázať tej "zlej SaS", že my si to schválime aj bez vás," konštatoval na sociálnej sieti.