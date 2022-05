Matovičov poslanec sa utrhol z reťaze: Spolupráca s Tarabom, chcú zákaz dúhových zástav na úradoch!

archívne video

Dvojica poslancov chce týmto návrhom meniť legislatívu v prípade štátnych symbolov, a to nasledovne. "Na budovy a v budovách uvedených v paragrafe 3 (..), sa zakazuje umiestniť symboly hnutí, organizácii, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie," píše sa v návrhu, pričom v jeho znení sa v prípade porušenia tohto nariadenia hovorí o pokute až vo výške 7-tisíc eur! V preklade to znamená vlastne aj to, že napríklad ľudia z komunity LGBTI si nemôžu v štátnych alebo pred štátnou inštitúciou vyvesiť svoju dúhovú vlajku.

Kde všade by sa nemohli tieto vlajky umiestniť?

V prípade, že by tento zákon prešiel, znamenalo by to značné obmedzenie pre rôzne komunity na inštitúciách ako napríklad parlament, úrad vlády, ministerstvá, prokuratúry, školy, samosprávne orgány v obciach, úrad verejnej ochránkyne práv či Národná banka Slovenka.

Šeliga sa pustil do kritiky, veď tí dvaja si strelili do nohy

Ten, kto už tento predkladaný návrh zákona viackrát čítal a nezniesol jeho obsah, je poslanec Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý zneniu zákona vytýka napríkald aj to, že na školách bude zakázaný symbol kríža. "Boli dvaja poslanci, ktorí dostali nápad, že oni chcú zakázať dúhové vlajky na verejných budovách. Napísali zákon a iste sú so sebou veľmi spokojní. Okrem toho, že to je protiústavné a krátkozrako hulvátske si ešte aj strelili do vlastnej nohy a plánujú zakázať podstatne viac vecí, ako si mysleli," skonštatoval Šeliga.

"Čo to znamená v praxi? Môže to znamenať dúhovú vlajku, no rovnako to môže znamenať aj kríž na stene. Že pritiahnuté za vlasy? A prečo? Určite sa nájde riaditeľ, ktorý príde s interpretáciou – kríž je symbolom kresťanstva, ktorého základom je presvedčenie napr. v monogamiu a heterosexuálny vzťah... Do definície, ktorú navrhujú poslanci Gyimesi a Taraba, to spadá, rovnako tam spadajú aj rôzne ďalšie symboly...," vysvetľuje si návrh Tarabovho a Gyimesiho zákona Šeliga. Taraba ho však v komentároch upozornil na nepresnosť.

Gratulujem, rozoštvali ste spoločnosť, odkázal Šeliga

Ten mu totiž odkázal, že kríž je symbolom náboženstva a nie orientácie. "Prosím, prečítajte si ešte raz, čo ste napísali do návrhu," odbil Tarabu Šeliga. "Gratulujem páni, nahnevali ste všetkých a zakázať chcete všetko, miesto toho, aby ste podporili slobodu prejavu, ukázali ste sa ako právni amatéri, ktorí píšu protiústavné a zákerné návrhy zákonov. Jediné, čo sa vám podarí je rozoštvať spoločnosť! Lebo už naozaj nemáme dosť hádok," uzavrel Šeliga.

Taraba ešte dnes ráno skonštatoval, že netuší, kto môže mať s týmto návrhom zákona problém.

Proti postoju Gyimesiho protestuje už aj poslanec za OĽaNO

Poslanec Andrej Stančík, ktorý je, podobne ako Gyimesi, v klube OĽaNO, žiada od vedenia hnutia a vedenia poslaneckého klubu zaujatie jasného postoja k spájaniu k spolupráci poslancov Gyimesiho a Tarabu. Stančík odsudzuje spoločný návrh Gymesiho a Tarabu. "Návrh považujem za prvoplánové a nechutné vytĺkanie politických bodov na homofóbii a predsudkoch. O tomto návrhu sa ani neunúval oboznámiť klub, s nikým o ňom nediskutoval. Všetkých nás tým prekvapil a ide o jasný rozpor s koaličnou zmluvou," kritizuje svojho kolegu Stančík.

Gyimesi by si podľa Stančíka mal uvedomiť, že je politik Národnej rady SR a nie "Orbánovho Maďarska".