Samosprávy môžu prísť o časť rozpočtu pre Matovičov balík: O čo mu vlastne ide? Politológovia majú svoje teórie

BRATISLAVA - Najnovší protiinflačný, pomocný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča naráža na čoraz väčšiu kritiku a postavili sa proti nemu aj samosprávy. Práve tie môžu po jeho schválení prísť o veľké časti rozpočtu, a preto sa postavili do štrajkovej pohotovosti. Čo týmto líder OĽaNO sleduje a ako to ovplyvní jeho kariéru v politike? Aj na toto sme sa pýtali politológov.

Všetko spustil Matovičov protiinflačný balíček na daňový bonus a ďalšie veci, ktoré podľa kritikov a aj podľa koaličnej SaS oklieštia rozpočty samospráv. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokonca vstúpilo v súvislosti s návrhmi z dielne rezortu financií od štvrtka do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde.

Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Mestá a obce ako súčasť štrajkovej pohotovosti majú účelne medializovať sociálno-ekonomické dosahy na miestnu územnú samosprávu. Taktiež zabezpečovať realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon. "Teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách," poznamenal riaditeľ ZMOS Michal Kaliňák.

Je to vojna? Štefančík si to nemyslí, hovorí skôr o krádeži

Na otázku, čo majú posledné kroky z dielne rezortu Matoviča znamenať, odpovedá politológ zdržanlivo a za konflikt proti samosprávam by to neoznačil. "Nepovedal by som, že je to vojna. On samosprávu okradol. Pritom keby nebolo samosprávy, nevyšiel by mu nápad s celoplošným testovaním. Lebo to boli práve samosprávy, ktoré popri armáde pomáli realizovať ten šialený nápad. Nuž ale ako sa na Slovensku hovorí, za dobrotu na žobrotu," myslí si politológ Radoslav Štefančík.

Po zdvihnutí poplatkov budú samosprávy tie zlé a Matovič za pekného

Otázkou na stole je tiež to, prečo sa rozhodol Matovič ísť práve touto cestou získavania financií. "Zrejme nikde inde nevie nájsť peniaze. Tak ich zobral samospráve. Teda tej úrovni deľby moci, ktorá je v bezprostrednom kontakte s občanom. Takže, keďže budú starostom a primátorom chýbať peniaze, zdvihnú poplatky za služby, ktoré zabezpečuje samospráva. Zdvihnú sa poplatky v škôlkach, zdvihnú sa poplatky za odvoz smetí, zdvihnú sa podielové dane. Matovič bude za pekného a starostovia a primátori za škaredých. Ľudia si tak budú naivne myslieť, že im Matovič dáva, pričom iní im berú. Zdá sa to na prvý pohľad ako šikovný nápad Igora Matoviča, pritom je to skôr politické zderstvo," popísal najnovší krok Matoviča politológ.

Otázne je, ako tento krok voči samosprávam líder OĽaNO rozchodí. "Predpokladám, že Matovič pred ďalšími voľbami urobí presne to isté, čo pred tými z roku 2020. Povyhadzuje časť ľudí z pôvodnej kandidátky, pritiahne do politiky nové mená, nové tváre, po ktorých je na Slovensku stále dopyt. Ľudia sú nepoučiteľní. Stále si myslia, že noví tenisti a treťotriedne tenistky, humoristi, či herci, ktorí sa nepresadili na televíznych obrazovkách, budú práve tí, ktorí vytrhnú Slovensko z biedy. V jednom ale bude Matovič určite v nevýhode. Nebude môcť tak kričať a obviňovať každého okolo seba z korupcie, pretože práve on bol spoluzodpovedný za to, čo sa tu od volieb 2020 všetko udialo," hovorí o zmene Štefančík.

Začala sa vojna proti každému, kto s Matovičom nesúhlasí, tvrdí ďalší odborník

Politológ Michal Cirner má však už iný pohľad na to, čo sa vlastne vďaka tomuto návrhu začalo. "Minister financií začal vojnu proti každému, kto sa opováži kritizovať jeho návrhy. Nie je to konštruktívny postoj, ale aj v politike platí, že najlepšou obranou je útok a pán Matovič to zrejme vie. Nakoniec, nikdy nedôjde k vecnej debate iba k osočovaniu a mediálnym prestrelkám," uviedol Cirner.

Matovičova kariéra skončila už pred rokom, prebieha už len dožívanie

Podľa Cirnera Matovič ide cestou, ktorú si zvolil a nevie či na základe odporúčaní odborníkov alebo diletantov. "Je politik a môže presadzovať aj nesprávne riešenia, ak sa jemu správne zdajú. Hlavným problémom je však "hurá systém" Igora Matoviča, to znamená, že o jeho návrhoch sa na poslednú chvíľu dozvedia koaliční partneri, verejnosť aj odborníci, a tak nie je čas na pripomienkovanie, prepočty a širšiu diskusiu," kritizuje presadzovanie návrhov Cirner.

V prípade otázky, ako toto zasiahne jeho politickú kariéru má Cirner jasnú odpoveď. "Kariéra pána Matoviča sa skončila v roku 2021, keď odišiel z kresla premiéra, toto je už len dožívanie v politike, i keď môže trvať ešte veľmi dlho," uzavrel.