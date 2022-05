Odborník o Matovičovej prorodinnej koalícii s poslancami ĽSNS: Ak chce dosiahnuť cieľ, ignoruje hodnotové otázky!

BRATISLAVA - Koaličné prekáračky s pomalým ustupovaním pandémie koronavírusu a s príchodom vojny na Ukrajine zďaleka neutíchajú. Vzťahy sú opäť naštrbené a opäť to vrie medzi OĽaNO a SaS. Istý podiel na tom má aj dianie v parlamente, keď sa matovičovci pri protiinflačnom balíčku pomoci spojili so stranou, ktorej členov Matovič kedysi nadmieru kritizoval a obviňoval z fašizmu. Teraz s nimi stojí pri jednom návrhu, ktorý má podľa jeho slov pomôcť slovenským rodinám a deťom. Ako nastal takýto obrat a ako sa na to dá pozerať z politologického hľadiska?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedal pre Topky politológ Pavol Struhár z Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. "Igor Matovič sa často pri presadzovaní svojich politických zámerov neopiera o hodnotové nastavenie strany, resp. hodnotový rozmer. Je to možno spôsobené tým, že častokrát vníma navrhované opatrenia osobne, a teda aj ich prípadné neschválenie vníma ako osobnú prehru. V takých situáciách si pragmaticky skladá podporu tak, aby dosiahol cieľ. Bolo to vidieť už v minulosti, napr. pri kúpe vakcín Sputnik, keď ignoroval hodnotové či zahraničnopolitické smerovanie krajiny," uviedol príklad Struhár.

Do minulosti nemusíme chodiť ďaleko

Aby sme túto problematiku lepšie pochopili, zájdeme trocha do histórie. V roku 2017 bola čerstvo na pretrase téma šeku so sumou 1488 eur pre postihnuté deti. Tento šek odovzdal šéf ĽSNS Marian Kotleba rodinám s takýmito deťmi, pričom viacerí, vrátane Matoviča, si vtedy všimli obrovský prešľap v symbolike tejto sumy a aj sám šéf OĽaNO si ich za tento čin "vychutnal" v rozprave. Okrem iného vyzval verejnosť, aby sa "nebála nazývať fašistov fašistami".

Matovič však po rokoch kritiky poslancov za ĽSNS náhle rozhodol, že aj ich hlasy sa v rámci schválenia prorodinného balíčka "hodia" a celý spolok takto hlasujúcich poslancov nazval akousi "prorodinnou koalícou". K téme takejto prorodinnej koalície je podľa Struhára potrebné spomenúť viacero perspektív.

Nie všetci z OĽaNO mali ku kotlebovcom hodnotový odpor

"Hnutie OĽaNO nie je hodnotovo a ideologicky jednotné. Je pravdepodobné, že spájanie s ĽSNS niektorým členom neprekáža, najmä keď ide o otázky, ktoré sú pre nich dôležité. Stačí si spomenúť na návrhy poslankyne Záborskej ohľadne "pomoci matkám" (sprísnenie interrupcií), ktorá sa tiež nebránila podpore tejto časti politického spektra. V takej strane sa aj Igor Matovič cíti odvážnejší podobné "koalície" uzatvárať," uvádza jeden z príkladov politológ.

Galéria fotiek (4) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Bojujú o toho istého voliča? Sčasti áno

Podľa Struhára je tiež otázne, či voličom táto ad hoc koalícia prekáža. "My nepoznáme detailné zloženie voličstva OĽaNO, máme len indície. Ale z predvolebnej diskusie Kotlebu a Matoviča boli vidieť, že obe strany de facto bojujú o podobného voliča - nahnevaného, sklamaného, nepriateľského voči skorumpovaným elitám či tradičným politickým stranám. Do akej miery hrá medzi voličmi antifašaizmus hlavnú rolu je otázne. Dokonca, v predvolebnej kampani túto antifašistickú líniu presadzovalo najmä Progresívne Slovensko a sám Igor Matovič ich nátlakovú stratégiu kritizoval. Netvrdím, že Igor Matovič alebo strana OĽaNO podporovali extrémistov, ale skôr narážam na to, že to nebola ich hlavná téma a Matovič lovil aj v rybníku podobných strán," pripomína predvolebné obdobie z roku 2019 a 2020 Struhár.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Kde je reakcia koaličných partnerov a premiéra?

Na stole je preto otázka, kedy sa k tomuto čítaniu politickej situácie vyjadrí premiér Eduard Heger či ostatné koaličné strany. Vieme síce, že SaS svoj zásadný kritický postoj za hlasovanie s poslancami ĽSNS už vyjadrila, no chýba nám ešte postoj Sme rodina či Za ľudí. Podľa Struhára však majú podobné veci "na rováši" aj ostatní predstavitelia vlády. "V tejto otázke by som neočakával zásadné reakcie ostatných strán koalície, ale možno len jednotlivcov. Stačí si spomenúť na Sulíkov vlažný postoj k ĽSNS, keď porovnával volebné programy SaS a ĽSNS a vyšli mu ako veľmi podobné. Tiež rôzne vyjadrenia Richarda Sulíka počas migračnej krízy v roku 2015 boli veľmi podobné strane ĽSNS," spomína Struhár.

"Istý nesúhlas vyjadrili, ale ten je tiež možno vnímať možno skôr v kontexte toho, že v otázke prorodinných opatrení stojí Igor Matovič proti strane SaS. Na druhej strane, strana SaS je od vstupu strany ĽSNS do parlamentu v roku 2016 veľmi kritická a nekompromisná, preto by bolo možno očakávať ostrejší postoj. Hnutie Sme rodina podľa môjho názoru nie je pevne hodnotovo ukotvené a spolupráca s ĽSNS pre nich nepredstavuje zásadný problém. Strana predsa spolupracuje so zahraničnými krajne pravicovými zoskupenia a politikmi, ako napríklad Marine Le Pen alebo Tomio Okamura," dodáva Struhár.