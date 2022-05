Samosprávy sa búria: Hrozí ostrý ŠTRAJK, je to smrtiaci úder! Matovič nám chce vziať peniaze, nie sme bankomat

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska oddnes vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. ZMOS podporuje aj Únia miest Slovenska, ktorá sa plánuje k štrajku pridať a Združenie samosprávnych krajov. Bratislavský župan Juraj Droba posiela poslancom parlamentu otvorený list. Komunikácia je obmedzená, vlajky stiahnuté na pol žrde a hrozí ostrý štrajk.

Poslanci by dnes mali v parlamente rozhodovať o protiinflačnom balíku i o zdanení ruskej ropy. Zatiaľ nie je jasné, kedy. SaS s niektorými časťami od začiatku nesúhlasila. Nakoniec však ministri na vláde veto neuplatnili, no hlasovali proti. Veto môžu uplatniť v parlamente. Kým Richard Sulík bol relatívne spokojný, župy, mestá a obca to vidia inak. Minister financií Igor Matovič nesúhlasí a tvrdí, že samosprávy neprídu ani o jedno euro.

Vlajky na pol žrde

ZMOS vyzvalo obce a mestá vyzvalo, aby prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde, potvrdil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Mestá a obce ako súčasť štrajkovej pohotovosti majú účelne medializovať sociálno-ekonomické dosahy na miestnu územnú samosprávu. Taktiež zabezpečovať realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon. "Teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách," poznamenal Kaliňák.

Do konca júna majú symbolicky stiahnuť pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde. Samosprávy majú prioritne financovať kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy a financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov. Okrem toho majú samosprávy problém aj s voľnočasovými poukážkami. V súvislosti s avizovaným vyčlenením pol miliardy eur na voľnočasové aktivity detí žiada ZMOS vládu aj parlament o jediné – neschváliť a nepodporiť. Iné rozhodnutie posunie samosprávy bližšie k priepasti.

Obmedzujeme komunikáciu so štátom

Prerušiť, respektíve obmedziť, majú komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie. "Kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS," podotkol Kaliňák. Zároveň potvrdil, že združenie bude pripravovať celoslovenský ostrý štrajk a v prípade nesplnenia požiadaviek ho po 30. júni aj vyhlási. Zásadné postoje z mimoriadneho snemu zverejnili na stránke.

Galéria fotiek (6) Zdroj: ZMOS

Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován uviedol, že sa ich miestny úrad k tejto iniciatíve pripája. "Ak štát naďalej nebude brať samosprávy ako rovnocenného partnera, ale ako fackovacieho panáka, tak za služby, ktoré si od nás objednal štát a neplatí ich, náklady presunieme naspäť na Okresný úrad Bratislava a prestaneme ich zabezpečovať," uviedol. Deklaruje, že sa to nebude týkať školstva či sociálnych vecí (tie bude zabezpečovať v plnom rozsahu), ale vybraných správnych konaní. "Aby reálny dopad na obyvateľov bol čo najmenší, ale dopad na štát, naopak, čo najväčší," vysvetlil.

Príprava na ostrý štrajk

"Snem zaviazal orgány ZMOS-u, aby pripravili štrajk, pretože bola vyhlásená štrajková pohotovosť. Práve kvôli tomu, že sa dejú veci na finančnom portfóliu, s ktorými nie sme spokojní, ktoré odmietame, lebo nás to, jednoducho, veľmi bolestivo zasiahne," povedal na tlačovej konferencii predseda združenia Branislav Tréger. Združenie opätovne poukazuje na to, že pre zmeny v pravidlách môže dôjsť "ku kolapsu", a to už na budúci rok.

Galéria fotiek (6) Na snímke v popredí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger počas tlačovej konferencie ZMOS k výsledkom rokovania mimoriadneho snemu v Senci.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kvôli daňovému bonusu prídeme o stovky miliónov

Združenie najviac trápi daňový bonus a s tým spojené výpadky vo výške 618 miliónov eur počas dvoch rokov, problémom je tiež energetická kríza, verejné obstarávania i zdražovanie stavebných prác a materiálov. Kritizujú tiež dlhodobý prístup štátu k samosprávam, ktoré sú vylúčené z legislatívnych procesov a štát si z nich robí "bankomat".

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Juraj Droba

Združenie zároveň vyzvalo svoje členské mestá a obce, aby vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Združenie zároveň deklaruje, že sa bude snažiť o partnerskú komunikáciu s vládou i všetkými dotknutými subjektmi. Apelujú nielen na členov vlády, ale rovnakú výzvu v súvislosti s predkladanou legislatívou a zdrojovým financovaním budú smerovať aj na Národnú radu SR. Situáciu plánuje vyhodnotiť koncom júna. V prípade, že sa nič nezmení, je združenie pripravené vstúpiť do ostrého štrajku.

Dostávame smrtiaci úder

K výzve a apelu ZMOS-u sa pridáva aj Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8, ktoré hovorí o mimoriadnej situácii a výrazných zásahoch do rozpočtov samospráv. Zlepšovanie rodinnej, respektíve prorodinnej politiky vidí SK8 skôr v systémovom mieste v škôlke, kvalitnej základnej škole, športoviskách na stredných školách, skvalitnení sociálnych služieb či lepších cestách. "Debata nemôže prebiehať tak, že sa na záver procesu stretneme s predkladateľmi návrhu zákona a neexistuje vôľa tento návrh stiahnuť," zdôraznil predseda SK8 a zároveň trnavský župan Jozef Viskupič s dôvetkom, že debatu o prorodinnej politike treba začať z úplne iného konca.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Jozef Viskupič

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba upozornil, že v prípade Bratislavského kraja pôjde o "tvrdý tlak" na redukciu služieb, predovšetkým v sociálnej oblasti a oblasti školstva. "Toto je tá správna prorodinná politika?" pýta sa Droba s dôrazom, že kraj tieto opatrenia bude musieť urobiť. Pripomenul, že samosprávy počas uplynulých dvoch rokov podporovali obyvateľov i vládu pri testovaní, očkovaní i pomoci ukrajinským utečencom. "Po dvoch rokoch intenzívnej pomoci samosprávy tejto vláde dostávame smrtiaci úder. Je to pre mňa nepochopiteľné," zhodnotil Droba.

ÚMS sa chce pridať k štrajku samospráv

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa plánuje pridať k štrajku ostatných zástupcov samospráv. Využila už všetky svoje legitímne možnosti na to, aby upozornila, že štát neberie samosprávy ako partnerov. "Aktuálne opatrenia zo strany štátu likvidujú samosprávy a berú im možnosť zodpovedne sa starať o svojich obyvateľov," uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Tvrdí, že už nevidia inú možnosť, len sa pridať k štrajku ostatných zástupcov samospráv. "Chceme naďalej upozorňovať na tieto stále aktuálne problémy," spresnila hovorkyňa.

Droba posiela poslancom NR SR list

Juraj Droba sa listom obrátil aj na poslancov parlamentu, ktorý by dnes mali o tomto balíku rozhodovať. Zatiaľ však nie je isté, kedy. "V najbližších hodinách budete rozhodovať o balíčku Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorého cieľom má byť podpora rodín. Hoci plne podporujem myšlienku prijatia finančných kompenzácií pre obyvateľov Slovenska a osobitne rodín, chcem Vás upozorniť na mimoriadne závažné riziká, ktoré sú s týmto návrhom spojené," uviedol Droba.

V prípade schválenia navýšenia daňového bonusu príde podľa neho samospráva o príjmy, ktoré nedokáže inak nahradiť. "Významnú časť realizovaných činností vychádzajúcich z kompetencií samospráv nebude možné zabezpečovať. Rodiny síce získajú financie formou zvýšeného daňového bonusu, zároveň však niekoľkonásobne stratia na zvýšených poplatkoch, ktoré im samosprávy budú nútené účtovať," píše ďalej.

"Zjednodušene povedané: nie je pravda, že zvýšenie daňového bonusu pomôže rodinám. Prezentovaný návrh bude mať v skutočnosti úplne opačný dopad. Namiesto mediálne pertraktovaných 200 EUR domácnostiam ľudia zaplatia niekoľkonásobne viac. Ako je to možné? Vyššie spomínané oklieštenie možností zabezpečovania samosprávnych kompetencií pocíti každý obyvateľ Slovenskej republiky na významnom znížení kvality života. Slovenská republika bude namiesto rozvoja stagnovať a degradovať," dodal.