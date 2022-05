Blaha vracia Cigánikovej úder: Za svoju hudobnú minulosť sa nehanbím, ale ona sa fotila s nohavičkami!

Galéria fotiek (2) Blaha a Cigániková sa na sociálnej sieti bavia o svojej minulosti.

BRATISLAVA - Predsedníčka zdravotníckeho výboru sa vo štvrtok na sociálnej sieti zabavila na Ľubošovi Blahovi za to, akú hudbu hral v minulosti. Spomínala to v kontexte, že on sa vyjadroval o nespravodlivom víťazstve ukrajinskej hip-hopovej skupiny na Eurovízii. Blaha nezostal svojej kritičke z SaS nič dlžný a vrátil jej to aj s úrokmi.