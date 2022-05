Totálne zlyhanie koalície? Na vydanie Fica nenašli hlasy: Ďalšia prestrelka medzi SaS a OĽaNO! V hre je aj osud Kollára

BRATISLAVA – Parlament včera zažil to, čo už dlho nie. Pri kľúčovom hlasovaní o vydaní šéfa Smeru Roberta Fica boli prítomní všetci poslanci... a protikorupčná koalícia zlyhala na plnej čiare. Koalícii sa nepodarilo získať potrebnú nadpolovičnú väčšinu. Poslanci Sme rodina sa pod vedením Borisa Kollára zdržali, no pozornosť na seba strhli dve poslankyne OĽaNO, ktorých hlasy chýbali. Bude toto hlasovanie spúšťačom ďalej vládnej krízy?

S tým, že sa kollárovci pri hlasovaní zdržia, rátal takmer člen koalície. Často skloňovaným dôvodom je obvinenie poslanca Martina Borguľu, ktorý by mohol hypoteticky čeliť rovnakej situácii. Sme rodina si v koalícii razí vlastnú cestu už dlho a nie je to prvýkrát, čo sa tak úplne nedržali svojej koalície. Za vydanie Roberta Fica hlasovalo 74 poslancov, 17 kollárovcov sa zdržalo. V centre pozornosti sa však ocitli poslankyne OĽaNO Tabák a Hatráková.

Najväčšia prehra politickej kariéry Igora Matoviča

Okamžite po hlasovaní sa konali tlačovky strán SaS a OĽaNO. Obe strany odsúdili to, ako sa poslankyne pri hlasovaní zachovali. „Hanbím sa za svoje dve kolegyne,“ povedala šéfka zdravotníckeho výboru a poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. „Toto je najväčšia prehra politickej kariéry Igora Matoviča. Porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj jeho vlastné poslankyne,“ znelo stanovisko Sulíka.

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš oznámil, že podá návrh na ich vylúčenie z poslaneckého klubu. „Svojím hlasovaním sa spreneverili hodnotám hnutia,“ povedal. Krátko po tlačovke sa tak aj stalo. Dlhé presviedčanie tak nepomohlo. Aj šéf hnutia Igor Matovič toto správanie odsúdil a ospravedlnil sa, no podľa jeho slov to v hnutí nevnímajú tak tragicky.

„Nie je to len jeden boj, ale je to systematický boj. Áno, dnes sme jeden boj prehrali,“ povedal na tlačovke. Romana Tabák si za svojím hlasovaním stojí. Do reči jej po hlasovaní veľmi nebolo. Pred novinármi po krátkom vyhlásení doslova zutekala so slovami, že v parlamente ostáva a je si istá, že dostane ponuku z iného klubu. O aký pôjde, zatiaľ nie je známe. Hatrákovú mrzel len spôsob, akým ich hnutie vylúčilo. Maslo na hlavu však padá Matovičovi, ktorý celú svoju kariéru postavil na boji proti Ficovi. Teraz však toto hlasovanie ako veľký problém nevníma.

Zlyhala koalícia na plnej čiare?

Poslanci za SaS to však považujú sa vážne zlyhanie. Zlyhala táto koalícia na plnej čiare? „Určite je to neúspech z hľadiska vzájomnej dôvery a výsledok hlasovania prezrádza, že pokračovanie koalície minimálne po voľbách v roku 2024 nemusí byť nutné prioritou pre všetkých partnerov,“ zhodnotil pre Topky politológ Juraj Marušiak.

Politológ Michal Cirner to za zlyhanie považuje preto, lebo to nie je v súlade s protikorupčným étosom, ktorý koalícia deklarovala po voľbách a v programovom vyhlásení vlády. „Išlo o dosť zásadnú otázku o tom či sú poslanci parlamentu nejakí nadľudia a môžu sa dočasne brániť vydaniu spravodlivosti, čo sa potvrdilo,“ uviedol.

Naopak politológ Radoslav Štefančík by to za zlyhanie neoznačoval. „Takto by som to netvrdil. Koalícia nemá v programovom vyhlásení vlády, že bude vydávať poslancov na väzobné stíhanie. Problém vidím v tom, že Igor Matovič sa roky štylizoval do roly protikorupčného bojovníka, ale v tomto prípade neurobil všetko preto, aby jeho poslanecký klub hlasoval kompletne za odovzdanie Fica na väzobné stíhanie,“ skonštatoval pre Topky.

V hre môže byť aj osud Kollára

Pri tomto hlasovaní však vznikol ďalší problém, ktorý by mohol vyústiť do ďalšej potenciálnej krízy, ktorých si táto vláda za dva roky zažila naozaj dosť. Je ním zotrvanie Kollárovho hnutia v koalícii. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že je čas zhodnotiť, či má táto koalícia zmysel „Problém je aj postoj hnutia Sme rodina. Je na mieste sa rozprávať o tom, aký majú prínos pre koalíciu,“ uviedla. Výsledky hlasovania budú podľa SaS predmetom dlhých a zložitých debát na koaličnej rade.

„Ja ako členka republikovej rady si dovolím na rovinu povedať, že si myslím, že Sme rodina nemá byť v koalícii,“ uviedla Cigániková s tým, že ide o jej osobný názor. Práve zotrvanie hnutia Sme rodina v koalícii je predmetom sporu medzi OĽaNO a SaS, ktorý vypukol už na tlačovke. Matovič si totiž vládnutie bez Kollára nedokáže predstaviť. „To by bol koniec. Nedalo by sa vládnuť,“ uviedol a odôvodnil to tým, že chce zabrániť, aby sa mafiáni a fašisti vrátili k moci. Je však otázne, či práve tento jeho postoj nebude stáť za posilnením súčasných opozičných strán, ktorým v posledných mesiacoch rapídne stúpajú preferencie v prieskum. Sme rodina sa k hlasovaniu zatiaľ nevyjadrila.

Ďalšia roztržka medzi SaS a OĽaNO

Sulíkovi vyčítal, že nestál na tlačovke, vytiahol aj raňajky s Kočnerom a hlasovanie označil len za malé zlyhanie, z ktorého netreba robiť nejaký kľúčový problém. „Nevidím najmenší dôvod, aby toto niekto používal ako zámienku na rozpad koalície.“ Stranu SaS obvinil z toho, že majú dohodnutú povolebnú spoluprácu so stranou Hlas a s Progresívnym Slovenskom.

Bittó Cigániková sa na tlačovke neovládla a na Matoviča kričala, že útočí na jediného koaličného partnera, ktorého celý klub hlasoval za. „Takto budeme fungovať – ja vynadám Matovičovi, on vynadá mne, ale keď prišlo k reformám, vždy sme vedeli, čo máme robiť,“ povedal Bittó Cigániková a za svoje emócie sa ospravedlnila s tým, že ju tento deň a toto hlasovanie naozaj sklamalo.

Avízo o odchode SaS z koalície

Matovič neskôr uviedol, že majú od Sulíkovej strany avízo, že ak na vláde predložia pomoc rodinám tak, ako ju navrhli tri strany, SaS odchádza z koalície. Tvrdil, že vyjadrenia SaS po hlasovaní súvisia práve s prípravou na túto „zlomovú chvíľu“. Tri koaličné strany OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí pred vyše dvoma týždňami navrhli ako opatrenia proti zdražovaniu vyššie rodinné prídavky a bonus na deti. SaS je však proti, lebo podľa nich sú návrhy neúčinné a drahé.

Strana však Matovičove tvrdenia rázne popiera. „Igor Matovič vedome a zákerne klame, len aby odviedol pozornosť od svojej najväčšej politickej prehry,“ reagovala SaS, ktorá sa zároveň pýta, či Matovič vyháňa z koalície tých správnych. „My nie sme tí, ktorí chceme z vlády odísť, a ani tí, ktorí by z nej odísť mali,“ uzavrel Sulík.

Koaličné počty hovoria jasne

Počty však hovoria jasne. Bez Kollára by súčasná koalícia mala problém. OĽaNO malo na začiatku 53 poslancov, po odchode Hatrákovej a Tabák ich má už len 48, SaS má aktuálne 19 poslancov, Sme rodina 17 a Za ľudí, ktorých poslanecký klub sa rozpadol, majú štyroch poslancov. Spolu tak majú aktuálne 88 poslancov. Bez Sme rodina by to bolo 71 a bez SaS by mala koalícia 69 poslancov. Aspoň na nadpolovičnú väčšinu by to nestačilo ani s viacerými nezaradenými poslancami, ktorí koalíciu podporujú.

Hrozí teda ďalšia kríza?

SaS otvorene hovorí o ťažkých rokovaniach, ktoré teraz budú nasledovať, čo sa týka zotrvania hnutia Sme rodina v koalícii. Podľa Zemanovej budú rokovania trvať hodiny a o ďalšom postupe sa budú rozprávať aj v rámci najvyšších orgánov strane a informovať budú aj Richarda Sulíka, ktorý včera na tlačovke nebol. Šéfka poslaneckého klubu pripustila, že dovládnuť by bolo ťažké, no väčšinu kľúčových zákonov má koalícia podľa nej už za sebou.

„Práve sa ukázalo, že bez hlasov strany Sme rodina koalícia nemôže získať v parlamente nadpolovičnú väčšinu. Znamenalo by to nutnosť spoluvládnutia s nezaradenými poslancami. Preto si myslím, že napokon Sme rodina v koalícii zostane aj napriek emotívnym výzvam SaS,“ zhodnotil Marušiak. Dovládnuť by nevedeli ani podľa Štefančíka. „Bezprostredne po hlasovaní si už skočili do vlasov a SaS hneď na OĽaNO zaútočila. Navyše, hlasovanie ukázalo, že keď sa veľmi chce, v parlamente sa vie vytvoriť nová koalícia, na čele ktorej stojí Fico spolu s Pellegrinim a krajnou pravicou,“ uviedol.

„Matovič sa snaží zbaviť sa viny, ale práve on si mal zabezpečiť stabilitu svojho poslaneckého klubu, keďže v Sme rodina bolo od začiatku isté, že práve oni budú tým najslabším ohnivkom protikorupčnej reťaze,“ dodal. Rozpad koalície pár mesiacov pred komunálnymi a regionálnymi voľbami nie je politicky múdre rozhodnutie, skonštatoval Cirner. „Myslím si, že ho politicky príčetní politici nehodlajú vykonať, ale sú všetci vo vládnej koalícii politicky príčetní?“