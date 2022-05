Poslankyňa Tabák vracia Cigánikovej úder: Žiadna tepša z SaS o mne nebude klamať, poviem vám, ako to bolo!

archívne video

Poslankyňa Tabák bola vytočená najskôr z toho, čo o nej popísala vo svojom blogu Cigániková a neskôr aj pre to, ako popísala ich stretnutie na chodbe parlamentu. "Takto to vyzerá, keď na kandidátky dávate ľudí, ktorí išli práve okolo. A pre všetky politické strany a hnutia je to zdvihnutý prst, aby si oveľa lepšie vyberali ľudí na kandidátky. (..) Robert Fico nemal mať špeciálnu ochranu. Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti," písala vo svojich riadkoch blogu šéfka zdravotníckeho výboru Cigániková a neskôr dodala, že Tabák si ju "odchytila" na chodbe v parlamente, kde jej vraj aj za tento blog vynadala.

Teraz budem hovoriť ja, odpovedá Cigánikovej Tabák

Tabák na tieto slová odpovedá tak, že ide o klamstvá a zavádzanie. Svoj status dokonca nazvala expresívne "Tepša z SaS". "Neodchytila som si ju, náhodne sme sa stretli pri odchode z parlamentu, pán poslanec Galis bol toho svedkom," tvrdí Tabák. "Povedala som jej, nech píše blogy o sebe a o ich zmluvách s Bonulom a že by jej prospelo menej alkoholu. Začala mi vulgárne nadávať, adekvátne k jej výzoru, načo som jej povedala, že je primitívka a mňa nezatiahne na jej level. Ja si za svojím hlasovaním stojím, Fica som nepodržala (naďalej je stíhaný), podržala som náš štát, som veľmi na to hrdá," stojí si za svojím už nezaradená poslankyňa

Klamstvá jej tolerovať nebudem, dodáva Tabák

"Veľa žien v politike je ustráchaných a tolerujú jej klamstvá a agresiu bez boja. Ale ja jej to tolerovať určite nebudem a poviem si svoj názor," je presvedčená o svojej pravde Tabák. "Sebavedomé ženy nikdy nehejtujú. Je to o to smutnejšie, ak má pani poslankyňa na konte podobne veľa prešľapov ako ja. Svojich chýb som si vedomá a sú pre mňa ponaučením do budúcna. Radšej svoju politiku budem zakladať na výsledkoch pre ľudí a nie na nenávisti voči iným poslancom," uzavrela.