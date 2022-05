Cigániková a Tabák si už nevedia prísť na meno: Hádka v parlamente na chodbe a nadávky v plnom prúde!

BRATISLAVA - Zdá sa, že hlasovanie ohľadom Roberta Fica v parlamente spustilo hotovú lavínu kríz v parlamente a nenapraviteľných škôd na jednotlivých vzťahoch medzi niektorými poslancami. Na meno si najnovšie už nemôžu prísť ani Romana Tabák (nezaradená) a Jana Bittó Cigánikova z SaS, ktoré dokonca na parlamentnej chodbe do seba skočili!

archívne video

A práve v minulotýždňovom hlasovaní treba hľadať základný kameň tohto konfliktu. Už vtedy sa dokonca Cigániková objavila na tlačovke Igora Matoviča, kde kritizovala, akých poslancov si OĽaNO vlastne dalo na kandidátku. Narážala tým na (ne)hlasovanie, dnes už bývalých poslankýň klubu OĽaNO Kataríny Hatrákovej a Romany Tabák. Aj vďaka ich hlasom sa totiž hlasovanie skončilo pre koalíciu pohromou a možno po roku opäť nastolilo ďalšiu vládnu krízu.

Tabák vraj dostal do vývrtky Cigánikovej blog

Pre dvojicu poslankýň to znamenalo fatálnu chybu v parlamentnom pôsobení a z klubu OĽaNO ich hodinu po tomto hlasovaní vylúčili a teraz pôsobia ako nezaradené, no tu to ešte rozhodne neskončilo zo strany Bittó Cigánikovej, ktorá voči Tabák napísala kritický článok na svojom blogu.

"Takto to vyzerá, keď na kandidátky dávate ľudí, ktorí išli práve okolo. A pre všetky politické strany a hnutia je to zdvihnutý prst, aby si oveľa lepšie vyberali ľudí na kandidátky. (..) Robert Fico nemal mať špeciálnu ochranu. Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti," písala vo svojich riadkoch šéfka zdravotníckeho výboru Cigániková.

Odchytila si ju na chodbe

Cigániková však prekvapila, keď v stredu verejnosti priznala, že poslankyňa a tenistka si ju počkala v parlamente. "Romana si ma dnes preto odchytila a vynadala mi. Najprv za blog a potom aj za to, ako vyzerám. Vraj si mám nájsť stylistu, lebo som hanbou NR SR," popisuje dramatický moment Cigániková. "Z toho, čo mi hovorila, som pochopila, že ju vôbec netrápi, že prišla do parlamentu na kandidátke protikorupčnej strany a hlasovala za špeciálnu ochranu pre Fica. Netrápi ju, že sklamala všetkých voličov, ktorí chceli, aby táto koalícia zmenila systém ”našich ľudí”. Netrápia ju ani tie excesy, ktorými každý týždeň zosmiešňuje nielen seba, ale všetky ženy v politike," kritizuje ďalej Tabák Cigániková.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Napíšte jej sami, vyzýva verejnosť Cigániková

Cigánikovej už zrejme došla trpezlivosť, a tak požiadala verejnosť o pomoc, keďže jej už sama nedokázala vysvetliť jej údajnú nekonzistentnosť politického uvažovania. "Ale! Ak si myslíte, že by som si jej slová mala vziať k srdcu a prehodnotiť priority, alebo by ste chceli vy Romane poradiť ohľadom “jej štýlu” píšte na romana.tabak@nrsr.sk a zapojte sa do výberového konania, ktoré nebude viesť nikto iný, ako pani poslankyňa Romana Tabák," odkázala sarkasticky Cigániková.