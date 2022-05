Premiér ocenil prácu zdravotných sestier: Vláda sa ich problémami zaoberá

"Sú to ženy i muži, ktorí majú v rukách to najhodnotnejšie - ľudské zdravie a životy každého jedného z nás. Disponujú profesionálnymi zručnosťami, vzdelaním, no predovšetkým ľudským a empatickým prístupom," uviedol premiér na sociálnej sieti. Poďakoval im za ich službu, každodennú obetu a lásku. Predsedovi vlády podľa jeho slov veľmi záleží na tom, aby ich pracovné podmienky a ohodnotenie boli na čo najvyššej úrovni. "Naša vláda sa ich problémami zaoberá," dodal.

Sestry sú najpočetnejšou personálnou zložkou v slovenskom zdravotníctve, no každoročne ich ubúda. Pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa sestier to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Podľa posledných štatistík centra tvorili 36,9 percenta všetkých zdravotníckych pracovníkov. Najviac sestier je vo veku 40 až 49 rokov.

K poďakovaniu sa pridal aj Vladimír Lengvarský

Zdravotné sestry preukazujú pri svojich pacientoch každý deň ohromnú odvahu, za ktorú si zaslúžia vďaku všetkých ľudí. Vyhlásil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý vo štvrtok poďakoval sestrám, asistentom, ale aj ostatným zdravotníckym pracovníkom Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) za ich náročnú prácu a nasadenie počas pandémie ochorenia COVID–19. Spolu s riaditeľom ústavu Petrom Bartoňom tak urobil pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Deň sestier každoročne pripadá na 12. mája v deň výročia narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. "Preslávila sa v období Krymskej vojny, v ktorej sa dokonale ukázali všetky vlohy, aké by sestra mala mať," podotkol Lengvarský. Okrem citu pre starostlivosť, snahy o zlepšenie prostredia či určitej metodickosti pri práci podľa neho ukázala aj ohromnú odvahu. Rovnakú, akú denne preukazujú sestry na Slovensku, akú preukázali počas pandémie či akú pravdepodobne budú musieť preukazovať v rámci starostlivosti o utečencov z Ukrajiny.

Práca sestier je podľa námestníčky pre ošetrovateľstvo NÚDCH Tatjany Belcákovej krásna a náročná zároveň. Dodala, že je tiež iná s detským pacientom v porovnaní s dospelým človekom. "Je rozmanitejšia a posúva sestru v poznaní a empatickom prístupe úplne inde ako pri dospelom pacientovi. Musí mať iné zručnosti a vedomosti aj z vývinovej psychológie. Odmenou jej je detská bezprostrednosť a úsmev dieťaťa, ktorému pomohla," skonštatovala Belcáková.