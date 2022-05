COVID je preč, ľudia sa vracajú do práce: Na klasický MODEL však zabudnite! TOTO uprednostňujú zamestnávatelia

BRATISLAVA - Zamestnanci sa po uvoľnení protipandemických opatrení vracajú do kancelárií, z home office prechádzajú na hybridný model práce. V analýze to uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Priblížila, že obmedziť mobilitu a zároveň neprerušiť prevádzku umožňoval firmám počas každej vlny pandémie COVID-19 home office. Najväčší potenciál pre prácu na diaľku majú podľa nej odvetvia ako informácie a komunikácia, administratívne služby alebo finančné a poisťovacie činnosti. Tieto oblasti však dovedna nezamestnávajú ani desatinu zo všetkých pracujúcich Sloveniek a Slovákov. Pre drvivú väčšinu pracujúcich Slovákov je tak podľa analytičky home office iba fikciou.

Kancelárie sa zapĺňajú

"Z kontaktu s nájomcami je zrejmé, že kancelárie sa stále viac zapĺňajú. Predpokladáme, že počet zamestnancov v kanceláriách v nasledujúcich mesiacoch ešte porastie. Stavy spred pandémie ale v najbližšom období neočakávame, nakoľko väčšina spoločností v súčasnosti preferuje hybridný model práce, teda striedanie kancelárie s prácou z domu. Od nájomcov ale vieme, že home office sa už ´presýtili´ a svojich zamestnancov chcú a potrebujú mať na pracovisku," vysvetlil investičný riaditeľ WOOD & Company Martin Šmigura.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Home office prináša problémy

Aj v odvetviach, kde je home office možný, z dlhodobého hľadiska prináša podľa analýzy problémy. Dlhodobá práca z domu môže zároveň viesť k “atomizácii” členov tímu, k strate synergií, podpory a pocitu spolupatričnosti, ale aj k nedostatku informácií. Na svoje limity naráža pri home office aj osobnostný a pracovný rast zamestnanca.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettty Images

Analytička zdôraznila, že novým takpovediac normálom sa stáva mix práce z domu a v kancelárii. Potvrdzujú to podľa nej aj výsledky prieskumu spoločnosti Profesia a iniciatívy OpenHR forum, podľa ktorého uprednostňuje hybridný model práce až 54 % zamestnancov. Výlučne v kancelárii chce pracovať 38 % zamestnaných. Výkon práce výlučne z domu preferuje iba 8 % opýtaných.

Firmy majú o veľkosti svojich priestorov jasno

Jedným z mýtov podľa analytičky je, že hybridný model práce prináša so sebou záujem firiem o menšiu výmeru kancelárskych priestorov. Opak je pravdou, nakoľko väčšina firiem žiadne zmeny, týkajúce sa výmery, neuskutočnila a ani to nemá v pláne. Potvrdzuje to podľa Sadovskej aj prieskum realitno – poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield zo záveru roka 2021. Podľa týchto údajov má až 91 % firiem na Slovensku jasnú víziu o veľkosti svojich prenajímaných kancelárskych priestoroch, čo je dôkazom ústupu neistoty, ktorá panovala po vypuknutí pandémie.

Upozornila, že až 60 % z oslovených firiem v tomto roku nemá v pláne meniť prenajatú kancelársku plochu, zväčšovať priestory plánuje dokonca 12 % spoločností a k zmenšovaniu pristúpi zrejme 19 % opýtaných firiem. Firmy nemenia teda ani tak výmeru prenajatých priestorov, ako ich usporiadanie. Upúšťajú od tzv. open space usporiadaní a požadujú viac flexibilných priestorov, kde sa budú môcť ľudia stretávať.