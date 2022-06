Až 63 % Slovákov plánuje zmeniť prácu. Dusná atmosféra, nízky plat i nestabilná práca nás odrádzajú najviac

Viac ako polovica opýtaných chce zmeniť zamestnávateľa

Pracovných príležitostí je omnoho viac, ako pred obdobím koronakrízy, preto portál Kariéra.sk realizoval prieskum, do ktorého sa zapojilo 4 755 respondentov z celého Slovenska, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa odhodlania zmeniť prácu. Až 63 % Slovákov plánuje v dohľadnej dobe zmeniť zamestnávateľa, pričom iba 26 % ľudí plánuje ostať vo firme, kde momentálne pracuje.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Kariera.sk

V práci nás najčastejšie demotivuje dusná atmosféra, malý plat i nestabilná práca

Máme jasno aj v tom, prečo uvažujeme nad zmenou práce. Často nás k tomu motivujú rôzne dôvody, ktoré nás nútia obzerať sa po nových príležitostiach na trhu práce. Až 40 % ľudí žijúcich na Slovensku radšej zmení prácu, ako by mali pracovať v dusnej a nepríjemnej atmosfére. Nad zmenou práce uvažujeme aj kvôli nízkemu platovému ohodnoteniu zo strany zamestnávateľa, tvrdí to až 25 % Slovákov a Sloveniek, ktorí sa zapojili do prieskumu. Demotivuje nás aj nestabilná práca, slabá perspektíva kariérneho rastu, nadčasy a nevyhovujúce podmienky na prácu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Kariera.sk

Väčšina zamestnávateľov je situovaných na západe Slovenska a v oblasti veľkých krajských miest. Ľudia hľadajúci prácu nájdu teraz najviac príležitosť zamestnať sa v obchode, vo výrobe, v doprave a logistike, v cestovnom ruchu, administratíve, realitách i strojárstve.

Pracovný veľtrh Kariéra EXPO privíta 60 zamestnávateľov so stovkami ponúk v Košiciach

Kariéra EXPO je udalosť určená práve pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu alebo sa obzerajú po nových príležitostiach. Už 8. júna v Košiciach pripravujeme jedno zo sérií našich kariérnych podujatí venovaných novinkám zo sveta práce. Viac ako 60 zamestnávateľov z rôznych oblastí bude ponúkať príležitosť zamestnať sa. Vstup na podujatie je zdarma. Návštevníci sa môžu registrovať na www.karieraexpo.sk/registrácia .

Možnosť otestovať svoje jazykové a IT zručnosti, ale aj vyskúšať si pracovný pohovor naživo

Na pracovnom veľtrhu zaznejú zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja a množstvo ďalších tém z oblasti kariérneho poradenstva. Nenechajte si ujsť zaujímavé prednášky zo sveta internetových technológií a návštevníci si budú môcť otestovať svoje IT zručnosti. Priamo na mieste bude možné zistiť úroveň svojich jazykových zručností v angličtine, nemčine, španielčine a ruštine. O vyhodnotenie testov sa postarajú špičkové jazykové školy. Dokonca si na vlastnej koži bude možné vyskúšať rozhovor v anglickom jazyku.

Ako uspieť na pracovnom trhu?

Kariéra EXPO predstavuje príležitosť získať kontakty, konzultovať kariérne možnosti a zhodnotiť svoju pozíciu na trhu práce. Nechajte sa inšpirovať prednáškami spíkrov z rôznych oblastí, získajte cenné tipy v poradenskej zóne alebo sa zúčastnite sprievodných aktivít, ktoré sme pre Vás pripravili. Či už hľadáte perspektívnych zamestnávateľov, radu ako ďalej rozvíjať svoju kariéru či štúdium, pomoc pri riešení problému v pracovnej oblasti, alebo len inšpiratívne podnety, toto podujatie je tu práve pre Vás.

Aký bude teda sprievodný program podujatia Kariéra EXPO?

Súčasťou podujatia budú inšpiratívne prednášky nevšedných spíkrov, ktorí Vám dokážu, že výber správnej kariéry sa dá zvládnuť za každých okolností. Na hlavnom pódiu Vás privíta LinkedIn storyteller Miki Plichta, producent a manažér Jarko Slávik, komik a hudobník Domi Haly, blogerka roka 2020 Lapkinn a mnoho ďalších inšpiratívnych osobností. Zoznam všetkých spíkrov nájdete na stránke Kariéra EXPO.

Podujatie je organizované s podporou Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny a záštitu nad ním prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský, predseda Košického samosprávneho kraja, pán Trnka, primátor mesta Košice, pán Polaček, čo len vyzdvihuje jeho regionálny význam.

Zaujali vás naše tlačové správy? Prečítajte si viac z diania na pracovnom trhu:

https://kariera.zoznam.sk/tlacove-spravy

V ktorých krajoch by chceli absolventi zarábať najviac?

Až 37 % Slovákov pracuje v inom odbore, ako vyštudovali.

- reklamná správa -