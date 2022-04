ROZHOVOR Riaditeľ strednej priemyselnej školy Adlerky: Začínajúci plat učiteľa by mal byť 1400 eur v hrubom

Čo je aktuálne najväčším problémom stredných odborných škôl?

Jednoznačne je to nedostatok pedagogických zamestnancov. Bohužiaľ, tento problém tu nie je teraz. Ten pretrváva takmer 20 rokov. Problém nie je obľúbený a nerieši sa.

Súvisí si to aj so slabým ohodnotením pedagógov. No k čiastkovým úpravám platom prišlo.

Áno, to je pravda, ale stále nie je pedagóg ohodnotený tak, ako má byť. Povolanie vôbec nie je atraktívne. Pokiaľ majú školy fungovať na stabilných a kvalitných zamestnancoch, je potrebné ich zaplatiť. Každý človek žije z peňazí. Platové ohodnotenie pedagógov je na dnešné pomery nízke a je potrebné to zmeniť čo najrýchlejšie. Starší pedagógovia odchádzajú postupne do dôchodku a mladých pedagógov nepribúda.

Aký je plat začínajúceho učiteľa?

Začínajúci pedagóg u nás dostane 900 - 950 eur v hrubom. Vychádza sa z tabuliek. Pýtam sa, ak mladý človek má prísť k nám učiť za takýto plat, akým spôsobom si vie v krajských alebo okresných mestách zabezpečiť ubytovanie? Bývanie je enormne drahé. Akým spôsobom si má založiť rodinu a živiť ju? Podpora učiteľov je veľmi slabá. A hlavne zo strany štátu. Tu sa zastanem bratislavskej župy. BSK vie veľmi dobre, že situácia s učiteľmi je zlá. Robia viaceré podporné aktivity pre učiteľov. Vykonávajú aj mimovyučovaciu činnosť, za ktorú učitelia dostávajú prostredníctvom BSK peniaze naviac. Majú podporu v doprave. Mohol by som takto pokračovať, ale chcem zdôrazniť, že toto nemá byť úloha BSK. Sú to peniaze, ktoré idú medzi učiteľov, ale nie je to úplne postačujúce. Financie majú riešiť ministerstva.

Sú učitelia a ich platové podmienky na okraji záujmy našej spoločnosti?

Každá vláda, ktorá tu bola, či aktuálna alebo predošlá, vždy hovorila o zvyšovaní platov pre pedagógov. Je pravdou, že predchádzajúca vláda zvýšila v priemere platy o 30 percent. Táto vláda ak zvýšila, tak len minimálne, ani nie na úrovni inflácie. Treba sa pozrieť na to, čo všetko išlo hore. Ceny bytov stúpli, životné náklady sú vyššie. Každý človek, ktorý chce ísť robiť do školstva, chce byť aj zaplatený. Začínajúci učiteľ s vysokou školou zarába 900 – 950 eur v hrubom a obchodný reťazec ponúka nástupný plat začínajúcemu pracovníkovi bez VŠ vzdelania 1100 v hrubom. A k tomu preplácanie nadčasov. Na to, aby učiteľ mohol učiť na strednej škole, potrebuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Človek, ktorý ide robiť do obchodného reťazca, nepotrebuje vysokú školu. Pýtam sa: Je toto naozaj v poriadku?

Vyvíjate dostatočne silný tlak na kompetentných?

Kompetentní to podľa môjho názoru dobre vedia. Vidím snahu súčasného ministra to nejakým spôsobom riešiť. Skôr si myslím, že je problém niekde inde.

Galéria fotiek (3) Daniel Adamko, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, známej ako Adlerka

Zdroj: Martin Bublavý

Kde?

Každý hovorí, že nie sú peniaze, že to neutiahne rozpočet. Hovoríme, že sme zadlženou krajinou. Osobne si myslím, že by sme sa na tento problém mali pozerať z dlhodobého hľadiska. Zvýšenie miezd pre učiteľov by rozpočet pocítil, ale pozerajme sa na to do budúcnosti. Chceme byť montážna krajina, kde nebudú vzdelaní ľudia? Ja som sám zvedavý, kto bude za pár rokov učiť. Vzdelaní ľudia, ktorí učia na školách, sú často už v dôchodkovom veku, alebo sú krátko pred dôchodkom. V éteri koluje myšlienka, že by mohli učiť doktorandi. Ale doktorand si tiež vyberá, za aké finančné ohodnotenie bude pracovať a aj keby sa rozhodol, vykryje to pár hodín a ešte musíte prispôsobovať rozvrh. Potrebujete stabilných pedagógov. Pokiaľ sa stav nezmení, nebude mať kto na školách učiť. A potom čo?

Momentálne hľadáte učiteľa na vašu strednú školu. Koľko životopisov vám prišlo?

Pred viac ako mesiacom sme podávali inzerát a doteraz sa nám nikto neozval. Naša škola potrebuje aktuálne elektrotechnikov a informatikov. Súkromná firma im dá nástupný plat dvakrát vyšší. Škola nemá v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky na to, aby ich zaplatila. Vyskúšal som už naozaj všetko. V minulosti som na školu dotiahol ľudí, ktorí aspoň vypomáhali na externú spoluprácu. No časom sa všetky zásoby minú. Toto nie je riešenie dlhodobého charakteru. Na konci školského roka sme na ihlách, čo bude ďalší školský rok. Toto nemá byť o prežívaní. Má to mať kontinuitu a zmysel.

Aký je priemerný vek vašich pedagógov?

Viac ako 50 rokov. Najstarší pedagóg má 68 rokov. Máme aj kolegyňu slovenčinárku, ktorá nastúpila po vysokej škole.

Čo očakávate od štátu, ako by to mal riešiť?

Všetci by mali dať stranícke tričká dole. Riešenie vzdelávania nemá byť politická téma, ale spoločenská téma.

Aký je adekvátny plat pre začínajúceho učiteľa?

Mal by mať 1400 eur v hrubom ako začínajúci učiteľ. A potom zvyšovať s ohľadom na odpracované roky, zvyšovanie kvalifikácie. Viem, že keď túto sumu zverejníte, tak všetci sa budú pohoršovať, že čo ten blúzni. Pozerajme sa na to z hľadiska budúcnosti. Aj politici majú deti. Keď chcú, aby dostali kvalitné vzdelanie, nie je riešením súkromná škola, máme tu množstvo kvalitných štátnych škôl. Cestu, ktorú navrhujem, je veľmi náročná. Skúsme do toho zapojiť zamestnávateľov. Vytvorme legislatívu, aby zamestnávatelia poskytli ľudí z praxe, ktorí by boli externými zamestnancami, štát by im napríklad vytvoril daňové úľavy alebo inú formu podpory. Takéto riešenie by bolo optimálne. Keby sa takýto systém nastavil, žiaci by dostali kvalitné odborné vzdelanie. Rovnako by sa mali podporovať pedagogické smery, či už všeobecné vzdelávanie, ale aj odborné vzdelávanie.

Ktorých pedagógov je najmenej?

Matematikárov a fyzikárov a hlavne odborných pedagógov. Zamyslime sa, koľko ich je potrebných. Deti potrebujú dostať vzdelanie. Ak chceme mať kvalitnú a vzdelanú spoločnosť, tak vzdelanie musí byť na prvom mieste. Najdôležitejšie povolanie je podľa mňa učiteľ. Učiteľ nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Z absolventa sa stáva doktor, právnik, psychológ, informatik a podobne. Základné vedomosti vždy poskytne učiteľ. Od útleho veku až po vysokú školu.

Poďme k inej téme. Maturantom bolo nedávno sľúbené, že pri písomných maturitách im zohľadnia vzdelávanie online. Nakoniec sa nič nezohľadnilo. Nebol to podraz?

Dozvedel som sa to pri otváraní krabíc. Zadania boli z roku 2020, hoci na tlačovej konferencií bola povedané, že prešli 15 recenzentami. Aj keď je pravda, že nehovorilo sa o tom, či sú nové alebo staré testy. Nemyslím si ale, že to bol správny postup. Podľa môjho názoru sa mali vytvoriť nové zadania. Bol to vydarený šikovný trik na žiakoch. Sami videli, že to bolo z roku 2020 a nie z 2022.

Nebol to podraz aj na školy?

Do určitej miery áno. Ja sa pýtam, akú pracovnú náplň mala organizácia, ktorá pripravovala maturity. Čo robili dva roky? Keď už sa nechceli namáhať vymýšľať nové zadania, stalo za zmienku zmeniť hlavičky testov z roku 2020 na rok 2022.

Po útoku Ruska na Ukrajinu prišlo na Slovensko množstvo utečencov, ktorí majú záujem začleniť svoje deti do našich škôl. Máte aj vy ukrajinských študentov?

O našu školu je záujem. Mali sme tu troch žiakov, ktorí prejavili záujem. Jeden k nám nastúpil na bilingválne štúdium, lebo vie veľmi dobre anglicky. Keď chce rozvíjať svoj potenciál do budúcnosti, tak je to správna voľba. Bol poriadne preskúšaný a zaradil sa do kolektívu. Darí sa mu dobre a získava si nových kamarátov. Situáciu, ktorá nastala 24. februára, pokladám za veľmi nešťastnú v novodobej ére. Problémy by sa mali riešiť iným spôsobom, nie vyťahovaním zbraní.

Niektoré školy už riešia konflikty žiakov, ktorí obhajujú Putina a jeho útok na Ukrajinu. Už ste čelili takejto situácií?

Nemáme zatiaľ túto skúsenosť. Jasne som povedal aj mojim kolegom, aby sa zdržali akýchkoľvek názorov, čo sa týka tohto konfliktu. Na konflikt je viacero rôznych názorov. Či ide o vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou alebo Ruskom a USA prostredníctvom Ukrajiny. Poviem to úprimne, mne sa nepáči ani jedna a ani druhá strana. Myslím si, že si máme predovšetkým hájiť slovenské záujmy a tak sa správať v EÚ. Pokiaľ vieme, tak pomôžme. Každý má mať vlastný úsudok a čerpať informácie z overených zdrojov.

Čakáte ďalších ukrajinských študentov?

Budeme radi, ale mali by si uvedomiť, že sa musia naučiť po slovensky počas prechodného obdobia. Sme technická škola. Oproti všeobecnému vzdelávaniu sme náročnejšou školou.