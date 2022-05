Šimečka: Konferencia o budúcnosti Európy naznačila, že je vhodný neustály dialóg politikov s občanmi

Šimečka, ktorý v EP zastupuje liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE) skonštatoval, že občania zapojení nejakým spôsobom do CoFoE navrhli veľa riešení pre problémy, ktoré v súčasnosti trápia EÚ, a preto konferenciu vníma ako obohacujúcu pre EÚ ako celok a aj pre politikov. Upozornil, že išlo o stovky náhodne vybraných občanov, ktorí zastupovali všetky členské krajiny, socio-ekonomické skupiny, vekové kategórie a pohlavie, a ktorí sa cez štyri tematické panely veľmi intenzívne zapojili do prác konferencie a zosumarizovali konečné návrhy na zlepšenie fungovania EÚ.

"To nám dáva istý obraz o tom, čo Európania chcú a čo európski občania od Únie očakávajú a kam by EÚ podľa nich mala smerovať," vysvetlil. Dodal, že odporúčania občanov sú jasné v mnohých oblastiach a či už ide o zdravotníctvo alebo obranu a bezpečnosť, občania členských krajín EÚ, vrátane Slovákov, dali najavo, že si želajú silnejšiu a jednotnejšiu Úniu.

"To vieme z prieskumov verejnej mienky a teraz to vieme aj z tejto konferencie. To je podľa mňa dobrá správa a hlavne je to niečo, čo by sme my ako politici mali zobrať na vedomie a nie sa hádať alebo odchádzať z tej konferencie, lebo sa nám nepáčia jej závery. A to je odkaz predovšetkým mojim euroskeptickým a krajne pravicovým kolegom z europarlamentu," uviedol Šimečka. Bol to odkaz na politické frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Identita a demokracia (ID), ktorých poslanci sa po poslednej plenárke CoFoE rozhodli proces konferencie opustiť.

Podľa jeho slov po skončení CoFoE je na pleciach europarlamentu, ale najmä na vládach členských krajín EÚ, aby odporúčania občanov a nimi vyjadrenú vôľu na konferencii pretavili do konkrétnych výsledkov. "Ak sa to nepodarí, tak to bude veľké sklamanie a ja verím, že minimálne niekoľko z tých predložených návrhov, ktorých boli stovky, sa naozaj pretavia do reality. Prípadne si viem predstaviť, že by takýto proces, priame konzultácie s občanmi na základe náhodného ale objektívneho výberu, mohli byť aj permanentnou súčasťou európskej politiky, lebo sa ukazuje, že je to veľmi dobré a inovatívne zlepšenie demokratického procesu," uviedol Šimečka v závere rozhovoru.