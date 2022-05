Andrej Stančík apeluje na zmeny v spoločnej zahraničnej politike a obrane

"Ak chceme, aby bola EÚ lídrom a jednotná, potrebujeme jednotnú zahraničnú politiku, pričom by na schválenie mala stačiť kvalifikovaná väčšina," uviedol Stančík. Volá aj po posilnení obrannej spolupráce. "Myslím, že idea spoločnej armády by mala byť konečným cieľom. Len tak môžeme čeliť hrozbám, ktoré 21. storočie prináša a nebyť v závese iných mocností. Chápem, že je to dlhá cesta, no bez vízie budeme stagnovať na mieste," poznamenal.

Možnosť dvojrýchlostnej únie

CoFoE priniesla aj tému otvárania základných zmlúv o fungovaní EÚ. Pri ich úpravách sa Stančík obáva najmä postupu Maďarska, ktoré podľa jeho slov blokuje jednotný postoj EÚ. Stančík preto hovorí aj o možnosti dvojrýchlostnej únie. "Ak nebude možné nájsť konsenzus, verím, že by sme sa mali zaoberať myšlienkou tzv. dvojrýchlostnej EÚ. Tí, ktorí budú chcieť spoluprácu prehĺbiť, tak to budú môcť spraviť bez toho, aby ich niekto blokoval," doplnil.