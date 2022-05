Napätie pre zásah NAKA na bratislavskom súde: Žilinkova prokuratúra sa ohradila voči výrokom Hamrana

Generálna prokuratúra SR sa dôrazne ohradila proti výroku, ktorý prezident Policajného zboru predniesol vo štvrtok na Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, že "celý prípad smrdí ako mnohé iné rozhodnutia Krajskej prokuratúry Bratislava, Nitra a ďalšie, ku ktorým sa môžeme dostať".

"Policajný prezident nie je orgánom činným v trestnom konaní a žiadame ho, aby pri svojich vyjadreniach rešpektoval princíp zdržanlivosti, na ktorý sa vo svojich vyjadreniach viackrát odvolával," píše sa v stanovisku prokuratúry. Hamran na výbore vysvetľoval okolnosti zásahu polície na Okresnom súde Bratislava III.

Odmietol, že by vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu. Podľa šéfa polície sa vyšetrovateľ správal zdržanlivo aj napriek tomu, že mu na súde odmietli vydať spis, ktorý žiadal.