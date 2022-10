Na nitrianskom súde sa začal spor o akcie vlastníka Thermalparku v Poľnom Kesove

Viac ako 95-percentný balíka akcií ST vlastnila spoločnosť Prvá Komunálna Finančná (PKF), ktorá je momentálne v likvidácii. Jej valné zhromaždenie ešte vlani rozhodlo o prevode akcií ST na fyzickú osobu, ktorou je podnikateľ Dušan Kuča. Prevod akcií ST do jeho vlastníctva mal byť splátkou pohľadávky v hodnote viac ako dvoch miliónov eur.

Súd má rozhodnúť, či uznesenie valného zhromaždenia PKF o prevode akcií ST bolo platné alebo nie. Žalobcom je akcionár PKF Miloš Slabý, žalovanou stranou PKF a Kuča. Podľa právneho zástupcu žalobcu nie je prevod akcií ST v súlade so zákonom a je v rozpore so stanovami spoločnosti PKF.

Rozdiely v posudkoch sú zarážajúce

"Nadobúdateľ akcií Kuča by sa stal majiteľom majetku v hodnote 72 miliónov eur a ostatní akcionári by v podstate nedostali nič. Ak by sa akcie ST speňažovali riadne, tak by všetci akcionári dostali nejakú hodnotu, medzi nimi aj Nitriansky samosprávny kraj, mesto Vráble a obec Poľný Kesov. Takéto uznesenie nemôže byť platné, pretože má za následok elementárne poškodenie práv akcionárov. Toto konanie má znaky trestného činu poškodzovania akcionárov," skonštatoval právny zástupca žalobcu.

Ten spochybnil aj niektoré znalecké posudky, ktoré určovali hodnotu akcií ST. Podľa jeho slov sú rozdiely v posudkoch zarážajúce. "Kým jeden vyčíslil hodnotu akcií na 845.000 eur, iný hovorí o sume 32 miliónov eur a ďalší o hodnote 72 miliónov eur. Pri poslednom schvaľovaní prevodu akcií ST sa zasa objavil znalecký posudok, ktorý zázračným spôsobom určil hodnotu akcií v rovnakej výške, ako bola pohľadávka Kuču," skonštatoval právny zástupca žalobcu, ktorý súdu navrhol, aby boli na vypočutie predvolaní zamestnanci firiem, ktoré vypracovali znalecké posudky.

Sudkyňa návrh zamietla

"Domnievame sa, že iba tak sa budú môcť odstrániť rozpory," dodal. Podľa žalovanej strany prebehol prevod akcií ST z vlastníctva PKF do vlastníctva podnikateľa Kuču v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. Právny zástupca žalovanej strany namietal dôkazy žalobcu i jeho návrhy na ďalšie dokazovanie.

"Na valnom zhromaždení, kde sa rozhodovalo o prevode akcií, boli zastúpení všetci akcionári a sme presvedčení, že nedošlo k žiadnemu porušeniu ich hlasovacích ani majetkových práv," uviedol právny zástupca žalovanej strany, ktorý súdu navrhol ukončenie ďalšieho dokazovania. Sudkyňa jeho návrh zamietla a rozhodla o vypočutí zamestnancov spoločností, ktoré vypracovali znalecké posudky o hodnote akcií ST. Ďalšie pojednávanie sa bude na Okresnom súde v Nitre konať 17. februára 2023.