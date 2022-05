Kaliňak pred sudcom hovoril o politickom procese: Hamran by mal sedieť vedľa mňa! Väzba pre obavu z ovplyvňovania

Sudca Špecializovaného trestného súdu vzal obvineného Roberta Kaliňáka do väzby. Prokurátor chcel väzobne stíhať aj predsedu strany Smer Roberta Fica, na to však potreboval súhlas Národnej rady. O návrhu prokurátora rozhodovali poslanci v stredu, no Fica do rúk súdu nevydali. Pomohli k tomu najmä dve, dnes už bývalé členky OĽaNO, Katarína Hatráková a Romana Tabák a rovnako aj Sme rodina, ktorej poslanci sa hlasovania zdržali.

Podľa obvinenia sú Robert Kaliňák a Robert Fico obvinení spolu s Tiborom Gašparom a Norbertom Bödörom. Líder Smeru má byť podľa polície na vrchole údajnej zločineckej skupiny. Stíhanie bývalých vysokopostavených politikov nadväzuje na kauzu Očistec, ktorá je známa tým, že v nej figurujú vrcholoví policajti. Zločinecká skupina, ktorú podľa polície ovládali Fico s Kaliňákom, mala slúžiť na diskreditáciu ich politických oponentov. Spomína sa konkrétne exprezident Andrej Kiska či súčasný minister financií a expremiér Igor Matovič. O tomto všetkom vypovedal, okrem iných, aj muž z mafiánskych zoznamov, Kočnerov a Bödörov kamarát Tomáš Rajecký.

Kaliňák hovorí o politickej hre

Podľa anonymizovaného uznesenia o vzatí do väzby sa sudca pre prípravné konanie stotožnil s tým, že obvinený Robert Kaliňák je podozrivý z toho, že zosnoval a stal sa členom zločineckej skupiny. Z nej je časť členov už stíhaná, pretože z výsluchov osôb vypočutých pred začatím trestného stíhania a z ich výpovedí z iných trestných vecí vyplýva podozrenie, že práve exminister vnútra mal mať rozhodujúce slovo pri výbere osôb do tejto štruktúrovanej skupiny, mal vedieť o ich nezákonnej činnosti, mal ju dokonca v časti iniciovať a sám sa na nej podieľať. To podľa sudcu zakladá dôvodné podozrenie voči nemu v bodoch 2 a 3 vzneseného obvinenia.

Obvinený Kaliňák na súde vypovedal, že podľa neho je vec politicky motivovaná a vykonštruovaná, ako aj celé jeho obvinenie. "V deň môjho zadržania policajný prezident Štefan Hamran uviedol, že akciu sme plánovali niekoľko mesiacov. Policajný prezident nemá čo plánovať a ak povedal, že NAKA zohrá súboj o charakter štátu, tak potom by tu mal Hamran sedieť vedľa mňa," vypovedal Kaliňák.

"Poznamenávam, že v tom čase skutku, ktorý je v uznesení o vznesení obvinenia mal Igor Matovič preferencie asi 5% až 8% báli sa, že nebudú mať ani 5% a Smer mal vtedy cez 30%. Za dva roky vyprodukovali tento materiál, ktorý hovorí len o tom, že Kiska a Matovič sú daňoví podvodníci a my sme stíhaní preto, lebo sme to povedali. Skutočnosti uvedené vo vznesenom obvinení a to každá jedna veta sa dá vyvrátiť a to skutočnosťami, ktoré sú verejne dostupné. Takže sa budem venovať len samotnému návrhu na moje vzatie do väzby. Vyšetrovateľ aj prokurátor napr. uvádzajú, že sme smerom ku Kiskovi uvádzali vykonštruované dôkazy. Faktom však je, že bývalý prezident asi v 14. prípadoch prijal účinnú ľútosť, kde je potrebné sa k činu priznať a oľutovať ho. V prípade jedného aj druhého sú tieto veci nepochybné," bránil sa Kaliňák.

Preskúmaním návrhu prokurátora, výpovedí obvineného i pripojeného spisového materiálu sudca dospel k záveru, že doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú, že skutky, ktoré Kaliňákovi dáva za vinu vyšetrovateľ, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie, boli spáchané a majú znaky zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva a zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

"Výhrady obvineného prednesené v jeho výpovediach i obhajcami počas konečného návrhu sudca zhodnotil ako neopodstatnené. Pokiaľ obvinený popiera konanie opísané v skutkovej vete vzneseného obvinenia, neznamená to, že z doposiaľ predloženého obsahu spisu nevyplýva dôvodné podozrenie zo spáchania stíhaných zločinov. Vyšetrovanie veci je iba vo svojom začiatočnom štádiu a orgány činné v trestnom konaní majú podľa zásady uvedenej v § 2 ods. 10 Tr. por. s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávať dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. Výhrada obvineného, že skutková veta v bode 1/ vzneseného obvinenia neobsahuje akýkoľvek údaj o vzniku a trvaní zločineckej štruktúry nezodpovedá obsahu skutkovej vety vzneseného obvinenia, pretože je v nej uvedené, že zločinecká skupina mala existovať od presne nezisteného obdobia roku 2012 až do roku 2018," píše sa v uznesení o vzatí Kaliňáka do väzby.

Vypovedal aj Makó a Imrecze

Okrem Rajeckého na Fica a Kaliňáka vypovedal aj známy kajúcnik Ľudovít Makó, ale aj Bernard Slobodník. Polícia vypočula aj bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho a bývalého generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie finančnej správy Daniela Čecha.

V obvinení sa spomínajú aj mediálne výstupy, ktorými Robert Fico spochybňoval trestné stíhania napríklad Dušana Kováčika či iných, jemu blízkych ľudí. Na tie upriamil pozornosť aj Ficov a Kaliňákov obhajca David Lindtner. Vyšetrovateľ však v obvinení spomína, že tieto výstupy "v žiadnom prípade nemajú trestnoprávnu zodpovednosť a nekladú sa mu za vinu".

Ľudovít Makó vo svojej výpovedi uviedol, že Robert Fico za čias svojej vlády "zneužíval svoje postavenie na diskreditáciu rôznych osôb, najmä tých, ktoré by ho mohli politicky ohroziť". Makó uviedol, že na pozíciu šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy ho oslovil Norbert Bödör. Tvrdil, že Bödör mal vplyv na obsadzovanie dôležitých pozícii, ktorý mal byť priamo od Fica a Kaliňáka.