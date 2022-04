MIMORIADNE Sudca rozhodol, že exminister vnútra Robert Kaliňák ide do väzby!

BRATISLAVA – Pozornosť Slovenska sa dnes popoludní sústreďuje do Pezinka. Sudca Špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch má oznámiť rozhodnutie, či obvinený exminister vnútra Robert Kaliňák bude stíhaný väzobne. Ten strávil už tri noci v CPZ-tke a včera absolvoval v Pezinku niekoľkohodinový výsluch.

Aktualizované 16:42 Sudca rozhodol, že exminister vnútra Robert Kaliňák ide do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, exminister vnútra podal sťažnosť, rozhodovať o väzbe tak bude ešte Najvyšší súd.

„Sudca Špecializovaného trestného súdu po výsluchu obvineného R. K. považoval návrh prokurátora za dôvodný, pretože aj podľa názoru obvinený je dôvodne podozrivý zo stíhanej trestnej činnosti a je uňho daný dôvod kolúznej väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko obvinený podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd,“ uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková.

Aktualizované 16:01 Exministra vnútra priviezla krátko pred 16. hodinou policajná eskorta do budvy Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Zatiaľ, čo včera bol Kaliňák pri vystupovaní z auta vysmiaty a dokonca pózoval novinárom, dnes len bez slova prešiel z auta do budovy.

Okrem Roberta Kaliňáka si má dnes verdikt sudcu vypočuť aj z korupcie obvinený príslušník tajnej služby Martin Ciriak. O väzbe pre advokát Mareka Paru sa má rozhodnúť až v nedeľu skoro ráno o 7:15.

Výsluchy zabrali celé popoludnie

Exministra vnútra vyšetrovateľ NAKA obvinil spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. O tom, či bude na trestné stíhanie vydaný aj Robert Fico, má budúci týždeň rozhodovať parlament. Prokurátor pre Kaliňáka žiadal kolúznu väzbu, aby nemohol ovplyvňovať svedkov.

Obvinený je aj advokát Marek Para a to zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Prokurátor žiadal kolúznu väzbu aj pre neho. Para je okrem iného známy ako právny zástupca Mariana Kočnera, bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara či nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra. V posledných mesiacoch sa objavoval aj na tlačových brífingoch Smeru-SD a je tiež zachytený na videozáznamoch z poľovníckej chaty pri Čifároch. Jeho právny zástupca Michal Mandzák včera uviedol, že Para sa nedopustil žiadnych kolúznych aktivít a preto verí, že sudca návrhu nevyhovie.

Okrem Mareka Paru a Roberta Kaliňáka v piatok na Špecializovanom trestnom súde absolvoval výsluch aj príslušník tajnej služby Martin Ciriak, ktorý je obvinený z korupcie.

Výsluchy začali včera o 15. hodine a trvali až do neskorých večerných hodín. Ako prvý sa pred sudcu dostal Ciriak. Po ňom policajná eskorta priniesla na Špecializovaný trestný súd Roberta Kaliňáka, ktorý stihol ešte pred vstupom do budovy prítomným novinárom odkázať, že „Matovič je hrozný zbabelec“ a svoje obvinenia označil za vymyslené. Po výsluchu ho eskortovali naspäť do CPZ-tky. Výsluch Mareka Paru sa začal až o 19. hodine.