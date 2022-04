Hodinové rady na čerpacej stanici v Rajke: Kolóna áut sa nezmenšovala! Samé slovenské značky a ľudia s kanistrami

To, na čo dlho upozorňovali, sa stalo realitou. Cena za liter nafty je po dlhom čase opäť drahšia, ako liter benzínu. A to aj napriek tomu, že rozdiely v cenách medzi naftou a benzínom boli za posledné týždne aj niekoľko centov a majitelia dieselových áut sa tešili. Vo štvrtok ráno totiž pohľad na ceny na čerpacích staniciach zabolel nejedného majiteľa dieselového auta. Kým ceny benzínu sa stabilne už asi dva týždne držia na hodnote 1,705 eura za liter hmoty, diesel zdražel doslova z noci na ráno a takmer tri centy, a to z 1,695 eura na 1,724 eura za liter.

Vzhľadom na to, že ceny pohonných hmôt už niekoľko mesiacov dosahujú historické maximá, sa mnohí Slováci žijúci neďaleko slovensko-maďarských hraníc rozhodli využiť zastropovanie cien pohonných hmôt u našich južných susedov. Tam cena za liter nafty aj benzínu predstavuje 1,28 eura, čo je omnoho menej, ako na Slovensku. Pri 40-litrovej nádrži vedia motoristi ušetriť aj 20 eur.

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Lucia, ktorá bola v pondelok krátko popoludní natankovať v maďarskej Rajke, ktorá je od centra hlavného mesta Bratislava vzdialená len asi 20 kilometrov. Práve sem chodí väčšina Bratislavčanov a obyvateľov satelitných obcí natankovať. Podľa jej slov sa vybrala do Rajky okolo 14., pričom maďarsko-slovenské hranice prekročila asi 14:30. O pár minút videla predmetnú čerpaciu stanicu aj so zástupom slovenských áut. "Určite nebudem preháňať, ak poviem, že predo mnou bolo snáď 15 áut. Maďarské značky by ste hľadali márne - samé slovenské, najmä Bratislavčania. Raz za čas sa objavila aj iné evidenčné číslo, napríklad z okresu Senec či východnejších častí Slovenska. Samozrejme, išlo o ľudí, ktorí v hlavnom meste pracujú," uviedla Lucia.

Podľa jej slov na "benzínku" prišla asi 14:35. Na rad sa však dostala až zhruba o hodinu. Mnohí si totiž tankovali pohonné hmoty aj do kanistrov. "Vedľa mňa zastavila pani, ktorá sa ma spýtala, či neviem, či ešte majú naftu. Po mojej zápornej odpovedi vypla motor a išla sa pozrieť. Našťastie mali a modlila som sa, aby sa dovtedy, kým prídem na rad, nevykúpil," dodala Lucia. Kolóna áut sa však hýbala nesmierne pomaly, ľudia však boli trpezliví. Na benzínke sa vytvorili štyri rady podľa toho, kto kde mal umiestnený otvor do nádrže. Niektoré rady sa hýbali rýchlejšie, iné pomalšie.

Po tom, ako sa Lucia blížila k stojanu, si všimla, že jedna pištoľ je už opáskovaná - našťastie tá s prémiovou naftou. Bežná nafta tak bola stále k dispozícii a Lucia spokojne natankovala. Ako vysvetlila, keď prišla do Rajky, mala dojazd asi 150 kilometrov. "Natankovala som vyše 40 litrov. V prepočte ma to vyšlo zhruba 53 eur," poukázala čitateľka. Natankované mala za 5 minút a potom veselo odišla. Avšak, všimla si, že rad na čerpaciu stanicu sa tiahol až na cestu, mnohé autá tak "blokovali premávku". "Do Rajky som išla v čase, kedy by mala byť väčšina ľudí ešte v práci. Bola som prekvapená, koľkí už čakajú na natankovanie. S pribúdajúcimi hodinami však pribúdalo aj áut. Bolo to neskutočné," povedala čitateľka.

Na stojanoch okrem toho visel oznam, podľa ktorého mohli motoristi okrem nádrží naplniť aj kanistre. Avšak, len tie klasické a neobmedzene. "Vážený zákazníci, Iba štandardné kanistre a bandasky môžu byť naplnené bez limitov na tejto stanici za predajňu cenu. IBC kontajnery (teda 1000-litrové nádrže) môžu byť naplnené len na tomto mieste. Tento priestor je monitorovaný kamerami. Ďakujeme za pochopenie," píše sa v odkaze. Ten napísali v troch jazykoch - maďarsky, anglicky a nemecky.