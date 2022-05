Zdražovanie nám spravilo vietor v peňaženkách: TIPY, ako čo najviac ušetriť! Dodržujete ich aj vy?

1. Variť doma

Všetci to určite poznáme. Nie každý deň sa nám chce variť čerstvé jedlo, prípadne jedlo na niekoľko dní, ktorého sa behom krátkej doby objeme. Následne siahame po druhej možnosti, a to je jedlo z podnikov. Obedy v reštaurácií, dovoz jedál a podobne však stoja oveľa viac, ako keby sme mali navariť pre dvojčlennú rodinu na niekoľko dní. Ak Slováci chcú ušetriť, mali by v čo najväčšej miere variť doma a stravovať sa z domáceho jedla.

2. Kupovať len nevyhnutné potraviny

Koľko potravín týždenne skončí v koši, lebo sme ich nezjedli? Tento problém každej domácnosti je ďalším bodom, ako ušetriť. Veľké nákupy, počas ktorých ľudia nakupujú aj potraviny a tovar, ktorý nestihnú zjesť, má za následok len to, že jednak plytváme potraviny a jednak prakticky do kontajnera vyhadzujeme peniaze. Slováci by sa mali naučiť nakupovať len to, čo zjedia – mliečne potraviny, ktoré podliehajú skaze, kupovať v nevyhnutnom minime, rovnako aj salámy či mäso. Ak chceme mäso do zásoby, treba ho zamraziť. Neraz tak totiž nejedná domácnosť vyhodila jedlo aj za desiatky eur.

3. Jazdiť mhd

S cenami potravín rastú aj ceny pohonných hmôt, ktoré dosahujú historické maximá. Preto by Slováci viac, ako o ceste do práce autom, mali rozmýšľam nad alternatívnymi spôsobmi prepravy, napríklad mestskou hromadnou dopravou, vlakmi či diaľkovými autobusmi. Tie koľkokrát vyjdú oveľa výhodnejšie, ako jazda autom, okrem toho sa v centre mesta nemusia ľudia obávať, že by nezaparkovali.

4. Nenakupovať zbytočnosti

Rovnako by si Slováci pred tým, ako si niečo kúpia, mali dvakrát rozmyslieť, či to aj skutočne potrebujú. To plat v prípade oblečenia, topánok, aj ďalšieho tovaru. Mnoho Slovákov má totiž oblečenia nadbytok a tie, ktoré nenosia, potom ležia v skrini a „sadá na ne prach“. Tento princíp však platí takmer na všetko. Lepšie je riadiť sa heslom „dvakrát meraj a raz rež“.

5. Vypestovať si vlastnú zeleninu na balkóne

Mnohé odrody zeleniny aj ovocia si Slováci vedia vypestovať aj na balkóne či v kvetináči. Je na to potrebné dostatočné slnečné svetlo či teplo. Potom si tak ľudia vedia vypestovať vlastné paradajky, papriky, ale aj rôzne bylinky a podobne. A domáce predsa len chutia lepšie, ako tie kupované.

6. Neprekurovať domácnosti

Aj keď je vykurovacia sezóna na konci, toto pravidlo bude platiť vždy - domácnosti by sa prekurovať nemali. Jednak to nie je dobré pre náš imunitný systém a organizmus, ale ani pre peňaženky. Odborníci odporúčajú, aby v spálni či kuchyni nebolo viac 20 stupňov Celzia, v prípade detskej izby by mala byť teplota nastavená aspoň na 22 stupňov Celzia, v obývačke či pracovni do 22 stupňov. Najteplejšia by mala byť kúpeľňa, kde by malo byť aspoň 23 stupňov Celzia.