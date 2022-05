VEĽKÁ ANALÝZA Zdražovaniu ešte nie je koniec: Hrôzostrašné slová analytikov! Na TOTO sa treba pripraviť

BRATISLAVA – Inflácia siaha ľuďom čoraz viac do peňaženiek a bežné potraviny sú oveľa drahšie, ako v minulosti. Stúpli ceny potravín, ale aj pohonných hmôt, či hypoték. Situácii neprospieva ani vojna na Ukrajine, ktorá trvá už vyše dva mesiace. Čo bude ďalej? Topky.sk prinášajú veľkú analýzu analytikov z rôznych oblastí, na čo by sa mali Slováci v najbližšom období pripraviť.

Zdražovanie postihlo každého Slováka, veď rapídne sa zvýšili ceny tovaru snáď v každom segmente. Môže za to pandémia koronavírusu, ktorá tu zúrila viac ako dva roky, ale aj vojna na Ukrajine, ktorú 24. februára tohto roku začal ruský prezident Vladimir Putin. Vyššie sú ceny potravín, hypoték, pohonných hmôt, ale aj ďalších segmentov. Keď zdražie jedna položka, automaticky zdražie aj ďalšia. Analytici a odborníci však v tom, čo nás čaká najbližšie obdobie, nie sú veľmi optimistickí.

Archívne VIDEO Guvernér NBS Peter Kažimír: Na najbližšie roky predpokladáme infláciu 8 až 14 %

Posledné týždne sme boli svedkami niekoľkých zdražovaní. Veď ceny potravín dosahujú astronomické výšky a bežné nákupy nás vyjdú oveľa viac, ako sme boli zvyknutí. Zdraželi maslá, vajcia, ale aj nevyhnutné potraviny a oleje. Podľa expertov za tým prioritne v súčasnosti je vojna na Ukrajine. „Na raste cien sa podpísali najmä nárast cien energií, ktorý začal počas pandémie COVID-19 a ktoré raketovo vystrelili hore v dôsledku vojny na Ukrajine. Je to cena, ktorú dnes platíme nielen my, ale celý svet za agresiu Putina u našich východných susedov,“ napísala expertka na potraviny a poslankyňa za SaS Jarmila Halgašová. Okrem toho upozorňuje, že počas troch vĺn pandémie koronavírusu došlo k stavu, že na trhu práce bol nedostatok pracovnej sily aj z dôvodu vysokej chorobnosti či úmrtí na toto vážne ochorenie. Okrem toho mnohí ľudia nemohli cestovať za prácou do zahraničia.

Galéria fotiek (9)

Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová dodáva, že vojna na Ukrajine má dva následky – primárne a sekundárne. Primárne následky súvisia so zníženými dovozmi niektorých komodít do Európy či zvyšku sveta. Sekundárne, naopak, spôsobujú skokovité zvyšovanie cien agropotravinárskych komodít. „To následne spôsobuje zvyšovanie vstupných nákladov na výrobu potravín, na chov zvierat, pestovanie plodín. Naši poľnohospodári a potravinári sú následne nútení rokovať o zvyšovaní odbytových cien s obchodníkmi. Vplyv vojny na Ukrajine tak ešte viac prehĺbil zdražovanie z minulého roka, ktorá bola vlani spôsobená najmä následkami pandémie koronavírusu,“ upozornila Holéciová.

Galéria fotiek (9) Zdroj: TASR/Roman Hanc

Ďalšie veľké zdražovanie

Ako dodala, obilie, olejniny, hnojivá, obaly, technológie, cena práce, energie či pohonné hmoty a následky pandémie už niekoľko mesiacov tlačia ceny nahor. Podľa jej slov by sa však Slováci mali pripraviť na ďalšie zdražovanie, a to už v priebehu mája či júna. A to z dôvodu, že vplyv vojny na Ukrajine sa na cenách potravín prejavuje až teraz. Vysvetlila, že prvé veľké zdražovanie pocítili Slováci koncom minulého roka a druhé následne počas tohto kvartálu. „Cena surového kravského mlieka kvôli zvyšujúcim sa vstupom v živočíšnej výrobe rastie, mliekarne ho nakupujú aj za 42 centov za liter. Mliekarne túto sumu budú musieť preniesť do odbytových cien svojich výrobkov. Okrem mliečneho segmentu očakávame, že sa zdražovanie prejaví aj v ďalšom raste cien pekárenských výrobkov, keďže pšenica prudko rástla práve kvôli konfliktu na Ukrajine,“ ozrejmila Holéciová s tým, že treba očakávať aj rast olejov, a to pre zákaz vývozu palmového oleja z Indonézie, ktoré nedávno nariadila indonézska vláda.

Galéria fotiek (9) Potraviny

Zdroj: Topky/Maarty

A práve to spôsobí tlak na ceny repkového či slnečnicového oleja. Nárast cien treba očakávať aj v prípade bravčového mäsa. To, ako zdražejú potraviny do konca roka, však bude závisieť od tohtoročnej úrody. „Rozhodujúce bude, či sa pšenicu (resp. aké množstvo pšenice) podarí vyviezť z Ukrajiny, keďže Rusi blokujú čiernomorské prístavy. A vplyv bude mať aj tohtoročné počasie a kvalita úrody. Nevieme odhadnúť, o koľko môžu ceny potravín stúpnuť do konca tohto roka,“ upozornila Holéciová.

To, že nás v najbližšom období zrejme nečakajú dobré správy, si myslí aj Halgašová. Všetko podľa jej slov bude závisieť od toho, aký vývoj bude mať trh s plynom a ropu. Pripomenula, že Slovensko je závislé na dodávkach ruského plynu na 85 percent a na ruskej rope na 100 percent, pričom alternatívne zdroje dodávok týchto komodít v súčasnosti prakticky neexistujú. „Žiaľ, táto situácia a vývoj vojny na Ukrajine nenasvedčujú, že by sa ceny aspoň zastabilizovali. Ak by bolo možné keď aj hneď odpojiť sa od dodávok plynu a ropy z Ruska, brala by som to všetkými desiatimi. A určite aj celá SaS. Takúto možnosť však v súčasnosti nemáme. Ako súčasť vlády, ktorá je zodpovedná aj za priemyselný chod krajiny si nemôžme dovoliť zrealizovať niektoré dobrodružné akože progresívne nápady politikov,“ dodala.