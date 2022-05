Poslanci Sme rodina budú mať pri vydaní Fica zelenú kartu, tvrdí Krajniak: Kollár sa zdrží

BRATISLAVA - Líder Smeru-SD a poslanec Robert Fico vidí za svojím obvinením politický motív a pokus vládnej koalície dostať ho do väzby. Uviedol to v nedeľnej relácii RTVS O päť minút 12. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si nemyslí, že orgány činné v trestnom konaní robia na politický pokyn. Pri hlasovaní o vydaní Fica na väzobné stíhanie budú mať podľa neho poslanci Sme rodina "zelenú kartu", teda budú môcť hlasovať podľa seba.

Minister v prípade, že by bol poslanec, za vydanie Fica by nehlasoval. "Je to natoľko vážny zásah do politického súboja, že by sa nemal udiať," zdôvodnil. Pripomenul, že trestné stíhanie bude prebiehať naďalej. Krajniak zároveň Ficovi vyčítal, že jeho Smer-SD zneužíval počas svojho vládnutia svoju moc.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Povedal to v súvislosti s nelegálnymi lustráciami, ktorých predmetom mal byť v minulosti podobne ako ďalších približne 500 ľudí. Prípad vyšetruje Úrad inšpekčnej služby. „Dopustili ste také veci, že nielenže sa takto šikanovali politickí oponenti, ale aj ich rodinní príslušníci,“ upozornil. Označil to za absolútne neprípustné. Fico vníma svoje obvinenie ako pokus zlikvidovať opozíciu. „Chcú sa nás zbaviť, lebo hovoríme pravdu o Slovensku,“ vyhlásil. Naďalej tvrdí, že nevie, z čoho je obvinený. Rovnako obvinenie koaličného poslanca Martina Borguľu (Sme rodina) vníma ako varovanie vládnemu hnutiu.

Kollár sa pri hlasovaní o súhlase s vydaním Fica zdrží

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa zdrží pri hlasovaní v parlamente o súhlase s vydaním poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Povedal to pre TASR s tým, že Sme rodina bude mať zelenú kartu. "Osobne si myslím, že Robert Fico tu založil zločineckú organizáciu za účelom rozkrádania majetku nás všetkých," povedal Kollár. Myslí si, že za bývalých vlád tu boli naozaj predražené a rozkradnuté tendre. Bol by však rád, keby polícia prišla s takými dôkazmi, že by to Ficovi vedela aj reálne dokázať. Následne by sa mohli podľa neho zmiznuté peniaze vrátiť a využiť pre ľudí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Urobiť z neho organizovanú zločineckú skupinu, lebo chcel prezradiť Kiskovo daňové tajomstvo, to je pritiahnuté za vlasy. Ja toho Fica nemám rád, ale nemôžeme chcieť prinavrátiť dôveru v právny štát konaním nejakej nezákonnosti," skonštatoval šéf parlamentu. Kollár podčiarkol, že treba vždy merať rovnakým metrom. Pripomenul kauzu Filipa Rybaniča a to, že aj vtedajšia opozícia v tom čase na tlačových konferenciách využívala informácie, ktoré Rybanič vyniesol.