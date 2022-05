ROZHOVOR Minister Krajniak o zmenách v II. pilieri: Chcem, aby boli šťastnejší sporitelia, nie DSSky!

Rezort práce sociálnych vecí a rodiny pripravil reformu II. dôchodkového piliera. O peniaze takmer 1,7 milióna sporiteľov sa stará 5 dôchodkových správcovských spoločností. Minister Milan Krajniak chce, aby ľudia z druhého piliera dostávali viac peňazí a aby sa im zabezpečil dlhodobý a stabilný príjem, keď odídu do penzie. Chce zmeniť aj to, aby si ľudia po odchode do dôchodku nevyberali našetrené peniaze jednorázovo, ale aby si každý mesiac prilepšili k dôchodku vyplácanému Sociálnou poisťovňou. Viac o navrhovaných zmenách sme sa rozprávali s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Predstavili ste plánované zmeny v II. dôchodkovom pilieri. Aké sú zásadné zmeny pre ľudí?

- V II. pilieri máme dnes okolo 1,7 milióna sporiteľov. O mnohých z nich vieme, že sú v takých fondoch, ktoré im neprinesú dobrý výnos. Toto už vieme dnes povedať. Preto sme sa snažili pripraviť päť základných zmien, ktoré spôsobia, že pravdepodobnosť ich vyšších dôchodkov bude výrazne vyššia. Ako príklad poviem, keď je dnes sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a bol by tam celý čas, čo sporí, tak po novom zavádzame tzv. predvolenú investičnú stratégiu a bude mať pri odchode do dôchodku o 93 percent viac usporených peňazí. Je to úplne radikálna zmena.

Do predvolenej investičnej stratégie noví sporitelia v II. dôchodkovom pilieri pôjdu už automaticky? Či budú mať na výber?

- Každý nový človek, ktorý príde do II. piliera a začne si v ňom sporiť, by mal ísť automaticky do predvolenej investičnej stratégie. Samozrejme, pokiaľ sa rozhodne po nejakom čase, alebo aj po desiatich rokoch, zmeniť stratégiu z vlastného rozhodnutia, kedykoľvek to môže urobiť. Sú to jeho peniaze a má právo s nimi nakladať, ako uzná za vhodné.

Čo sa týka ľudí, ktorí už v II. dôchodkovom pilieri sú...

- V roku 2013 bolo presunutých 1,1 milióna sporiteľov do garantovaných dlhopisových investičných fondov. Tie veľmi nezarábajú. Preto tých, ktorí odvtedy neurobili žiadne rozhodnutie a majú menej ako 54 rokov, presunieme do predvolenej investičnej stratégie. A bude sa to týkať asi 567 tisíc ľudí.

Galéria fotiek (3) Milan Krajniak

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ako sa to dozvedia, že o koho ide?

- Po novom roku dostanú informáciu od dôchodcovských správcovských spoločností, že ich presunú do predvolenej investičnej stratégie. Každý z nich bude mať dva mesiace na to, aby sa rozhodol, či chce urobiť iné rozhodnutie. Ak nie, presunú ho. Zvyšných 1,1 milióna sporiteľov dostane rovnako informačný list, kde budú informovaní, že nie sú v predvolenej investičnej stratégií. Niektorí z toho pochopia, že investujú príliš konzervatívne, iní, že príliš rizikovo a bude im ponúknuté, že sa môžu zaradiť. Ale musí to byť ich aktívne rozhodnutie.

Čo je to vlastne predvolená investičná stratégia?

- Tá garantuje, aby človek v prvej fáze svojho sporenia dosiahol čo najvyššie výnosy, aj keď sú investície možno rizikovejšie. A počnúc 45 rokom života každého sporiteľa, každé tri roky bude presunutých 12,5 percenta jeho investícií do konzervatívneho, teda do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Nakoniec skončí v 63 rokoch tak, že bude mať v akciových fondoch 12,5 percenta svojich investícií. Toto je tá predvolená investičná stratégia. Len mechanické aplikovanie do predvolenej investičnej stratégie spôsobí, že v porovnaní s tým, keby nerobil nič, rozdiel bude plus 93 percent úspor. Považujeme to za veľmi významné.

Problémom je, že až 63 percent ľudí si po odchode do dôchodku vypláca svoje úspory z II. piliera jednorazovo....

- Áno. Toto považujeme za veľký problém. Každý sporiteľ, ktorý sporí v II. pilieri bude mať o toľko menej nižší dôchodok z prvého piliera. Mnohí ľudia, keď odchádzajú do penzie, sú ešte optimistickí, že si budú môcť privyrobiť. Ich zdravotný stav je dobrý, neočakávajú zásadné problémy. No tie s vekom pribúdajú. Keď chceme garantovať čo najväčšiemu počtu ľudí, aby na dôchodku mali zabezpečené a garantovaný dlhodobý príjem až do svojej smrti, chceme urobiť to, že v momente odchodu na penziu sa usporené peniaze rozdelia na dve polovice. Jednu polovicu bude dostávať prvých desať rokov každý dôchodca vo forme programového výberu priamo z dôchodcovskej správcovskej spoločnosti a druhá polovica sa bude ešte zhodnocovať. Len touto zmenou, ak človek bude dodržiavať predvolenú investičnú stratégiu po odchode na dôchodok, bude mať o 27 percent vyšší dôchodok prepočítaný na priemernú mieru dožitia v dôchodku.

Ste zástancom druhého dôchodkového piliera?

- Rešpektujem právo každého človeka, aby sa rozhodol, ako si chce šetriť na dôchodok. Ako hovorí Warren Buffett, nikdy nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka. Preto je správne, aby sme mali prvý piliera a pokiaľ je to možné, aby bol čo najefektívnejší. Rovnako za správne považujem, aby ľudia nejakú časť peňazí mali v sporiacich systémoch. A považujem tiež za správne, aby to bolo doplnené tzv. rodičovským bonusom, ktorý bude kompenzovať výpadok dôchodkov pre ženy, ktoré vychovávali deti a kvôli tomu majú nižšiu penziu. Otázka je, či by nemali byť odvody do druhého piliera dobrovoľné. Nie som fanúšikom druhého piliera. Ale myslím si, že pokiaľ je to možné, každý by si mal nejakú časť peňazí šetriť. Keby som mal o tom rozhodnúť iba sám, asi by som urobil dobrovoľné odvody do druhého piliera. V závislosti od toho by sme mali nižší výpadok odvodov do Sociálnej poisťovne. A súčasní dôchodcovia by mohli mať v priemere o 50 Eur vyšší dôchodok. Do druhého piliera nám odchádzajú odvody za viac ako 1 miliardu Eur ročne. Sú to peniaze, ktoré v bežnom systéme chýbajú. Ale rešpektujem to, že väčšinová vôľa na Slovensku je taká, aby odvody do II. piliera boli povinné. Preto v tomto návrhu reformy druhého piliera nenavrhuje zrušenie povinných odvodov do II. piliera.

Galéria fotiek (3) Milan Krajniak

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ako to bude v prípade pracujúcich dôchodcov, ktorí naďalej platia odvody do Sociálnej poisťovne a zvyšuje sa im tak dôchodok. Budú pre nich aj povinné odvody do druhého piliera, aby sa im aj tu zvýšila suma?

- Po novom navrhujeme, aby pracujúci dôchodca mohol časť odvodov prispievať aj do II. piliera, keďže sme zaviedli možnosť, že prvých desať rokov ešte stále sa jeho peniaze môžu zhodnocovať. Pre sporiteľov z druhého piliera je to dobrá vec. Môžeme počítať, že by to urobilo výpadok príjmov v Sociálnej poisťovni. Som pripravený o tom debatovať, či vieme takýto výpadok ustáť. To nechám na odbornú debatu.

Čo na vás návrh reformy hovoria doplnkové správcovské spoločnosti, keďže sa to týka hlavne ich?

- Samozrejme sa im nepáči hlavne to, že navrhujeme významným spôsobom znížiť poplatky, ktoré DSSky za správu peňazí budúcich dôchodcov získavajú.

Navrhujete zrušiť poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu a rovnako zrušiť poplatok za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

- Presne tak.

Tieto zmeny sa DSS zrejme nepáčili.

- Informovali sme ich o tom. Samozrejme, že neboli šťastní. Pre mňa je ale podstatné, aby boli šťastnejší sporitelia než DSSky.

V parlamente môže prísť k úpravám vami navrhnutej reformy. Budete trvať na zrušení týchto poplatkov pri konečnej verzii reformy?

- Nie som ochotný ustúpiť od toho, aby sa poplatky znižovali. Som ochotný debatovať, keď niekto navrhne iný spôsob, ako znížiť poplatky v DSSkách, ale nie o tom, že by sme s tým nič neurobili.