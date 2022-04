Kollár si v metropole Talianska uctil pamiatku svätého Cyrila i Milana Rastislava Štefánika

RÍM - História Slovákov siaha veľmi ďaleko, som na ňu pyšný. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po tom, ako položil vence k hrobu sv. Cyrila a vzdal úctu pri pamätnej tabuli Milana Rastislava Štefánika v Ríme.

"Dostali sme krásny výklad našej histórie. Veľakrát počúvame, že máme krátku, slabú históriu, ale tu sme sa jasne presvedčili, že naša história siaha veľmi ďaleko. Dá sa povedať, že naša história ide až sem do Vatikánu, do Ríma. So právom pyšný a hrdý na našu históriu, Cyrila a Metoda," povedal Kollár. Verí, že aj v Bratislave sa konečne podarí postaviť sochu vierozvestcov, prípadne i sv. Gorazda. "Na tom sa ešte pracuje," dodal.

Za rovnako významnú osobnosť našich dejín považuje Kollár aj Milana Rastislava Štefánika. "História nášho Štefánika siaha po celom svete," poznamenal a pripomenul jeho kariéru. Kollár sa okrem toho v piatok stretol v metropole Talianska aj so slovenskými pútnikmi. Tí sa zúčastnia na ďakovnej púti za návštevu pápeža Františka. Šéf parlamentu vyzdvihol vysokú účasť Slovákov. "Myslím si, že je to taká veľmi príjemná a pekná bodka za návštevou Svätého Otca, keď nás minulý rok navštívil," skonštatoval.

Zároveň považuje púť za určité vydýchnutie si aj vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete i na slovenskej politickej scéne. V piatok podvečer navštívil Kollár s delegáciou i Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Na jeho pôde ich privítal rektor kolégia Pavol Zvara.