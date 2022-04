Časy letákov a billboardov sú preč: Takto dnes kampaňujú úradujúci primátori pred voľbami, niektorí majú nefér výhodu

BRATISLAVA - Už onedlho tu máme ďalšie voľby. Tentokrát nepôjde síce o parlamentné či prezidentské, ale o komunálne a voľby do VÚC. Tie prvé spomínané sa stali terčom záujmu neziskovej organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorá hovorí o tom, že dnešná kampaň už prebieha na inej a možno aj neférovej úrovni v porovnaní s predošlými.

Neziskovka už v úvode spomína, že už úradujúci primátori a starostovia majú k dispozícii viaceré možnosti, ako apelovať na svojich voličov. "Radničné noviny vydávané za mestské a zadarmo distribuované do domácností nie sú jedinou komunikačnou výhodu úradujúcich primátorov v nastávajúcej kampani," píše TIS na úvod.

Pomoc aj vďaka sociálnym sieťam

Organizácia upozorňuje aj na to, že títo ľudia majú vo vrecku aj výhody v kybernetickom priestore. "K znovuzvoleniu môžu mať bližšie aj vďaka sociálnym sieťam, na ktorých si budujú popularitu čiastočne tiež za verejné zdroje. Nejde pritom len o oficiálne facebookové stránky miest, ale predovšetkým o primátorské profily," vysvetľuje TIS, ktoré prikladá tabuľku profilov miest a primátorských profilov, ktoré majú v treťom stĺpci uvedený aj finančný sponzoring účtov. Tieto peniaze pritom často môžu pochádzať z verejných zdrojov.

Už z prvého pohľadu na tabuľku je jasné, že najviac z krajských miest do propagovania profilov investovali primátorské profily mesta Košice a primátora Jaroslava Poláčeka.

Za ním nasledujú Peter Fiabáne zo Žiliny či Marek Hattas z mesta Nitra. "Napríklad profil primátora hlavného mesta „Matúš Vallo má rád Bratislavu“ administrujú podľa obsahu súbežne kancelária primátora ako aj kampaňový tím jeho novej strany. Podobne je to v Nitre, v Banskej Bystrici hradí sponzoring príspevkov na primátorskom profile Jána Noska hovorkyňa mesta z jeho privátnej kreditnej karty," tvrdí neziskovka.

Zamerali sa aj na Poláčeka z Košíc

TIS sa naplno zameralo aj na kandidáta Jaroslava Poláčeka z Košíc, ktorý je aj momentálne úradujúcim primátorom. "Kým magistrát investoval podľa knižnice reklám Facebooku za prvých 90 dní do sponzorovaného šírenia príspevkov 376 eur, Polaček podobne minul v prvom štvrťroku 2022 až 3039 eur, čo je suverénne najviac spomedzi všetkých šéfov krajských miest. Reklamy na svojom profile si primátor podľa magistrátu hradí sám. Pravidelne však na ňom postuje aj obsah vytváraný zamestnancami samosprávy," tvrdí TIS.

Čo sa však týka investovania do komunikácie a výdavkov na sponzoring, tu jednoznačne vedie hlavné mesto Bratislava so sumou 22-tisíc eur.

Vallo s Hattasom idú cestou nových subjektov

Isté je len to, že v takej Nitre a v Bratislave Hattas a Vallo čosi ako neoficiálnu kampaň už spustili. Ide o bežné, nesponzorované príspevky z konca marca a začiatku apríla. Hattasa a Valla pritom spája to, že obidvaja sa priklonili k alternatíve založenia nových subjektov ako Tím kraj Nitra a Team Bratislava. S tým bude zrejme súvisieť aj možná, budúca, organizačná zmena či zlúčenia týchto účtov s inými účtami.

Čo predstavuje tú "nefér" časť?

Neziskovka upozorňuje aj na to, že by mal byť istý rozdiel medzi primátorskými strankami a mestskými či kampaňovými príspevkami na nich. "Takéto miešanie primátorského a kampaňového obsahu na jednom účte však rozhodne nepovažujeme za šťastné. Užívatelia sociálnej siete rôzne obsahy na primátorskom profile nemajú možnosť odlíšiť. Pri takomto nastavení sa tak s kampaňou zlieva aj informovanie o bežnej agende primátorov vytvárané za verejné zdroje. Takáto prax predstavuje, podobne ako je to už dlhodobo pri mnohých radničných novinách, neférovú výhodu kriviacu volebnú súťaž," pripomína Transparency.

Voliť sa má už na jeseň

Komunálne voľby by sa mali na Slovensku podľa návrhu rezortu vnútra konať 22. októbra 2022. V historii budú prvýkrát spájané aj so župnými voľbami (VÚC). Voliť si budeme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Volič vo volebnej miestnosti dostane do rúk dva hlasovacie lístky, jeden na voľbu starostu obce či primátora daného mesta, druhý na zákonodarcov mestkých či obecných zastupiteľstiev. Právo voliť v týchto voľbách má plnoletý (viac ako 18 rokov) obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt.