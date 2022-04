Politológovia o Sulíkových SLOVÁCH: Nebolo to premyslené! Putin nesmie dostať signál, že EÚ nekoná jednotne

BRATISLAVA - Výroky ministra hospodárstva Richarda Sulíka včera rozhýbali politické vody. V čase, kedy svetoví lídri koordinujú spoločný postup voči Rusku vyhlásil, že ak bude treba platiť v rubľoch, tak zaplatíme v rubľoch. Svoje tvrdenia neskôr poopravil. Voči jeho vyjadreniam sa okamžite ohradili aj koaličné strany. Politológovia hovoria jasne. Nebolo to veľmi premyslené, EÚ musí postupovať jednotne a ruský prezident Vladimir Putin nesmie dostať signál, že to tak nie je.

Aktuálna požiadavka Ruska na platenie dodávok plynu v rubľoch je porušením uzatvorených zmlúv. Tento plyn však Slovensko potrebuje a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch, vyhlásil Sulík. Dodal však, že je za spločný postup EÚ. Voči jeho vyjadreniam sa okamžite ohradili niektorí ekonómovia, ale aj koaličné strany. Čo na to odborníci?

Plyn sa nesmie zastavit, ak to bude potrebné, budeme platiť v rubľoch

"Plyn sa nesmie zastaviť. Preto aj hovorím, možno je to pre niektorých príliš pragmatická pozícia. Keď je tu podmienka platiť rubľom, tak plaťme rubľom," vyhlásil Sulík v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Na riešenie aktuálnej situácie máme podľa Sulíka čas približne šesť týždňov. Poslednú faktúru za plyn SPP zaplatil koncom marca, ďalšia je splatná až 20. mája.

Viaceré európske krajiny, vrátane Nemecka či Francúzska, už odmietli platiť za plyn v rubľoch. "Som za to, aby sme s EÚ postupovali spoločne a hľadali spoločné riešenia. Ale nemôže nás to odrezať od plynu," zhodnotil Sulík. Podľa neho ide o prekážku a obštrukciu zo strany Ruska, s ktorou si však určite poradíme. Platbu v rubľoch od "nepriateľských" štátov požaduje od začiatku apríla ruský prezident Vladimir Putin.

Za plyn zaplatíme podľa platnej zmluvy, v eurách

Pár hodín na to zverejnil na sociálnej sieti status, v ktorom svoje tvrdenie dovysvetľoval. Za dodávky ruského plynu zaplatíme podľa platnej zmluvy, čiže v eurách, napísal. Zároveň čakáme na analýzu ruských požiadaviek, na ktorej pracuje Európska komisia (EK). Sulík to napísal v reakcii na kritiku jeho skorších vyhlásení o možnosti platenia v rubľoch. Slovensko podľa neho postupuje spoločne s ostatnými krajinami EÚ napriek tomu, že sme jednou z najviac závislých krajín od ruského plynu.

ZA PLYN ZAPLATÍME PODĽA PLATNEJ ZMLUVY – V EURÁCH Dnes som povedal toto: „Ak to bude nevyhnutné, za plyn zaplatíme... Posted by Richard Sulik on Sunday, April 3, 2022

"Počkáme si na výsledky. To všetko preto, lebo sa nedáme vydierať Putinom a ruble nemáme. Ale dostať ich môže. Veď nech si ich na eurá zamení doma v Kremli a hneď to má v rubľoch, hrivnách, bitcoinoch, hocičom len chce. My zmluvu neporušíme," zdôraznil Sulík.

Premiér Heger okamžite reagoval: Budeme postupovať jednotne s EÚ

Slovensko bude pri nákupe zemného plynu z Ruska koordinovať svoj postup s ostatnými členskými štátmi EÚ. Uviedol to premiér Eduard Heger v reakcii na vyhlásenie ministra hospodárstva. "Slovensko bude pri nákupe plynu z Ruska postupovať jednotne s členskými štátmi EÚ. Práve na našu žiadosť sa začala koordinácia prístupu EÚ k platbám za dovoz plynu z Ruska. Aj v tejto situácii je jednota kľúčová a trváme na rešpektovaní zmluvných podmienok a platbách v eurách," uviedol Heger.

BUDEME POSTUPOVAŤ JEDNOTNE S EÚ Slovensko bude pri nákupe plynu z Ruska postupovať jednotne s členskými štátmi EÚ.... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Sunday, April 3, 2022

Toto nebolo premyslené vyjadrenie

Podľa politológa Juraja Marušiaka to zo strany Richarda Sulíka nebolo premyslené vyjadrenie. "V tejto situácii by mala EÚ postupovať spoločne. Iná vec je, pokiaľ išlo o naozaj nepremyslené vyjadrenia Eduarda Hegera o potrebe čo najrýchlejšie sa odstrihnúť od ruského plynu. Vojna v Ukrajine a jej dôsledky ukazujú, ako veľmi je pre Slovensko potrebné budovanie spojenectiev a ako veľmi je zraniteľné bez postupu s ostatnými členmi EÚ a NATO," uviedol pre Topky.

Do akej miery sú Putinove hrozby vypnutia dodávok plynu reálne, je teraz ťažké povedať. "Je jasné, že to môže poškodiť štáty EÚ, druhá vec je, že aj Rusko je od príjmov z predaja energetických surovín závislé. Iným partnerom, napr. Číne, nemôže Rusko predávať za analogické ceny, ako ich predáva európskym štátom. Na druhej strane, obyvateľstvo Ruska je pripravené znášať prípadné zhoršenie životnej úrovne viac ako občania EÚ," myslí si Marušiak.

Putin s prípadnými sankciami podľa neho počítal, preto by hrozbu zastavenia dodávok určite nevylúčil. "Slovensko bude teda doplácať na to, že napriek varovaniam za uplynulých minimálne dvadsať rokov neriešilo diverzifikáciu dodávok plynu z Ruskej federácie a spoliehalo sa na predvídateľnosť Ruska ako obchodného partnera," dodal.

Platba v rubľoch by bola riskantný krok, Sulík nás prekvapil

Podľa analytika INESS Martina Vlachynského pristúpiť na platbu v rubľoch síce znamená z krátkodobého hľadiska upokojenie situácie s plynom, z dlhodobého hľadiska sa však jedná o riskantný krok. "Vnáša sa tým neistota do ďalších kontraktov, aj do samotného kontraktu na plyn, keďže môže vzniknúť významné kurzové riziko - v prípade, že rubeľ stratí voľnú zameniteľnosť a jeho kurz bude určovať ruská strana," uviedol pre Topky.

"Vyhlásenie ministra Sulíka nás prekvapilo, lebo sme očakávali, že EÚ v tejto veci zaujme spoločné stanovisko. Spoločnú stratégiu, ktorá okrem jednotnej komunikácie predpokladá aj spoločné riešenie nedostatku dodávok v prípade vypnutia ruského plynu. Bohužiaľ nie všetky informácie sú verejné, a my nevieme, čo sa dohodlo v Bruseli, a či postoj jednej krajiny (pravdepodobne Maďarsko) stačí na to, aby jednotný postup nebol možný," dodal ekonóm.

Putin nesmie dostať signál, že v rámci EÚ existujú rôzne prístupy

Politológ Radoslav Štefančík uviedol, že v prvom rade si treba uvedomiť, že Slovensko je závislé na dodávkach niektorých dôležitých surovín od krajiny, na čele ktorej stojí vojnový zločinec. "Voči nemu, ako aj celej krajine, by sme preto nemali konať individuálne, ale v rámci celej Európskej únie. Nezdá sa, že by únia bola v tomto ohľade rozdelená, takže by sme mali držať jednotnú líniu, lebo iba tak dokáže únia vytvoriť tlak na Putina. Putin nesmie dostať signál z nejakej členskej krajiny, že v rámci únie existujú rôzne prístupy k súčasnému režimu v Rusku, pretože na takéto signály on netrpezlivo čaká," uviedol pre Topky Štefančík na adresu Sulíkových slov.