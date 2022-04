Vo Francúzsku prebehlo prvé kolo prezidentských volieb: Uspeli Macron a Le Penová

PARÍŽ - V nedeľu o 8.00 h sa vo Francúzsku otvorili volebné miestnosti. Voliči si v rámci prvého kola volieb vyberali nového prezidenta spomedzi 12 kandidátov až do 19.00 h, vo väčších mestách až do 20.00 h.

Najúspešnejšími kandidátmi v nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku boli súčasný centristický prezident Emmanuel Macron a líderka krajnej pravice Marine Le Penová. Vyplýva to z prvých exitpollov, ktoré boli zverejnené po zatvorení volebných miestností, informovala agentúra AFP. Macron a Le Penová by tak mali postúpiť do druhého kola volieb, ktoré je naplánované na 24. apríla.

Podľa predbežných výsledkov, ktoré zvyknú byť podľa AFP veľmi presné, vyhral prvé kolo francúzskych prezidentských volieb Macron, ktorý by mal získať 28,1 až 29,7 percenta hlasov. Za ním nasledovala Le Penová, u ktorej sa predpokladá zisk 23,3 až 24,7 percenta hlasov. Rozdiel vo volebných výsledkoch medzi týmito dvoma najúspešnejšími kandidátmi je tak o niečo vyšší, než pôvodne predpovedali predvolebné prieskumy, poznamenáva AFP.

Do poludnia odvolilo 25,48 percenta voličov

Voličská účasť v prezidentských voľbách, ktoré sa v nedeľu konajú vo Francúzsku, dosiahla do poludnia 25,48 percenta, informuje tamojšie ministerstvo vnútra. V porovnaní s minulými prezidentskými voľbami z roku 2017 je o tri percentuálne body nižšia. Z uchádzačov o prezidentské kreslo volila ako prvá o 9.00 h súčasná starostka Paríža Anne Hidalgová. Z kandidátov, ktorí sú podľa medializovaných prieskumov favoritmi prvého kola, už volil ľavičiar Jean-Luc Mélenchon v meste Marseille a nacionalistka Marine Le Penová v meste Hénin-Beaumont, píše denník Le Monde.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/AP/Thibault Camus

Odvolené majú už aj antikapitalista Phillipe Poutou, komunista Fabien Roussel, kandidát krajnej pravice Éric Zemmour a ľavičiarka Nathalie Arthaudová, informuje osobitná spravodajkyňa TASR. Súčasný prezident Emmanuel Macron by mal voliť v meste Le Touquet na severe Francúzska. Okrem neho ešte nevolili štyria kandidáti - kandidát strany Odolajme! Jean Lassalle, bývalá ministerka školstva Valérie Pécressová, pravičiar Nicolas Dupont-Aignan a europoslanec Yannick Jadot. Prvé výsledky volieb budú zverejnené po 20.00 h.

Účasť v prezidentských voľbách dosahovala popoludní 65 percent

Volebná účasť v nedeľňajších prezidentských voľbách vo Francúzsku dosahovala o 17.00 h 65 percent. Vyplýva to z údajov francúzskeho ministerstva vnútra. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Volebná účasť je o 4,4 percentuálnych bodov nižšia než v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2017. Analytici už pred začiatkom volieb, v ktorých sa súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron uchádza o druhé päťročné funkčné obdobie, predpovedali, že volebná účasť môže byť najnižšia od roku 2002, čo vnáša podľa AFP do volieb určitú neistotu.