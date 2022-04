Počasie nám dalo riadnu facku! Sneženie aj v nižších polohách a teploty hlboko pod nulou

BRATISLAVA – Tí, čo sa počas uplynulých dní už zžili s teplým jarným počasím, dostali poriadnu facku. Včera prišlo avizované ochladenie a s ním aj návrat snehových vločiek. Tam, kde nesnežilo, pre zmenu takmer celý deň pršalo a do rovnako ponurého dňa sme sa zobudili aj dnes. Lepšie to nebude ani cez víkend. Práve naopak.

Pozor by ste si mali v piatok dávať na cestách v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Portál imeteo.sk upozorňuje, že povrch diaľnic je mokrý, no sú prejazdné. Horšie je to už však na cestách I., II. a III. triedy, kde sa môže vyskytovať aj kašovitý sneh a zrána tiež poľadovica.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/ Dopravný servis Orava

Počas noci k nám začal prúdiť studený vzduch, ktorý presunul hranicu sneženia aj do nižších polôh. Okrem toho treba rátať aj s tým, že návrat zaznamenajú aj mrazy a to najmä v noci. Teploty môžu klesnúť až do -10 °C.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Dopravný servis Kysuce

So snehom by sme mali počítať aj počas víkendu. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že od severu do našej oblasti prúdi studený, pôvodom arktický vzduch, v ktorom sa snehové zrážky lokálne vyskytnú aj v nižších polohách.

Po dlhom období sucha výdatné zrážky, cez víkend aj snehové Dnes a zajtra očakávame na území Slovenska výdatné zrážky,... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, March 31, 2022

„Vzhľadom na ročnú dobu bude chladno až veľmi chladno a v studenom vzduchu začiatkom budúceho týždňa prechodne zosilnejú aj nočné mrazy (v dolinách aj pod -10 °C) od severu do našej oblasti studený, pôvodom arktický vzduch, v ktorom sa snehové zrážky lokálne vyskytnú aj v nižších polohách. Vzhľadom na ročnú dobu bude chladno až veľmi chladno a v studenom vzduchu začiatkom budúceho týždňa prechodne zosilnejú aj nočné mrazy,“ uviedli.V dolinách to môže byť spomínaných -10 °C.

Hrozia tiež povodne

Sever Slovenska môže zasiahnuť tiež povodeň z trvalého dažďa a topenia snehu. Prvý stupeň výstrahy vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre okresy Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín. Platí od piatkového rána. Informoval o tom SHMÚ.

"Vhľadom na pretrvávajúci dážď a topenie sa snehu je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," upozornili meteorológovia.