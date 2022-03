Nicholsonová tvrdo skritizovala európskych premiérov: Ste zodpovední za 135 mŕtvych detí! Do kelu aj s takýmito lídrami

BRATISLAVA – Vojna na Ukrajine so sebou prináša mnohé obete, a to či už vojakov, ale aj civilistov. Do dnešného dňa zomreli tisícky vojakov, stovky dospelých civilistov a desiatky detí. A práve posledná skupina obetí dostala do vývrtky europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú. Tá politikom, ale aj vlastným kolegom, poslala tvrdý odkaz!