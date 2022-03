Výbor na kontrolu NBÚ sa zaoberal blokovaním webov: Úrad pripraví vyhlášku

BRATISLAVA - Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) sa vo štvrtok zaoberal blokovaním spravodajských webov. K zákonu, ktorý to povoľuje, by mal ešte úrad vypracovať vyhlášku upravujúcu podmienky blokovania. Uviedol to predseda výboru Martin Beluský (ĽSNS) po jeho rokovaní.

"NBÚ momentálne pripravuje vyhlášku k inštitútu blokovania a v apríli ju plánujeme predložiť do medzirezortného pripomienkového konania," spresnil hovorca úradu Peter Habara. V súčasnosti je v štádiu prípravy, a preto viac podrobností k jej obsahu poskytnúť nevedel.

NBÚ by podľa Beluského mal zverejňovať rozhodnutia o blokovaní webu, keďže neobsahujú utajenú informáciu. "NBÚ s tým súhlasí, avšak potrebuje na to zákonnú povinnosť," poznamenal predseda výboru s tým, že by sa preto mohol novelizovať zákon. Riaditeľ NBÚ Roman Konečný ubezpečil výbor, že inštitút blokovania nechcú svojvoľne zneužívať. Beluský kritizuje aj to, že nie je nikde definované, čo je závažná dezinformácia. Preto Konečného požiadal, aby to do pripravovanej vyhlášky zahrnul.

Člen výboru a poslanec Národnej rady za OĽANO Peter Pollák mladší poukazuje, že by malo fungovať nielen blokovanie dezinformačných webov, ale aj trestne stíhanie ich tvorcov. Mala by tiež byť zablokovaná ďalšia doména, ktorá vznikne po zablokovaní dezinformačného webu. Pollák však nevie, či sa to dá aj v prípade, že stránka následne vznikne v inom štáte. Poslanec by tiež chcel riešiť blokovanie webov, ktoré šíria hoaxy o Rómoch či ochorení COVID-19.

Výbor sa tiež zaoberal utajovanými skutočnosťami, ktoré mali uniknúť pre vojenské spravodajstvo. Bývalý prorektor vojenskej akadémie má otvorenú bezpečnostnú previerku a NBÚ v tejto veci koná. "Zatiaľ nejaké nahlásenie týkajúce sa manipulácie s utajovanými skutočnosťami nie je," poznamenal Beluský. Habara pripomenul, že Národný bezpečnostný úrad môže blokovať weby na základe novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. Ide tak o reakciu na mimoriadnu bezpečnostnú situáciu, ktorá vznikla po ruskej agresii na Ukrajine. Do 30. júna už zablokoval štyri internetové stránky.