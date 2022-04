Vláda má s ESA uzavrieť dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Galéria fotiek (1) Eduard Heger

BRATISLAVA - Vláda SR by mala uzavrieť s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Vychádza to z vlastnej iniciatívy Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorý predložil materiál do medzirezortného pripomienkového konania.