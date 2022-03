Zima ešte neodišla: Vodiči, pozor! Tieto kraje zasiahnu snehové jazyky a záveje

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Nateraz platí v okresoch Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš do utorka do 18.00 h. Pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa do stredajšieho (9. 3.) rána.

SHMÚ pripomína, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodáva.

Lavínová situácia je všeobecne priaznivá

Lavínová situácia v slovenských pohoriach je všeobecne priaznivá. Hlavným problémom je vetrom previaty sneh, predovšetkým vo vysokých polohách Tatier. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Na južných stranách pohorí sa nachádza nový sneh, zväčša na tvrdom podklade starého snehu. "Uvoľnenie lavíny je možné najmä na veľmi strmých svahoch, kde sa nachádza väčšie množstvo nového snehu. Veľké lavíny nepredpokladáme. Objaviť sa môžu skôr malé lavíny alebo splazy," uviedol Krajčí.

Na severných svahoch sa teploty pohybovali dlhodobo pod bodom mrazu, preto tu pretrvali zimné podmienky a sneh sa ešte nemohol úplne stabilizovať. "Pribudnúť má ďalších desať centimetrov nového snehu pri nízkych teplotách so silným vetrom, čo môže lavínovú situáciu mierne zhoršovať," upozornil.

Počas poslednej periódy sneženia napadlo desať až 20 centimetrov veľmi suchého prachového snehu. Na tienistých svahoch sa podľa Krajčího stále nachádza suchý sneh, vo vnútri snehovej pokrývky dokonca aj trvalo slabé vrstvy. Na väčšine juhovýchodných až juhozápadných svahov je podkladový sneh tvrdý, prípadne silná firnová kôra, ktorá sa vytvorila striedavo natopením a premrznutím snehu z predošlých dní.