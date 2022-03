Solidárnosť Slovenska bez hraníc: TAKTO môžete pomôcť aj vy! Potrebné sú financie, organizujú sa aj zbierky

Archívne VIDEO Utečencom na hranici v obci Veľké Slemence pomáhajú dobrovoľníci

Jednou z hlavných inštitúcií, ktoré pomáhajú na ukrajinsko-slovenských hraniciach, je ministerstvo vnútra. To informuje, že v súčasnosti je všetkého dostatok, no naďalej chýbajú niektoré pomôcky na zahriatie - napríklad ponožky, a to ako pre deti, tak aj pre dospelých. Okrem toho sú potrebné aj autosedačky či igelitové vrecia a tašky.

AKTUÁLNA PROSBA OD NAŠICH KOLEGOV Z HRANÍC S UKRAJINOU, ĎAKUJEME! CHÝBAJÚ: ➡️ ponožky ➡️ autosedačky ➡️ igelitové vrecia a tašky Posted by Ministerstvo vnútra SR on Tuesday, March 1, 2022

Každý pracovný deň sa v petržalskom Zrkadlovom háji robí zbierka na pomoc Ukrajine. "Aktuálne stále do zbierky potrebujeme tieto veci: lekárničky, dezinfekcia na rany, škrtidlá, obväzy a bandáže, rúška a respirátory, zicherky, lekárenský lieh alebo nápoje s vysokým obsahom alkoholu, deky a spacie vaky, pánske oblečenie pre vojakov (teplé kabáty a bundy, pevné zimné termo, rukavice, čiapky,…), balená voda (ideálne objemy 0,5 alebo 1 liter), krabičkové džúsy, piškóty, keksy, sladké tyčinky a výživy pre deti alebo hotové trvanlivé jedlá určené na rýchly konzum bez príboru (napríklad konzervy s gulášom a fazuľovou polievkou, paštéty, tuniak,…)," informovala petržalská samospráva. Ľudia môžu nosiť veci určené na materiálnu pomoc každý deň od 9. do 17. hodiny.

Pomoc zabezpečuje aj mestská časť Vrakuňa. Starosta Martin Kuruc informoval, že materiálnu pomoc prijímajú v ubytovni na Čiližskej ulici, nateraz však už berú len trvanlivé potraviny, ako múku, olej, cestoviny či konzervy. "Dnes v noci už prespala u nás v ubytovni prvá rodina, dnes prídu ďalšie 3 a postupne zaplníme všetkých 51 miest. Každá izba má už pripravené kuchynské potreby, potreby osobnej hygieny, uteráky, posteľ s perinou a vankúšom," informoval.

Ahojte, Len kratke info: Este raz velke DAKUJEM vsetkym co pomohli s materialnou pomocou pre utecencov z... Posted by Martin Kuruc StarostaVrakune on Wednesday, March 2, 2022

Zbierka pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny🇺🇦 MČ Bratislava-Vrakuňa organizuje zbierku potrebných vecí pre ľudí, ktorí... Posted by MČ Vrakuňa - oficiálna stránka on Monday, February 28, 2022

Do pomoci sa pridalo aj združenie Človek v ohrození. To robí finančnú zbierku venovanú na pomoc Ukrajine. Ako vysvetlili, nateraz nerobia materiálnu zbierku, nakoľko je to podľa ich slov logisticky veľmi náročné. Ľudia tak môžu prispievať na pomoc Ukrajine zaslaním financií na zriadený účet, alebo formou prázdnej SMS na číslo 837, ktorá je spoplatnená vo výške 5 eur. Ľudí však dôrazne žiadajú, aby zatiaľ neponúkali a nenosili veci ako deky, oblečenie, jedlo, a podobne.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCII O POMOCI PRE UKRAJINU? 🇺🇦 📞 Naša infolinka: +421917239708 Naďalej medzi vami pretrváva... Posted by Človek v ohrození on Friday, February 25, 2022

Zbierku pre Ukrajinu vyhlásilo aj humanitná organizácia Magna. "Cieľom výzvy je poskytnúť urgentnú humanitárnu a zdravotnú úpomoc deťom a ich rodinám na Ukrajin," ozrejmila organizácia. Prostredníctvom platformy Ľudia ľuďom zverejnili výzvu, kde žiadajú vyzbierať 30-tisíc eur, v súčasnosti sa už podarilo vyzbierať štvrtinu cieľovej sumy. "Všetky vyzbierané prostriedky budú použité na zabezpečenie humanitárnej pomoci deťom a ich rodinám v núdzi," ozrejmili.

Ukrajina teraz potrebuje každú pomoc. Aj tú vašu. MAGNA UPDATE: Slovenská humanitárna organizácia MAGNA začala s... Posted by MAGNA on Monday, February 28, 2022

Na internete sa objavila aj zbierka "Kto pomôže Ukrajine?", prostredníctvom ktorej sa doteraz podarilo vyzbierať takmer 880-tisíc eur. "Aj keď je v súčasnosti zložité predvídať vývoj situácie, potrebujeme byť pripravení pomôcť. Preto Donio n.f. iniciovalo výzvu #KtoPomôžeUkrajine na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození, ktorým vedia pomôcť naše mimovládne a občianske organizácie. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo v prípade eskalácie pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území SR," ozrejmili iniciátori kampane.

SPOLOČNE PRE UKRAJINU Dnes ráno vyhlásila Ruská federácia vojnu celej Ukrajine a zvyšujúce sa napätie u nášho... Posted by Mareena on Thursday, February 24, 2022

Finančnú zbierku vytvoril aj Slovenský červený kríž, či organizácia Sme spolu. Prostredníctvom platobnej brány si Slováci môžu vybrať, či chcú darovať jednorázový príspevok, alebo pravidelný, mesačný a v akej výške. Pomôcť sa rozhodla aj nezisková organizácia DePaul, venujúca sa pomoci ľuďom bez domova. Rovnako vytvorila finančnú zbierku. "Zbierkou budeme financovať humanitárnu pomoc podľa potrieb, ktoré budú na ukrajinskej strane a rovnako aj potreby utečencov, ktorým sa podarí dostať na slovenské územie. Vaša podpora bude smerovať na zabezpečenie základných potrieb: balíky s potravinami, materiálnu a zdravotnú pomoc pre ľudí v núdzi," informovali organizátori.

ŽIADAME O POMOC V MENE NAŠICH PRIATEĽOV 🇺🇦 Do včerajšieho rána sme všetci dúfali... Bohužiaľ realita nebola nikdy... Posted by DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia on Friday, February 25, 2022

Finančnú zbierku vyhlásil aj Unicef. "UNICEF je v teréne a poskytuje humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine v týchto oblastiach: DISTRIBÚCIA: pitná voda, hygienické potreby, balíčky prvej pomoci, školské potreby, zimné detské oblečenie a variče pre 3000 rodín, pripravuje zásoby pre ďalších 60 000. VODA A SANITÁCIA: zabezpečuje dodávky pitnej vody pre rodiny na úteku, aj v oblastiach, kde je problém s vodou, v súčasnosti distribuuje 19 200 l vody v bandaskách pre vysídlené rodiny," ozrejmili. Pomôcť môžete aj prostredníctvom SMS - a to zaslaním správy s textom UKRAJINA na číslo 844, pričom má hodnotu 3 eurá a v plnej výške pomôže deťom v núdzi.

Zbierku organizuje aj Slovenská katolícka charita. "Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, ale taktiež na poskytnutie urgentnej pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko," ozrejmili. Prispieť môžu ľudia cez platobnú bránu, alebo zaslaním peňazí priamo na účet. Ako však informovali na sociálnej sieti, v súčasnosti hľadajú sklad v Bratislave, kde by mohli umiestniť veci na materiálnu pomoc pre ľudí z Ukrajiny.

📦HĽADÁME SKLAD V BRATISLAVE 👉 vo veľkosti 300 - 600 m2 🔥Prosíme, ak máte skladové priestory dostupné kamiónom alebo... Posted by Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita on Tuesday, March 1, 2022

Organizácia Sme spolu zverejnila zoznam vecí, ktoré potrebujú zabezpečiť pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Ide o rôzne zdravotnícke pomôcky, ako napríklad gumenné rukavice, obväzy, vlhčené utierky, hygienické prostriedky, dezinfekciu či antiseptiká, ale aj bežné potreby z domácností, ako napríklad spacáky, deky, karimatky, tablety, mobily, termoprádlo či nové pánske ponožky.

Zvierací ombudsman je pripravený pomôcť aj zvieratám z Ukrajiny. "Ponúkate dobrovoľnícku prácu, materiálnu pomoc, možnosť dočasnej starostlivosti alebo ste veterinári a viete pomôcť pri očkovaní/ošetrovaní zvierat," informovali na stránke. Z toho dôvodu vytvorili formulár, ktorý môžu záujemcovia vyplniť. V prípade potreby budú ľudí kontaktovať.

Do odvolania sa od 10. do 18. hodiny koná zbierka pre Ukrajinu v košickom Kulturparku na Kukučínovej 2. Ľudia môžu počas dňa nosiť veci, ktoré už nepotrebujú - ako napríklad oblečenie (zimné dámske a pánske, ale aj detské), topánky (najmä zimné), či deky a paplóny. Organizátori uvítajú aj zdravotnícky materiál, hygienické a dezinfekčné potreby, či trvanlivé potraviny. Ľudí však prosia, aby prišli dobrovoľne pomôcť s triedením vecí, nakoľko ich je obrovské množstvo.

Od zajtra až do odvolania vás čakáme v pavilóne November (Kasárne / Kulturpark - Kukučínova 2) Posted by KASÁRNE/KULTURPARK on Sunday, February 27, 2022

V utorok 8. marca sa v bratislavskej Starej tržnici bude konať zbierka "Domov pre Ukrajinu". "Zbierka je priamo zacielená na hygienické a dezinfekčné potreby, plienky, prenosné detské postieľky, detské fľaše, cumlíky, variče na mlieko pre deti, kaše a mlieka pre deti, trvanlivé potraviny," informovali organizátori.

V popradskom Centre voľného času na Ulici mládeže sa koná zbierka - a to každý deň od 16. do 20. . "V rámci pomoci môžete prispieť trvanlivými potravinami, sladkosťami pre deti, balenými vodami, hygienickými potrebami," informovali organizátori.

Humanitárnu zbierku zaviedla aj strana SaS, ktorá v Liberálnom dome v bratislavskom Ružinove každý pracovný deň od 9. do 17. zbierajú veci určené pre utekajúcich Ukrajincov. "Potrebné sú najmä detské plienky, vlhčené vreckovky, dámske hygienické vložky, dezinfekcie, detské výživy, dojčenská voda, keksy, trvanlivé balené croissanty, ryžové chlebíčky, trvanlivé ovocie, dehydrované hotové jedlá (wifonky, cestoviny, ktoré treba zaliať vodou), čaje," napísali s tým, že ľudia nemajú nosiť potraviny podliehajúce skaze.

Vláda okrem toho vytvorila stránku určenú pre utečencov z Ukrajiny, prostredníctvom ktorej dostanú odpovede na najčastejšie otázky, ktoré ich zaujímajú.