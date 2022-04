Dedoles má vážny problém: Vystrelili ako raketa a teraz... hromadné prepúšťanie a obrovské dlhy

Na nečakaný problém známej spoločnosti, špecializujúcej sa na export textílií, upozornil denník SME.

Kľúčom bola zrejme úspešná kampaň

Zlatou husou celej spoločnosti zrejme bola prepracovaná kampaň, ktorá sa objavovala prakticky kdekoľvek. Tancujúce škrečky sa stali niečím, čo si Slováci neodmysliteľne spájali so spoločnosťou Dedoles. To sa zrejme podpísalo aj na zisku spoločnosti, pretože kým v roku 2018 vykazovali tržby na úrovni "len" šiestich miliónov eur, o dva roky neskôr to už bolo takmer 50 miliónov eur. Krivky ziskov hovoria za všetko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Finstat.sk

Precenili svoje sily

Spoločnosti zrejme stúpla sláva do hlavy a na ďalšie roky pripravila ešte ambicióznejšie plány, no ako sa teraz ukazuje, tie boli zrejme nad ich sily. Podľa denník má Dedoles vážne problémy a spoločnosť v uplynulých dňoch prepustila už 200 zamestnancov. Má ísť o problémy s platením faktúr.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Firma nie je až tak mladá. Už desať rokov sa venovala predaju tričiek. Neskôr rástla a útočila na ďalšie trhové prvky, zakladali sa nové e-shopy atď.

Situácia v Číne ako kameň poriadneho úrazu

Spoločnosť priznala svoje ťažkosti až počas minulého roku. Základ problému ležal v Číne, odkiaľ sa tovar exportuje k nám. "Tento rok nám zavarilo to, že nepriaznivá logistická situácia v Číne spôsobila neskorý príchod letnej kolekcie. Zároveň zdražievajú v podstate všetky materiály na celom svete, čo nám uberá z marže,“ naznačoval majiteľ Jaroslav Chrapko.

Odvtedy to pritom nie je ešte ani rok firma podľa všetkého už rieši údajné existenčné problémy. Nedávno pritom chcela ešte expandovať s novými predajňami. Približne 200 svojim zamestnancom museli dať zbohom po tom, čo sa objavili problémy s platením faktúr. "Prudký rast spôsobil nevyhnutné investície do infraštruktúry, skladového vybavenia a technológií, IT systémov či budovania značky. Pridávali sme do portfólia nové produktové rady a postupne aj nové trhy, dnes pôsobíme v 21 krajinách," vysvetlil Dedoles tento krok.

Situáciu zhoršila aj vojna na Ukrajine

Dedoles priznáva ďalší finančný zisk aj v roku 2021, pripísali si až 92 miliónov eur. Je tu však jedno veľké "ale". "Naše investície a nákupy tovaru však boli dimenzované na vyšší rast a dopyt, čo ale vzhľadom na pandémiu a začiatok vojny, s čím súvisí aj celkový pokles ekonomiky, nemôžeme zrejme ani v tomto roku očakávať," dodáva firma. Zákazníci sa navyše od začiatku konfliktu správajú inak.

"So všetkými dotknutými stranami však intenzívne komunikujeme a navrhujeme riešenia, keďže sme čestná firma, ktorá sa usiluje o korektné vzťahy so všetkými stranami," hovorí Dedoles s tým, že ide údajne len o dočasnú situáciu.