Núdzový stav by sa mal dnes skončiť: V koalícii ho už predlžovať nechcú! POZOR, zmení sa len toto

BRATISLAVA - Už tento týždeň by sa mal skončiť núdzový stav, ktorý na Slovensku platil od konca novembra minulého roka. Dve zo štyroch koaličných strán ho už predĺžiť nechcú. V pláne to nemá ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Mimoriadna situácia však bude trvať aj naďalej. Čo sa zmení po skončení núdzového stavu?

Núdzový stav by sa mal na Slovensku skončiť už dnes. Vláda ho vyhlásila od 25. novembra minulého roka na 90 dní. Koaličné strany SaS a Za ľudí ho predlžovať nechcú. Ministri a premiér o tom budú rozhodovať v stredu na rokovaní vlády.

Pravidlá ostanú v princípe rovnaké

Ukončenie núdzového stavu je na rozhodnutí vlády SR. Čo sa týka opatrení, už minulý týždeň o nich hovoril minister zdravotníctva. Aj po skončení núdzového stavu bude naďalej trvať tzv. mimoriadna situácia. "Pravidlá počas nej zostanú v princípe rovnaké ako pri núdzovom stave s výnimkou uloženia pracovnej povinnosti lekárom a tiež zástupcom armády pri vybraných činnostiach," uviedol pre Topky rezort zdravotníctva.

Prvá pomoc potrvá aj naďalej

Ministerstvo práce na margo rušenia núdzového stavu uviedlo, že v rámci projektu Prvá pomoc platí podmienka trvania núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie aspoň polovicu mesiaca. "To znamená, že zamestnávatelia aj SZČO môžu naďalej žiadať o finančný príspevok za mesiac február," uviedol pre Topky rezort. "Vláda SR 16. februára 2022 schválila návrh ministra práce Milana Krajniaka na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa prevádzkuje samostatná zárobková činnosť," ozrejmil.

"Na základe zákona o službách zamestnanosti ministerstvo práce vytvorilo krátkodobý projekt na podporu udržania pracovných miest pre SZČO. Táto podpora sa vzťahuje na mesiac marec 2022, za predpokladu trvania núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ dôjde k zrušeniu núdzového stavu a naďalej bude trvať mimoriadna situácia aspoň polovicu mesiaca, SZČO si môžu za mesiac marec žiadať o príspevok," vysvetlil rezort. Mimoriadny stav ostane podľa informácií rezortu aj naďalej v platnosti.

V koalícii nie je vôľa predlžovať núdzový stav

"Viackrát sme deklarovali, že predlžovanie núdzového stavu už nepodporíme. Taktiež budeme presadzovať aj zrušenie všetkých pandemických obmedzení, vrátane povinného nosenia rúšok, a to čo najskôr," uviedla strana Za ľudí. SaS sa odvoláva na nedávne slová ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, že by sa núdzový stav nemal predlžovať. "My s tým súhlasíme a opakovane to aj hovoríme," doplnil hovorca strany Ondrej Šprlák.

Sme rodina takisto neplánuje hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár to uviedol v jednej z diskusných relácií začiatkom februára. Treba podľa neho skončiť s obmedzeniami a otvoriť ekonomiku. "Nepustíme ďalšie predlžovanie núdzového stavu, budeme hlasovať proti tomu," deklaroval Kollár.

Núdzový stav a zákaz vychádzania

Vláda prijala núdzový stav 25. novembra minulého roku na 90 dní. Ten je potrebný na presun zdravotníkov v rámci jedného zariadenia, resp. medzi zariadeniami navzájom. Bez núdzového stavu nie je možné zapojiť do práce v nemocniciach vojakov ako sanitárov a uľahčí sa aj transport pacientov. Núdzový stav je však potrebný aj na zavedenie zákazu vychádzania, kvôli ktorému sa musel opäť prijať.

Zákaz vychádzania plati v prvej vlne pre všetkých bez ohľadu na očkovanie. Následne vláda zákaz vychádzania od 17. decembra predĺžila do 9. januára 2022 s viacerými výnimkami a s platnosťou len v noci. Opätovne ho už nepredlžovala.