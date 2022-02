Prvé VEĽKÉ uvoľňovanie: Od marca sa rušia všetky režimy! Život sa vráti do normálu v dvoch fázach

BRATISLAVA - Zdá sa, že život na Slovensku sa pomaly začne vracať do normálu. Kým doteraz to boli len špekulácie, vláda včera predstavila plán uvoľňovania, ktorý prebehne v dvoch fázach. Od marca sa zrušia režimy, pri hromadných podujatiach budú ešte spočiatku platiť kapacitné obmedzenia. Od apríla sa zrušia prakticky všetky opatrenia, okrem nosenia respirátorov a rúšok.

Už včera pred rokovaním vlády včera premiér Eduard Heger oznámil, že od marca budeme fungovať bez režimov a v apríli by sme sa mali vrátiť do stavu pred pandémiou. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a šéf Inštitútu zdravotníckych analýz neskôr predstavili prvé detaily uvoľňovania.

Uvoľnenie opatrení príde v dvoch fázach

Na Slovensku sa od 28. februára začne uvoľňovanie pandemických opatrení. Prebehne v dvoch fázach. Uvoľňovať sa budú aj obmedzenia pre hromadné a kultúrne podujatia, kiná, ale aj gastrosektor. Kapacity sa postupne navýšia aj pre svadby či iné oslavy a večierky.

Takisto sa zruší povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové hodiny služieb sa predĺžia do 24:00. K navýšeniu kapacity postupne príde aj pri vysoko rizikových podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť aj oblastí športu, wellnessu či gastra. K uvoľňovaniu opatrení majú zasadnúť minister zdravotníctva a premiér spolu s konzíliom i predstaviteľmi jednotlivých sektorov pri okrúhlom stole. Zúčastniť sa ho má aj ministerka kultúry Natália Milanová.

1. fáza uvoľňovania (28. február - 28. marec)

Zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+ a fungovať budeme prakticky bez režimov len v režime ZÁKLAD. Vo väčšine prípadov by sa teda prestali kontrolovať greenpasy a očkovaní by už nemali výhody. Test sa bude môcť naďalej vyžadovať do niektorých typov zariadení ako sú zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti a podobne. Zvýšia sa aj kapacity pri nízko a stredne rizikových podujatiach.

Nízko a stredne rizikové hromadné podujatia:

- zlučujú sa do jednej kategórie, režim ZÁKLAD

- s nosením respirátora, fixné sedenie alebo státie, konzumácia na fixnom mieste

- LIMIT: 500 osôb alebo 50 % kapacity, podľa toho, čo je výhodnejšie pre prevádzkovateľa

- napríklad divadlo, kino, kultúrne podujatia

Vysoko rizikové hromadné podujatia:

- obmedzené nosenie respirátora, konzumácia a podobne

- platí režim ZÁKLAD, maximálne 50 osôb

- napríkad plesy, večierky, svadby, diskotéky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

V režime ZÁKLAD budú fungovať aj múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice.

Prevádzkové hodiny sa predlžujú do 24:00, teda z desiatej hodiny na polnoc.

Nosenie respirátorov a rúšok ostáva v platnosti tak, ako je vo vyhláške zadefinované dnes.

2. fáza (od 28. marca)

Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca a život by sa mal vrátiť takmer do normálu. Zrušia sa kapacitné obmedzenia pre hromadné podujatia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška. Zrušia sa aj prevádzkové hodiny, prevádzky budú môcť byť otvorené aj po polnoci.

Úprava by mohla nastať aj pri nosení respirátorov a rúšok. Odborníci však zatiaľ odporúčajú pozorovať epidemiologickú situáciu a určiť situáciu, kedy sa respirátory nebudú musieť nosiť. Vláda by to mala komunikovať v priebehu marca.

Koncom marca by malo dôjsť aj k celkovému zrušeniu karantény. Pri kontakte s pozitívnou osobou by daná osoba nemusela ísť do karantény, ale mala byť nosiť respirátor po dobu 10 dní.

Karanténa pri styku s pozitívnym na školách sa zruší

Ministra školstva Branislava Gröhlinga teší, že dôjde aj k úprave individuálnej karantény pre žiakov. Poukázal, že boli vypočuté ich požiadavky a argumenty. Presné detaily však podľa jeho slov upraví vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Šéf IZA Mišík uviedol, že k zrušeniu karantény pre žiakov, ktorí boli v styku s pozitívnym dôjde už v prvej fáze. Individuálna izolácia pozitívneho žiaka ostáva v platnosti, ostatní spolužiaci sa môžu učiť prezenčne. Minister školstva verí, že k individuálnej izolácii sa pristúpi od marca.

Slovensko je pri vrchole vlny omikron

Slovensko je pri vrchole vlny omikron. "Tieto dni sa na Slovensku nachádzame niekde okolo vrcholu vlny omikron, čo sa týka vrcholu počtu infikovaných. Evidujeme prvé náznaky stabilizácie až poklesu počtu prípadov," uvedol Mišík. V krajine podľa jeho slov však naďalej pribúda veľké množstvo pozitívne testovaných na ochorenie a epidemiologická situácia zostáva vážnou.

Aktuálne je v slovenských nemocniciach podľa Mišíka hospitalizovaných takmer 2500 ľudí s ochorením COVID-19.

"Čo je nárast oproti minulému týždňu, keď bolo v nemocniciach okolo 2100 ľudí," poznamenal. Počet pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu je okolo 100, čo znamená pokles oproti predchádzajúcemu týždňu.

Nemocnice v týchto dňoch prijímajú takmer 300 pacientov s ochorením COVID-19 denne. Vidieť to aj na výjazdoch záchrannej zdravotnej služby. "Aj keď vidíme prvé náznaky prípadného vrcholu medzi prípadmi, medzi výjazdmi ešte stále pretrváva rast. Najviac výjazdov bolo v minulom týždni v Prešovskom a Košickom kraji," spresnil Mišík.

COVID nám nebude diktovať, ako máme žiť

Od 28. marca by sa podľa slov premiéra mal život vrátiť do stavu pred pandémiou. "Zrušia sa kapacitné obmedzenia, obmedzenia prevádzkových hodín a upravíme aj povinnosť nosenia rúšok," uviedol. "COVID-19 tu stále bude, no nebude diktovať pravidlá, ako máme žiť," dodal.

Opatrenia v okolitých štátoch

