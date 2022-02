Simona Salátová v podcaste RATTATA o chudnutí a nepríjemnej operácii

Známa stand-up komička prehovorila o celoživotnom boji s nadváhou. Igor Rattaj, šéf TMR, ktorý rovnako vyskúšal niekoľko diét, ju zaskočil novou teóriou.. „Dcéra študuje v zahraničí biochémiu. Tvrdí, že je to dedičné a môže za to nedostatok jedného enzýmu.“

„V televízii sú prekvapení, ako sa také „ veľké číslo“ dostalo pred kameru. A ako ho teraz majú obliecť,“ pridala skúsenosť členka Silnej zostavy na RTVS. „Vystriedali sa na mne dve kostymérky, teraz nemám pre istotu žiadnu.“

Simona tvrdí, že na to v televízii nie sú zvyknutí. „Ktorá moderátorka alebo herečka, s výnimkou Petry Polnišivej, je väčších rozmerov a vyskytuje sa na obrazovke?,“ potrápila otázkou šéfa TNR. „Aj všetky mamy v seriáloch po pôrode sú chudé. Na VŠMU majú na to excelovské tabuľky, s nadváhou sa tam nedostaneš. Aj mne povedali, že by to boli vyhodené peniaze, tak som išla radšej podnikať a rodiť,“ prezradila Simona, ktorá sa vydávala ako 18-ročná a má syna Damiána (6).

„Pred pôrodom som mala veľkú nadváhu – 140 kg. Schudla som 40, ale bolo to drastické. Na rukách mi padla koža a musela som ísť na brachioplastiku (vypnutie kože ramien). Bola to strašná bolesť. Predstavte si, že vám režú slabiny... Vtedy som si povedala, že toto už nechcem svojmu telu nikdy urobiť.“ Pred Vianocami schudla 15 kíl a snaží sa cvičiť. Patrí medzi jej obľúbené športy aj lyžovanie? Viac sa dozviete v novom podcaste RATTATA.