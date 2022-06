Jakub Prachař v RATTATA: Hory fungujú ako “redukce pitomců.”

Najznámejší český herec na Slovensku prišiel do Tatier na kurz prežitia. Pozval ho Igor Rattaj, s ktorým si zahrá v pripravovanom filme Buď chlap. „Scénu, ako Jakuba posielam do Tatier, nemôžu vystrihnúť, je kľúčová,“ zavtipkoval šéf TMR, ktorý prvý raz na seba upozornil pred 12 rokmi vo filme Román pre mužov a odvtedy si zahral v desiatke filmov.

Na terase Granhotela Starý Smokovec sa dvojica stretla v posledný deň nakrúcania filmu Buď chlap! v Tatrách. „Je to film o chlapovi, ktorý žije s maminkou – ako ja - a nevie, čo so životom, čo je tiež môj prípad,“ zhrnul Jakub. Spoločne si zahrali už v dvoch romantických komédiách Päťdesiatka a 10 pravidiel, ako zbaliť dievča. „Ale zlepšil si sa odvtedy, vieš o tom?“ skonštatoval obľúbený český herec známy priamym humorom. Jakub nešetril ani svojich krajanov Čechov, pre ktorých sú štatisticky Tatry nebezpečné. „Tieto vaše hory fungujú ako „redukce pitomců. Práve som sa dozvedel, že teraz je napríklad hitom chodiť na túry bosý,“ dodal zaskočený informáciou sprievodcov. Jakub spomína aj na stretnutie s medveďom, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako vydarený pútač, ale len do chvíle, kým sa okolo neho nezačali motať dve mláďatá. „Prišli nás zachrániť muži s puškami v ruke. U vás sa medvede nestrieľajú, ale uspávajú!“ Reč bola aj o tom, prečo kapela Nightwork skončila po vypredaní pražskej O2 Arény, o hereckej rodine Prachařovcov a ich plánoch s podnikaním. „S otcom sme vložili 1200 eur do predstavenia – a aj tie sme prerobili.“ Viac v novej epizóde podcastu RATTATA.