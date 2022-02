Nie je pozitívny ako pozitívny: Odborníci o vírusovej náloži! O infekčnosti nič nehovorí, nakaziť sa môžete aj vo výťahu

Na vyhodnotenie toho, či je človek pozitívny, alebo nie, slúži hodnota CT. Ide o vírusovú nálož, inak povedané o počet cyklov potrebných na nájdenie vírusu. Hladinu CT vykazujú v súčasnosti všetky laboratóriá zapojené do PCR testovania na Slovensku. Nie každý sa však túto hodnotu dozvie. Čo hodnota CT, teda vírusová nálož znamená?

Vírusová nálož vs. infekčnosť a príznaky

Okrem pozitivity je táto hodnota spojená s dvoma faktormi – do akej miery je človek infekčný a aký môže mať priebeh. Vo všeobecnosti majú krajiny mieru vírusovej nálože rozdelené rovnako. Na Slovensku pre jednotlivé hodnoty CT platí, že ak je hodnota pod 25, ide o veľmi vysokú vírusovú nálož, od 25 do 35 ide o strednú a vírusová nálož s hodnotou vyššou ako 35 sa berie ako nízka.

V susednom Rakúsku sa človek považuje za bezinfekčného už pri hodnote 30. Usporiadateľ zimných olympijských hier Čína zas považuje hodnoty CT nad 35 za buď falošne pozitívny výsledok, alebo nepozitívny. Na Slovensku je za pozitívneho považovaný každý s hodnotou CT do 40.

Príznaky odpovedali vírusovej náloži

Túto hodnotu sa však napriek tomu, že ju určujú všetky laboratóriá na Slovensku, nedozvie každý. Vo výsledku ju totiž uvádzajú len súkromné laboratóriá. Štátom vykonávané PCR testy túto informáciu neposkytujú. Niektorí ľudia, ktorí hodnotu uvedenú mali, však uviedli, že ich príznaky a priebeh korešpondoval s hodnotou CT. „Mňa výsledok prekvapil, nebolo mi nič. Ak by som mala povedať, tak jediným príznakom bola únava,“ prezradila pre Topky.sk Lenka, ktorá mala vo výsledku uvedenú hodnotu 35,52.

Júlia mala vírusovú nálož 20,94, teda veľmi vysokú. „Chytilo ma to opäť, no odznelo to rýchlo. COVID som mala druhýkrát, v oboch prípadoch bol priebeh stredný, vlani to však trvalo 2 týždne, teraz v podstate 3 dni, ale prekvapilo ma, že to bolo pomerne náročné na to, že mám tri dávky,“ povedala pre Topky.sk. Niektorí odborníci preto upozorňujú, že karanténu musia niekedy dodržiavať aj relatívne nie infekčné osoby. V oboch prípadoch však zrejme išlo o súhru viacerých faktorov a vplyv očkovania. Prečo?

Nie je pozitívny ako pozitívny

Virologička SAV Tatiana Betáková a primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Jakub Hložník sa však zhodujú, že ide o relatívnu hodnotu, na základe ktorej sa nedá presne určiť či a kedy je človek infekčný a aké bude mať príznaky. Rovnako uvažuje aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý upozorňuje, že na základe jedinej CT hodnoty sa nedá dostatočne spoľahlivo určiť, či takýto človek znamená riziko pre svoje okolie. „Toto číslo odzrkadľuje iba aktuálny stav vírusovej nálože v čase odberu vzorky. Na základe jedného výsledku nemožno posúdiť, či sa bude vírusová nálož zvyšovať, alebo znižovať, teda nie je jasné, či ide o začiatok infekcie, alebo o doznievajúcu infekciu,“ uviedol pre Topky hovorca ÚVZ SR Marek Eliáš.

Aj preto sa na základe CT nedá skrátiť dĺžka karantény alebo izolácie. Nie je totiž pozitívny človek ako pozitívny človek. „Dĺžku izolácie na základe hodnoty CT by bolo možné spoľahlivo stanoviť, iba ak by sa sledovala dynamika CT hodnoty (t.j. ako sa mení v čase pri rôznych odberoch),“ vysvetlil. Pokiaľ by teda išlo o doznievajúcu infekciu, možno osobu s hodnotou CT nad 35 považovať za prakticky neinfekčnú, aj keď v niektorej zahraničnej literatúre sa uvádza až číslo CT 37 – 40. „CT nad 35 však môže znamenať aj začiatok ochorenia, za 1-2 dni môže byť už pre okolie infekčný. Je potrebné zdôrazniť aj to, že CT hodnota môže závisieť aj od kvality odberu,“ dodal.

Aj to je dôvodom, prečo nálož neuvádzajú na všetkých výsledkoch. „Číslo týkajúce sa vírusovej nálože je aktuálne iba v čase odberu vzorky, preto jeho uvádzanie pri výsledkoch PCR testu považujú odborníci na ÚVZ a MZ SR za irelevantné, často dokonca môže byť zmätočné. Na základe jedného výsledku nemožno posúdiť, či sa bude vírusová záťaž zvyšovať alebo znižovať (teda nie je jasné, či ide o začiatok infekcie alebo o doznievajúcu infekciu),“ reagoval rezort zdravotníctva.

Ľudský organizmus nie je motor, nedá sa to presne povedať

Podľa Hložníka môžeme orientačne povedať, že čím je hodnota CT nižšia, tým je tam viac vírusu a aj infekčnosť je vyššia. „Podľa našich skúseností je to len hrubo orientačné, keďže ľudia často aj na začiatku majú vyššie hodnoty a stáva sa, že u pacienta aj po vyše siedmich či desiatich dňoch je číslo vyššia a potom klesne,“ opísal Hložník s tým, že na oddelení beru paicnetov, ktorí sú ešte PCR pozitívni, no majú CT hodnotu vyššiu ako 32 ako neinfekčných v prípade, že u nich ležia už dlhšie. „Treba to korelovať aj s klinickým stavom a dĺžkou príznakov,“ povedal pre Topky.

Čo sa týka príznakov, tie s výškou nálože nemusia byť v súvise s hodnotou vírusovej nálože. „Niekto môže mať CT hodnotu 16 a je v pohode, niekto môže skončiť na ventilácii. Nedá sa to presne predpovedať. Ľudský organizmus nie je motor, nedá sa povedať podľa čísla, ako bude reagovať, plus sú tam aj ďalšie faktory, ako napríklad technika odberu,“ dodal.

CT číslo nehovorí nič o množstve infekčného vírusu

Podľa virologičky Biomedicínskeho centra SAV, ktorá pôsobí aj na Prírodovedeckej fakulte UK, Tatiany Betákovej je hovoriť o vírusovej náloží pomocou CT čísla je zavádzajúce a nehovorí to nič o infekčnosti pacienta. „Ľudia, ktorý prekonali covid-19 môžu mať zvyškovú RNA na sliznici a PCR test môže byť pozitívny aj pol roka po vyliečení,“ vysvetľuje. „Množstvo infekčného vírusu sa stanovuje na bunkách, kde sa vzorka dá na bunky a pozoruje sa množenie vírusu,“ uviedla. Bližšie o CT hodnote sa dozviete nižšie v článku.

„CT hodnota nehovorí nič o infekčnosti jedinca a o rýchlosti množenia sa vírusu a pod. Môže však slúžiť lekárovi ako orientačná hodnota, najmä ak ide o pacienta, ktorý patrí do rizikovej skupiny,“ ozrejimila virologička. Jedinec môže mať podľa nej veľmi vysoké CT a môže sa vyvinúť smrteľný COVID-19. „Naopak, CT môže byť nízke a u jedinca sa nevyvinie COVID-19. Vieme, že u niektorých vírusov, napríklad norovírusy, stačí, aby sa človek nainfikoval jedinou vírusovou časticou a môže zomrieť na vírusovú infekciu. U vírusov chrípky a koronavírusov sa zistilo, že na infekciu stačí 10-100 vírusov. Ostatné už potom závisí na imunitnom systéme,“ povedala s tým, že u mladých a zdravých ľudí funguje imunitný systém lepšie ako u starších a chorých.

Na infekciu stačí niekoľko vírusových častíc

Aj spoluautori štúdie Patrice Delafontaine a Xiao-Ming Yin z Tulane University School of Medicine v New Yorku, ktorí skúmali CT hodnotu u študentov, zistili, že aj tí, ktorí mali nízku vírusovú nálož, mohli niekoho nakaziť. „V našej štúdii sme zistili, že CT číslo nekorešponduje s reálnou prenosnosťou infekcie. Existuje skupina pacientov s nízkou vírusovou náložou, ktorí druhých nakazili. Z tohto dôvodu by všetci nakazení mali ostať v karanténe,“ uviedli. Naopak spojitosť príznakov s hodnotou CT sa preukázala, keďže tí, ktorí mali príznaky, mali nižšie CT a teda vyššiu vírusovú nálož.

Akú má teda spojitosť hodnota CT a infekčnosť? Dá sa nejako všeobecne usúdiť, kedy už človek nie je infekčný alebo naopak, kedy je najviac infekčný? „Na toto tiež nemáme spoľahlivú odpoveď. Vieme, že ľudia sú infekčný a dokážu nainfikovať ostatných a pri tom ešte nemajú symptómy ochorenia covid-19. Naopak, ľudia, ktorí majú symptómy nemusia byť infekční pre druhých. Na infekciu stačí niekoľko vírusových častíc,“ vysvetľuje Betáková.

Vírus ostáva infekčný vo výťahu, v autobuse či byte niekoľko hodín

Ak robia v laboratóriu a infikujú zvieratá, vedia, koľko infekčných častíc majú vo vzorke, ktorou infikujú zvieratá. „Tam platí, čím viac vírusu, tým skôr sa prejavia symptómy, tým horší je priebeh ochorenia a tým dlhšie liečenie. Navyše pri infekcii vysokou infekčnou dávkou dochádza aj k šíreniu vírusu do ostatných orgánov,“ ozrejmila virologička.

Šírenie vírusu medzi ľuďmi vieme ovplyvniť nosením respirátorov. „Vydychovaný vírus sa zachytí na respirátore a nešíri sa do ovzdušia. Vírus ostáva infekčný vo vzduchu (výťah, kancelária, byt, autobus, električka atď.) niekoľko hodín. Stačí, keď do výťahu, autobusu, kancelárie vstúpite, nadýchate sa a nainfikujete sa. Čím viac vírusu sa tam nachádza, tým viac vírusových častíc vdýchnete. Čím dlhšie ostávate v kontaminovanom prostredí, tým viac vírusu vdýchnete a tým je riziko infekcie vyššie,“ uviedla.

Má na infekčnosť či príznaky vplyv konkrétny variant koronavírusu?

Ďalšie opatrenie je umývanie rúk. „Kontaminovanými rukami si chytíte ústa, nos, oči – môžete sa nainfikovať. Problém s patogénmi a vírusmi je, že vec nie je čierna alebo biela. Je tam vždy nesmierne množstvo faktorov, o ktorých laici ani netušia, a ktoré odborníci zvažujú. Tie informácie sa nezmestia do jedného článku,“ hovorí. Má na to nejaký vplyv aj variant koronavírusu? Je rozdiel pri omikrone a pri delte pri nejakom z parametrov ako je infekčnosť prípadne príznaky?

„Každý vírus je iný a každý variant má trochu iné príznaky ochorenia. V prípade variantu omikron okrem povrchového „spike“ proteínu zmutovali aj iné časti vírusu, ktoré pomáhajú vírusu preniknúť do bunky a množiť sa. Vírus sa dokáže lepšie prichytiť na bunku, dokáže rýchlejšie preniknúť do bunky a rýchlejšie a efektívnejšie sa v bunke množí. Preto je vírus infekčnejší a rýchlejšie sa šíri,“ dodala Betáková.

Čo je to hodnota CT alebo vírusová nálož? Vysvetľuje Tatiana Betáková, virologička Biomedicínskeho centra SAV, ktorá pôsobí aj na Prírodovedeckej fakulte UK.

CT hodnota je číslo, ktoré sa získa počas RT-PCR testu. Udáva množstvo cyklov potrebných na amplifikáciu vzorky, aby sa vzorka mohla považovať za pozitívnu. Počas RT-PCR sa vyizoluje nukleová kyselina (RNA) zo vzorky a prepíše sa na DNA (RT reakcia) a následne sa v termocyklery pomocou enzýmov vyrábajú (amplifikujú) kópie genetického materiálu (DNA), tak aby sa dala DNA detegovať. Ak máme vo vzorke jednu molekulu DNA, po jednom cykle máme dve, po druhom cykle máme 4, po treťom cykle máme 8 atď. Obyčajne sa robí 35-40 cyklov . Čiže pri CT nižšom ako 35-40 sa považuje vzorka za pozitívnu. Čím menšie číslo, tým viac genetického materiálu je vo vzorke, pretože genetický materiál sa dá detegovať už po niekoľkých cykloch. Treba však zdôrazniť, že CT číslo nehovorí o infekčnosti vírusu. Každé laboratórium používa iné purifikačné techniky, iné enzýmy a aplifikačné prístroje, a preto sa toto číslo nemusí byť rovnaké ak bude RT-PCR robená v rôznych diagnostických laboratóriách. Pozitivitu vzorku ovplyvňuje aj kvalita a množstvo odobratého materiálu, uskladňovanie a transport materiálu do laboratória, čas ako dlho bola vzorka v chladničke, mrazničke a podobne.

Hovoriť o vírusovej náloží pomocou CT čísla je zavádzajúce. CT číslo nehovorí nič o množstve infekčného vírusu v organizme. Ľudia, ktorý prekonali covid-19 môžu mať zvyškovú RNA na sliznici a PCR test môže byť pozitívny aj pol roka po vyliečení. Vírus sa množí v horných a dolných dýchacích cestách a výterom z nosnej dutiny nemôže dostať objektívny obraz o množstve vírusu v organizme. Zistilo sa, že ľudia, ktorí mali pozitívne RT-PCR zo slín, mali obyčajne horší priebeh covid-19. Samozrejme, dá sa predpokladať, že čím viac RNA nájdeme vo vzorke, tým viac vírusu bude v organizme. Ale nemusí to tak byť. Záleží kedy a ako sa berie vzorka. Množstvo infekčného vírusu sa stanovuje na bunkách, kde sa vzorka dá na bunky a pozoruje sa množenie vírusu.