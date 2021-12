ROZHOVOR s primárom: Odhovárať od očkovania? Taký človek nemá čo robiť lekára! Bojím sa, čo omikron spôsobí

BRATISLAVA – O COVID pacientov sa stará od začiatku pandémie, no toľko pacientov ešte nemali. Aktuálne nemajú ani jedného zaočkovaného pacienta. Príchodu omikronu sa obáva. Zažil aj tvrdých antivaxerov, ktorí neverili na COVID a lekári, ktorí od očkovania odhovárajú, by mali skončiť. Situácia okolo lekárov a sestier začína byť neudržateľná. O tomto a ďalších témach sme sa rozprávali s primárom oddelenia anestezilógie a intenzívnej medicíny Jakubom Hložníkom.

Počet hospitalizovaných síce klesol pod tritisíc, no v najväčšej koncovej nemocnici na Antolskej to zatiaľ nepociťujú. Primár pre Topky porozprával o aktuálnej situácii okolo pandémie koronavírusu, ale aj o tom, čo sa stane, ak budú lekári a sestričky odchádzať. Variantu omikron sa úprimne obáva.

Čo sa dozviete v rozhovore?

aká je situácia v najväčšej koncovej situácii na Slovensku a ako to funguje na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny

čo si myslí o povinnom očkovaní a či sa dá špecifikovať, kto patrí k rizikovej skupiny

čo hovoria tvrdí antivaxeri o COVIDE a s čím najkurióznejším sa stretol

že zaviesť orbánovský model nie je možné, pretože situácia so zdravotníckym personálom je zlá, chýbajú najmä sestry a vyčerpanosť je veľká

že tretia dávka je dôležitá najmä v boji proti omikronu, ktorý môže opäť spôsobiť

čo bude ak nebudeme mať dostatok lekárov a sestier, situácia je neudržateľná a pri každej vlne to bude horšie a horšie

Neveril, že má COVID, napojili sme ho na prístroj a zomrel na COVID

Na oddelení nemajú v súčasnosti ani jedného zaočkovaného, podľa neho konči v nemocnici až 95 percent nezaočkovaných. Účinok vakcíny po pol roku klesá, preto je podľa neho dôležitá tzv. booster dávka. S niektorými z neočkovaných sa rozprával aj Hložník. Spomína na radikálneho antivaxera, ktorý neveril, že má COVID.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Išli sme ho napojiť na prístroje a stále tvrdil, že nemá COVID. Skončil na ventilátore a umrel. Zomrel s tým, že vôbec nezomrel na COVID. Videl tých pacientov, ležal vedľa nich týždeň a aj tak vravel, že to nie je COVID.“ Medzi nezaočkovanými boli aj ďalší raradikálni antivaxeri. Mnohí z nich ani nevedeli, čo im vlastne je. „Neverili, že majú COVID, že sú v nemocnici, nechápali, čo sa s nimi deje. Takému človeku zbytočne vysvetľovať niečo, keď ani nevie, čo to ten COVID je,“ uviedol.

Lekár, ktorý odhovára od vakcíny, nemá čo robiť lekára

Hložník sa však stretol aj COVID pacientmi, ktorí neboli proti očkovaniu, no báli sa. „Bohužiaľ, mali sme aj dosť prípadov, ktorých odhovorili lekári. To by sa stávať nemalo a boli to pacienti, ktorí boli indikovaní na vakcínu a napriek tomu im lekár povedal, nech sa neočkujú.“ Čo by odkázal lekárom, ktorí pacientov odhovárajú od vakcíny, prípadne im hovoria, že je lepšie COVID prekonať než sa zaočkovať?

Zdroj: Topky.sk / Maarty

„Nech to idú povedať tým miliónom ľudí, ktorí na COVID umreli. Nech im povie, že lepšie je to prežiť a tak získať imunitu. To je pre mňa ako lekára absolútne nepochopiteľné z odborného hľadiska a takýto človek nemá čo robiť lekára. Poviem to na rovinu,“ povedal s tým, že získaná imunita je síce dobrá, ale v tomto prípade ide o život.

„Voči predchádzajúcim variantom bola na úrovni vakcinácie, no teraz sa zistilo, že v prípade omikronu vás prekonanie chráni na nejakých 19 percent,“ vysvetľuje primár oddelenia anesteziológie a intenzívne medicíny. Osobne pozná ľudí, ktorí mali ľahký priebeh, no potom prišli závažné komplikácie ako embólia, trombóza, porucha dýchania či neurologické poruchy.

Že sa nechceme očkovať? To nie je nikde inde

Aktuálne máme na Slovensku plne zaočkovaných okolo 48 percent, čo je stále nízke číslo. „Poznám ľudí v zahraničí a tam zobrali vakcináciu ako samozrejmú vec,“ povedal s tým, že nie všetko je len o očkovacej kampani. Rozdiel je zrejme v mentalite národa. To, že politici nedržia v postoji k očkovaniu a dodržiavaniu opatrení spolu, nie je nikde inde na svete, len u nás. „To je slovenské špecifikum. Aby jedna časť politikov torpédovala snahy hlavne nás lekárov, a je jedno aká je to politická strana,“ povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čo sa týka povinného očkovania, určite by ho zvážil v prípade rizikových skupín. „Zrejme u nás to však bude problém. Len čo je riziková skupina? Sú rizikoví len nad 65 rokov? Momentálne tu máme najstaršieho pacienta 65-ročného, najmladšia je 27-ročná tehotná žena na umelej pľúcnej ventilácii,“ opísal. Hranicu na povinné očkovanie by znížil na 50 rokov.

Kde chcú zobrať zdravotníkov? V Tescu?

Šéf parlamentu Boris Kollár v jednej z diskusných relácií uviedol, že je za orbánovský model, teda nechať všetko otvorené, zabezpečiť dostatok lôžok, dostatok pľúcnych ventilácií a dostatok zdravotného personálu, aby sme zvládli ten nápor. „To kde ako chce tých zdravotníkov zobrať? Chce ich nakúpiť v Tescu? Ja nerozumiem, čo sa tu vypúšťa do éteru, aké vízie. Však my nie sme schopní zabezpečiť na Slovensku 300 ventilovaných pacientov. Kde by sme ich dali? Kto by sa o nich staral?“

Príchodu omikronu sa bojím

Aká bude situácia po sviatkoch, to je zatiaľ ťažké odhadnúť. Dôvodom je rýchlo sa šíriaci variant omikron. „Keby tu nebol omikron, tak si pomyslím okej, vrchol vlny máme za sebou. No aj chrípkové obdobie, to klasické, ešte len začína. Minulý rok to vrcholilo okolo marca, apríla,“ uviedol s tým, že reálny vrchol zrejme ešte len príde.

„Nedokázalo sa, že by ten priebeh pri omikrone bol ľahší ako pri delte. Problém je, že je nákazlivejší plus ďalším problémom je očkovanie,“ povedal Hložník. Prvé dávky vakcíny účinkujú na nejakých 20 percent, v prípade tretej dávky účinkuje vakcína už na 50 až 80 percent. „Keď to tu príde, bude to veľký problém. Hlavne v tak veľmi nezaočkovanej populácii ako na Slovensku. Ak sa splnia tie predpovede, ktoré sme čítali, tak je to problém. Bojím sa toho, rovno vám poviem,“ povedal.