Remišová chce disciplinárne stíhať Žilinku: Zneuctil pamiatku obetí invázie a pošliapal dôstojnosť prokuratúry

Podľa predsedníčky strany Za Ľudí vyhlásiť, že zmluva s vládou ZSSR o podmienkach sovietskych vojsk na území bývalého ČSSR bola výhodnejšia ako súčasná obranná zmluva je "nepríčetné, mimo historickej reality, ale hlavne je to zneuctenie pamiatky obetí invázie v roku 1968."

Skritizovala aj to, že Žilinka tento svoj postoj zverejnil ako oficiálne stanovisko Generálnej prokuratúry, čím pošliapal jej dôstojnosť. "V prvom rade by sa proti takémuto konaniu mali ohradiť samotní prokurátori a Rada prokurátorov. Zároveň poslanci Národnej rady alebo pani prezidentka by mali podať návrh na disciplinárne konanie v tejto veci, v koalícii o tom otvorím diskusiu. Ponižovanie Slovenskej republiky jedným človekom, ktorý nepozná vlastné dejiny a zneucťuje krvavé obete občanov v boji za slobodu už musí prestať," uviedla Remišová.

Zaroveň dodala, že strana ZA ĽUDÍ ako jediná strana v parlamente Maroša Žilinku za generálneho prokurátora nevolila a stále sa ukazuje, že to bol jediný rozumný politický postoj na politickej scéne.