Poslanec Taraba pripomenul Remišovej kolosálny trapas: Je to ako keby autobusár nevedel točiť s volantom

Všetko odštartoval list, ktorý Remišová adresovala generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. "Vaše vyhlásenie, že zmluva s vládou ZSSR o podmienkach pobytu sovietskych vojsk na území bývalého Československa bola výhodnejšia, ako súčasná štandardná obranná zmluva demokratickej krajiny, ktorá bola prijatá v zmysle ústavy a zákonov Slovenskej republiky ako slobodného, demokratického a právneho štátu, pokladám za popretie a dezinterpretáciu historickej reality, v ktorej zmluva so ZSSR znamenala hrubé pošliapanie slobody obyvateľov vtedajšieho Československa," uviedla.

Píšem list Generálnemu prokurátorovi✍️ Vážený pán generálny prokurátor Žilinka, dovoľujem si touto cestou vyjadriť... Posted by Veronika Remišová on Thursday, February 10, 2022

Generálnemu prokurátorovi tiež odkázala, že uviesť takúto dezinterpretáciu dejín, ako aj nepriame zľahčovanie krokov totalitného režimu založeného na zločineckej ideológií ako oficiálne stanovisko generálnej prokuratúry pokladá za hrubé pošliapanie inštitucionálnej nezávislosti, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry a zaťahuje inštitúciu a jej zamestnancov do nezmyselného a mimoriadne nekorektného politického boja. Pripojila aj zoznam obetí invázie z roku 1968.

Remišová povedala, že Žillinka nerozumie histórii. Neviem, ako na to prišla, ale predpokladajme, že má pravdu. Žilinka... Posted by Tomáš Taraba - predseda ŽIVOT NS on Thursday, February 10, 2022

Týchto jej vyjadrení sa chytil nezaradený poslanec Tomáš Taraba. "Remišová povedala, že Žillinka nerozumie histórii. Neviem, ako na to prišla, ale predpokladajme, že má pravdu," pripustil, avšak Remišovej pripomenul, že Žilinka nebol zvolený na čelo Historického ústavu akadémie vied, ale na čelo generálnej prokuratúry. "Tam platí, že nemusí poznať dejepis, ale zákony. Teda to, aby ústavný súd nekonštatoval 13 krát porušenie ľudských práv ako je to pri ich kamošoch politických prokurátoroch," myslí si.

Na druhej strane však podľa neho má Remišová funkciu, kde musí vedieť, aká je sadzba DPH, pretože pri investíciach je DPH neodmysliteľnou súčasťou rozpočtu. "Ona to nevie. A nevie to ani po 3 rokoch, čo sa jej to pýtajú. To je na okamžité odstúpenie z funkcie. Je to ako keby autobusár nevedel točiť s volantom a tváril sa, že to vedieť nemusí. Keby to tvrdil, bol by hlúpy. Presne tak, ako je hlúpa Remišová," dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ministerke tak pripomenul faux pas, ktorého sa dopustila v priamom prenose a to dokonca opakovane. Ešte v septembri minulého roka v relácii TV Markíza Na telo od diváka dostala otázku týkajúcu sa výšky základnej sadzby DPH, na ktorú so smiechom odpovedala, že 21 percent a trapas číslo jeden tak bol na svete. Správna odpoveď je totiž 20 percent.

Ešte horúcejšie chvíľky prišli však pre šéfku rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie koncom novembra. V rovnakej relácii sa jej totiž divák opýtal, či sa už výšky základných sadzieb ako napríklad DPH doučila. Na prekvapenie mnohých sa ukázalo, že zrejme nie. Odpovedať totiž znova nepoznala.