Visí osud Samuela Vlčana na vlásku? O demisii sa hovorí čoraz viac: Pochybnosti má aj koaličný partner

Minister pôdohospodárstva to nemal v posledných týždňov ľahké. Na hlavu sa mu sypala jedna kauza za druhou. Napriek tomu podľa oficiálnych vyjadrení demisiu podať nechce. V kuloároch sa však čoraz viac hovorí o jeho demisii.

O demisii sa hovorí čoraz častejšie, Vlčan to oficiálne popiera

Výzvy na demisiu zo strany opozície nie sú ničím novým. V kauzách ministra Vlčana sa najviac angažovala mimoparlamentná strana Hlas, no na demisiu ho vyzvalo aj mimoparlamentné KDH. O demisii Vlčana sa však čoraz viac hovorí aj medzi súčasnými koaličnými predstaviteľmi. Oficiálne to však nikto nepotvrdil. Vlčan zatiaľ oficiálne odstúpiť neplánuje. O stanovisko sme požiadali aj samotný rezort, no na otázky zatiaľ neodpovedal.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf agrorezortu sa k demisii vyjadril ešte koncom januára s tým, že je to pre neho bezpredmetné. "Hovorím všetkým tým, ktorí ma kritizujú, aj z Hlasu a tvária sa dnes ako svätí za dedinou a sú zodpovední za zlý stav slovenského agropotravinárskeho komplexu, že my sme nič nezakrývali. Aj tejto relatívne malej výzve na 2 milióny eur sme venovali dostatočný mediálny priestor," zdôraznil Vlčan.

SaS znepokojujú informácie, ktoré poukazujú na možné zlyhanie v rezorte

Za stranu SaS situáciu pre Topky okomentovala poslankyňa Jarmila Halgašová. Podľa nej bola v prípadoch podozrení na porušenie zákonných postupov zo strany Vlčana vyvodená politická zodpovednosť, keď odstúpil štátny tajomník Milan rezortu Kyseľ a generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy. "Toto v predchádzajúcich obdobiach bežné nebolo, preto oceňujem vyššiu úroveň politickej kultúry," uviedla.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR/Dano Veselský

"Skončila éra beztrestnosti a nulovej zodpovednosti, čo je, myslím si, evidentné. Samozrejme, že nás znepokojujú informácie, ktoré poukazujú na podozrenia a možné zlyhania v rezorte. Vnímame ich veľmi citlivo. V prípade, že sa objavia akékoľvek ďalšie podozrenia či pochybenia budeme predovšetkým požadovať jasné a zrozumiteľné vysvetlenie ministra a na základe toho prijímať adekvátne postoje," dodala.

Ďalšia poslankyňa strany Jana Bittó Cigániková sa k osobe Vlčana vyjadrila cez víkend v diskusnej relácii Na telo. Podľa nej by mala koalícia verejnosť otravovať svojimi spormi oveľa menej. Zároveň si nemyslí, že Vlčan je dobrý minister pôdohospodárstva. "Ja osobne si to nemyslím, vzhľadom na kauzy, ktoré má," okomentovala.

V súvislosti s Vlčanom sme oslovili aj ostatné koaličné strany, ktoré zatiaľ neodpovedali, či minister má ich dôveru. Vlčan a jeho rezort má za sebou viacero káuz.

Dobrý známy Samo

Denník N zverejnil časť komunikácie z poľovníckej chaty, ktorá sa týkala priamo ministra Vlčana. Kontroverzný podnikateľ Miroslav Bödör, ktorého syn Norbert je obvinený v korupčnej kauze Dobytkár, Vlčana na uniknutých policajných nahrávkach označuje ako svojho dobrého známeho Sama. Robertovi Ficovi priamo povedal, že si s nim tyká.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf agrorezortu v reakcii uviedol, že sa s Bödörovcami osobne nepozná a so žiadnym z nich si netyká. Tvrdí, že Bödörova firma Bonul bola klientom Slovenskej sporiteľne, keď tam pôsobil a stretnúť sa mohli v rámci kontaktu s klientmi. Všetky ostatné kauzy odmieta.

Najdrahšie svine na Slovensku

Kauza najdrahšie ošípané na Slovensku je zrejme tou najväčšou, ktorá dodnes rezonuje v spojitosti s ministrom Vlčanom. Kauzy sa chytila najmä mimoparlamentná strana Hlas na čele s Petrom Pellegrinim, ktorí o nej informovali. Na podozrivé dotácie upozornil portál poľnoinfo.sk. Podľa medializovaných informácií malo MPRV vyplatiť firme Rimanec, v ktorej pôsobil štátny tajomník rezortu Milan Kyseľ až do júna 2021 ako konateľ, rekordných 4500 eur na ošípanú.

Galéria fotiek (8) Milan Kyseľ

Zdroj: TASR/František Iván

Kyseľ neskôr ponúkol svoju funkciu Vlčanovi a z postu štátneho tajomníka odišiel. Podľa jeho slov tak urobil v reakcii na "mediálny lynč" a útoky, ktorým čelil on a jeho rodina. Išlo o jeho osobné rozhodnutie a od 1. februára ho na tomto poste nahradil Martin Kováč. Vlčan mu poďakoval za prácu, ktorú na agrorezorte odviedol a jeho rozhodnutie považoval za prejav vysokej politickej kultúry.

Galéria fotiek (8) Zdroj: MPRV SR

"Naša kontrola síce nezistila žiadne rozpory a pochybenie v procesoch, na ministerstvo sa však zniesla tvrdá kritika. Celá situácia sa navyše stala predmetom politického osočovania zo strany opozície a rôznych záujmových skupín, či jednotlivcov, ktorým nevyhovuje, že sa zo všetkých síl snažíme rezort očistiť od nánosov korupcie a netransparentnosti," okomentoval vtedy minister. Kyseľovo gesto ocenil aj premiér Eduard Heger.

Ďalšia astronomická čiastka pre človeka z OĽaNO

Opozičný Hlas neskôr informoval o ďalšej astronomickej čiastke, ktorú mal rezort udeliť ďalšiemu človeku za OĽaNO. Ide o v poradí 123. kandidáta Augustína Poláka, ktorý mal mať vďaka sviniam dostať odmenu vyše 10-tisíc eur. Poslanec mimoparlamentnej strany Róbert Puci k tomu predložil aj danú zmluvu, kde sa skutočne hovorí o tejto sume.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Hlas-SD

Ministerstvo pôdohospodárstva malo údajne vyplatiť cez dva milióny eur prostredníctvom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra štyrom percentám chovateľov ošípaných. O týchto odmenách a možnosti zapojenia sa do prieskumu malo pritom vraj vedieť len minimum chovateľov. Z celkového počtu takmer 3-tisíc fariem chovateľov ošípaných na Slovensku malo financie dostať len niečo cez 120 fariem patriacich iba 86 subjektom, tvrdí strana Hlas.

Vlčan dal neskôr preveriť, či podpora firme Rimanec, v ktorej Kyseľ pôsobil, bola vyplatená v zmysle stanovených podmienok. Rezort vtedy uviedol, že pripravil mimoriadnu podporu pre všetkých registrovaných chovateľov ošípaných na zmiernenie negatívnych vplyvov pandémie afrického moru ošípaných (AMO). "Ministerstvo smerovalo pomoc aj k našim menším a stredným domácim farmárom s cieľom podporiť decentralizáciu chovu ošípaných. Ten je v súčasnosti koncentrovaný vo veľkochovoch zahraničných, predovšetkým dánskych firiem, čo predstavuje pri šírení afrického moru vysoké riziko," okomentoval rezort.

Uniknutá komunikácia, dotácie len pre hŕstku vyvolených

O tom, že peniaze, ktoré mali ísť na účinný boj proti africkému moru ošípaných (AMO) skončili v rukách niekoľkých vyvolených, svedčí aj uniknutá e-mailová komunikácia úradníkov z rezortu pôdohospodárstva. Získal ju týždenník .týždeň. Uniknuté e-maily majú poukazovať na to, že štátne dotácie na AMO mali byť cielene určené pre asi 100 chovateľov.

Zvyšné tisíce fariem pritom ani nevedeli, že sa o ne môžu uchádzať. Úradníci okolo ministra Vlčana mali najskôr tlmočiť, že farmárov majú o možnosti čerpať dotácie maximálne cez tlačovú správu s tým, že potenciálnych žiadateľov a stavovské organizácie následne "osloví priamo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)". Neskôr v komunikácii došlo k zmene a správa o dotáciách mala byť bez medializácie. NPPC mohlo hneď začať s cieleným oslovením farmárov.

K tejto kauze sa vyjadrilo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré takisto požadovalo Vlčanovu demisiu. KDH pritom podľa vlastných slov od ministra nedostalo objasnenie nezrovnalostí, ktoré Vlčanovi ku kauze najdrahších ošípaných adresovalo listom. "Od začiatku upozorňujeme, že odstúpenie štátneho tajomníka Milana Kyseľa nestačí a že kauza nie je iba o ňom. Opakovane žiadame bezodkladne vyvodiť zodpovednosť a dôsledne dotiahnuť prešetrenie kauzy do konca," uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík.

Lacné ubytovanie cez lesníkov

Po kauzách ohľadom dotácií za ošípané sa objavila ďalšia sporná téma. Syn šéfky tamojšieho služobného úradu Zuzany Nouzovskej Oto Nouzovský má bývať až podozrivo lacno v jednej z lesníckych ubytovní v Banskej Bystrici. So zistením prišiel denník SME. Spomínaná ubytovňa má však byť určená na účely ubytovania zamestnancov firmy, a tu sa podmienky na ubytovanie akosi rozchádzajú. Mladý Nouzovský totiž nie je zamestnancom, ale stále len študentom spevu na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR - Dušan Hein

Podľa tvrdení Lesov SR Nouzovského ubytovali, pretože v ubytovni bolo voľné miesto. Jeho matka však už ohľadom ubytovania taká zhovorčivá nebola. Štátne lesy s Nouzovským uzatvorili zmluvu o bývaní pomerne nedávno 4. októbra 2021. Za izbu s kuchynkou a sociálnym zariadením s rozlohou takmer 18 štvorcových metrov platí mesačne 120 eur.

"Pri vyhotovovaní zmluvy došlo k chybe administratívnej pracovníčky," uviedla hovorkyňa štátnych lesov Marína Debnárová. Nouzovská pôsobila na ministerstve aj za éry Petra Pellegriniho a ministerky Gabriely Matečnej (SNS), kedy Nouzovská pripravila Národný potravinový katalóg. Z postu šéfa štátneho podniku Lesy SR neskôr odstúpil generálny riaditeľ Tibor Kőszeghy. Dôvodom bola podľa neho neúmerná kritika voči jeho osobe. "Určite sa nájdu chyby a nedostatky, ktoré som vo svojej práci urobil, žiadne z nich však nie sú fatálne alebo zásadné," uviedol.

Rozkrádanie verejných zdrojov

Aj opoziční politici Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum, a Alojz Hlina, podpredseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba, vyzvali vo štvrtok premiéra Eduarda Hegera, aby Vlčana z funkcie ministra odvolal. Podľa nich "sa so štátnym drevom stále šafári a v odvodňovacích kanáloch sa tratia peniaze daňových poplatníkov".

Simon a Hlina vo štvrtok odovzdali do podateľne Úradu vlády SR kópie zmlúv Lesov SR, v ktorých štátny podnik predáva drevo do zahraničia. Taktiež odovzdali do podateľne aj zmluvy štátneho podniku Hydromeliorácie. Po ich preštudovaní bude podľa ich slov "každému zrejmé, že dochádza k rozkrádaniu verejných zdrojov". "Ak premiér Eduard Heger o tom, čo sa deje na rezorte pôdohospodárstva doteraz nevedel, tak už to určite vedieť bude, bude to mať v podateľni," zdôraznili politici.