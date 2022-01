Vlčanov rezort sa topí v škandáloch: Rodinkárstvo na ministerstve? Podozrivo lacné ubytovanie cez lesníkov

S tvrdením prišiel denník SME, ktorý má na mysli syna šéfky služobného úradu Zuzany Nouzovskej Ota Nouzovského. Spomínaná ubytovňa má však byť určená na účely ubytovania zamestnancov firmy, a tu sa podmienky na ubytovanie akosi rozchádzajú. Mladý Nouzovský totiž nie je zamestnancom, ale stále len študentom spevu na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici.

Zuzana Nouzovská v roku 2013 Zdroj: TASR - Dušan Hein

Hľadanie vysvetlenia

Pre tento prípad smerovali otázky aj na Lesy Slovenskej republiky, ktoré tvrdia, že Nouzovského ubytovali, pretože v ubytovni bolo voľné miesto. Jeho matka však už ohľadom ubytovania taká zhovorčivá nebola.

Nouzovský je pritom stále ešte len študentom na Akadémii umenia v prvom ročníku na bakalárovi. Štátne lesy s Nouzovským uzatvorili zmluvu o bývaní pomerne nedávno - 4. októbra. Ubytovňa sa nachádza v širšom centre mesta - na Uhlisku.

Za zmienku o charakteristike ubytovania stojí fakt, že za izbu s kuchynkou a sociálnym zariadením s rozlohou takmer 18 štvorcových metrov platí mesačne 120 eur. K tomu má patriť ešte satelitná televízia zadarmo, čo je v rámci sumy za nájom v tejto lokalite podstatne menej, ako by tu zaplatil za garsónku. "Cena za prenájom priestorov je vyrátaná na základe štandardného cenníka," tvrdí po otázkach hovorkyňa štátnych lesov Marína Debnárová.

Došlo vraj k chybe administratívnej pracovníčky

V ubytovacej zmluve sa tiež hovorí o tom, že sa mu takéto ubytovanie poskytuje ako zamestnancovi štátnych lesov. "S miestom výkonu práce na generálnom riaditeľstve štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky," píše sa v zmluve. Podľa Debnárovej však zamestnancom Štátnych lesov nie je. "Pri vyhotovovaní zmluvy došlo k chybe administratívnej pracovníčky," argumentuje Debnárová.

Je to neobvyklé, hovorí bývalý minister

Tá a ani ministerstvo už však neodpovedali na otázku, aký mohol mať vplyv na ubytovanie Ota Nouzovského fakt, že jeho mama pracuje na ministerstve vo významnej funkcii. "Počul som o tom," tvrdí bývalý minister pôdohospodárstva a nedávny odídedec z radov parlamentného klubu OĽaNO Ján Mičovský. "Ak by to bolo, ako hovoríte, tak by to bolo - nazvime to na odľahčenie - neobvyklé," uznáva.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Povýšenie od Vlčana

Nouzovská pôsobila na ministerstve aj za éry Petra Pellegriniho a ministerky Gabriely Matečnej (SNS), kedy Nouzovská pripravila Národný potravinový katalóg.

Počas vedenia ministerstva Mičovským bola Nouzovská generálnou riaditeľkou Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra v Lužiankach pri Nitre. Mičovského nástupca Samuel Vlčan (OĽaNO) ju však ešte povýšil. Už je šéfkou služobného úradu ministerstva, čo je podľa všetkého tretia najvyššia funkcia v rezorte.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel