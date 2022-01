Matovič zaútočil na mimovládky: Rozkradli stovky miliónov! Tie sa do neho obuli, ostré slová na adresu financmajstra

Rómske mimovládky sa ozvali potom, ako vláda odklepla podporu projektu misijnej pastoračnej práce v ich komunitách. Z rezervy vlády pôjde na tento účel jednorazová finančná pomoc Konferencii biskupov Slovenska vo výške 330-tisíc eur. "Nespochybňujeme právo vlády podporiť projekty podľa svojho uváženia a najlepšieho vedomia a svedomia. Iba si v tejto súvislosti dovoľujeme upozorniť na to, že aj mnohé iné registrované cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku odvádzajú v týchto komunitách náročnú a prospešnú prácu," napísali v liste.

To, čo však spochybniť podľa vlastných slov musia, je spôsob, akým financmajster Igor Matovič túto podporu z rezervy vlády obhajoval. "Obhajovať jednostranný a jednorazový krok vlády na podporu KBS klamlivými a paušalizujúcimi útokmi na mimovládne organizácie, považujeme zo strany ministra za účelové a mimoriadne neférové," reagovali.

Matovič sa totiž po rokovaní vlády nechal počuť, že ide o úhradu nákladov ceny práce pre 23 či 24 pastoračných asistentov. "Sú to najmä ľudia z rómskej komunity, ktorí sú v tých najhorších, doslova getách. Nejde ani o platy rehoľných sestier ani kňazov, ale platy tých ľudí, ktorí sa snažia nejakým mentorským spôsobom viesť ostatných ľudí v komunite," vyhlásil s tým, že sa to zatiaľ ukazuje ako najefektívnejší spôsob práce s rómskou komunitou, keď to porovná "so stovkami miliónov eur, ktoré rozkradli najmä bratislavské mimovládky, ktoré vykazovali akože bohumilú činnosť, ako idú učiť Rómov v osadách tancovať, variť, šiť a podobne, ale v skutočnosti mali len jediný cieľ – vykrádať tieto prostriedky určené na pomoc." Konkrétne názvy mimovládok, ktoré mali tieto peniaze "vytunelovať", však neuviedol.

Mimovládky chcú rešpekt a podporu

Mimovládky po takýchto slovách tiež vyzvali vládu a poslancov aby rešpektovali a podporovali občiansku spoločnosť a prestali šíriť hoaxy a nezmyselne útočiť na ich činnosť. "Chceme vyjadriť sklamanie, že minister financií je jedným z tých, ktorý tieto výzvy na partnerskú spoluprácu neustále prehliada, nerešpektuje záväzky PVV a úplne zbytočne stavia hrubé múry medzi súčasnú vládu a občiansky sektor," uviedli.

Pripomenuli tiež, že riešenie kľúčových problémov a nedostatkov vo vylúčených komunitách sa neskrýva len v pastoračnej činnosti, alebo v pomáhajúcich, doučovacích a osvetových aktivitách cirkví a mimovládnych organizácií. Na zásadný treba systémové a štrukturálne zmeny. Tie však nemôže realizovať ani cirkev, ani občianska spoločnosť, ale vláda a parlament.

Veria tak v partnerský prístup a spoluprácu. Tá však nie je možná, pokiaľ budú čeliť neustálym útokom zo strany niektorých členov vlády. "Preto opakovane vyzývame ministra financií Igora Matoviča, ako aj ostatných členov Vlády Slovenskej republiky, aby svojimi vyjadreniami nedehonestovali prácu mimovládnych neziskových organizácií a podporovali širokú participáciu občianskych iniciatív v hľadaní efektívnych a prospešných riešení začlenenia marginalizovaných rómskych komunít," odkázali.

Pod otvorený list sa podpísalo občianske združenie eduRoma, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Občianske združenie In Minorita, občianske združenie Divé maky, Rómsky dom a ďalší.