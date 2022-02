Toto už nie je normálne! Ďalšia otrasná bitka pripomínajúca Miloslavov: Tínedžerka dievčinu surovo zmlátila

Presne pred mesiacom, 2. januára tohto roku sa v obci Miloslavov pri hlavnom meste – Bratislave stala brutálna dráma. V areáli miestneho družstva, ktoré už dlhé roky chátra, totiž partia tínedžerov zbila a opila iba 11-ročnú Andreu. Mladá dievčina skončila v nemocnici, partia si ju však natáčal na videá a fotil, dokonca aj vyzlečenú.

Otrasný prípad zo stredného Slovenska

A práve dnes, mesiac od incidentu, na svetlo sveta vyšlo ďalšie brutálne video. Informoval o tom Nový čas. Tentokrát na strednom Slovensku – konkrétne v obci Prestavlky v obci Žiar nad Hronom. Na videu vidieť, ako 16-ročná dievčina Radka z Dolnej Ždane surovo bije o rok mladšiu Sabrinu zo Žarnovice. Jej kamaráti ju v agresívnom správaní podporovali a natáčali si ho na video. Zúfalú dievčinu, ktorá bola vonku bez bundy len v tričku, bila rukou a keď padla do snehu, ešte jej „uštedrila“ aj kopance. „Daj jej, daj jej, k..ve sprostej španielskej,“ povedal ženský hlas na videu. „Ty si je..la so Samom a hovoríš o Laďovi, že ťa znásilnil,“ dodala. Okrem toho, ostatní jej kamaráti sa na brutálnom čine smejú a popri tom skandujú známy pokrik z hokeju „Slovenskooo“. Celý incident sa odohral pri miestnom pohostinstve.

Podľa Radky, ktorá mladú Sabrinu bila, si dievčina bitku zaslúžila. Starosta obce Ján Abrahám je z celého incidentu zhrozený. „Zachytil som asi pred týždňom či dvomi, že sa niečo takéto udialo. Vôbec som nepredpokladal, že sa to stalo u nás v obci, no jednoznačne na zázname vidieť, že to bolo u nás, aj keď aktérky toho súboja nie sú od nás. Z našej obce sú dvaja chlapci, ktorí sa na tom zabávali. Som veľmi rozhorčený a určite podniknem kroky,“ uviedol pre portál. Ako dodal, plánuje osloviť rodičov daných výrastkov a rovnako aj majiteľa pohostinstva, pred ktorým sa celá dráma odohrala. „Maloleté boli značne pod vplyvom alkoholu a musíme preveriť, kde požívali alkoholické nápoje, aby sme do budúcna niečomu takémuto zabránili, a aby sa to, čo sa odohralo v Miloslavove, už nikde na Slovensku nestalo,“ doplnil starosta.

Celú vec už začala riešiť aj banskobystrická polícia. „Polícia aktuálne objasňuje prípad v okrese Žiar nad Hronom, kde došlo k fyzickej potýčke medzi dvomi dievčatami. Zdanlivo situácia, ktorá sa v bežnom živote a rozdielnosti názorov vyskytnúť môže. Zarážajúce na tom ale je, že incident sa odobral pred zrakmi viacerých mladých ľudí, ktorí si to doslova užívali. Pästná výmena, či kopance určite nepatria do repertoáru, akým by sa mali prezentovať mladé dievčatá. Čomu ale naozaj nerozumieme je, že sa na tom skupinka “kamarátov” dobre zabávala. Prečo nezasiahli, ale mali potrebu natočiť video, ktoré sa teraz stalo neželaným “hitom” internetu? Zrejme ich za túto “reklamu pochvália aj rodičia…",“ napísali policajti na sociálnej sieti.

Podľa hovorkyne polície Petry Kováčikovej polícia hneď, ako sa k nej video dostalo, začala vo veci konať. „Bezodkladne boli do preverovania obsahu videa zapojené príslušné útvary polície z okresu Žiar nad Hronom. Okamžite začala prebiehať operatívna činnosť, za účelom zistenia všetkých podrobností vedúcich k stotožneniu osôb, ako aj k objasneniu okolností, za ktorých v daný večer k incidentu došlo,“ vysvetlila s tým, že ešte počas utorkového popoludnia dokázali osoby z videa stotožniť a začali sa prvé výsluchy. „Nateraz bližšie informácie verejnosti poskytnuté zo strany polície nebudú. Kolegovia, ktorí na prípade pracujú, potrebujú čas a priestor na to, aby riadne preverili všetky okolnosti udalosti,“ uzavrela.

